Mỗi khi đôi chân xuất hiện các dấu hiệu bất thường, phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người, nhất là người trẻ sẽ đổ lỗi cho việc vận động quá sức, chấn thương khi tập thể thao hoặc các ảnh hưởng về xương khớp do thời tiết. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng đôi chân lại chính là "gương phản chiếu" sức khỏe của các cơ quan nội tạng. Việc bỏ qua những tín hiệu lạ lặp đi lặp lại ở chi dưới có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm đang âm thầm tàn phá cơ thể.

Có 5 bất thường ở chân đang cố cảnh báo tế bào ung thư đang "hoành hành" trong cơ thể, xin bạn đừng chủ quan:

1. Phù chân bất thường

Tình trạng sưng phù chân rất dễ bị nhầm lẫn với hiện tượng tích nước thông thường. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xuất hiện không rõ nguyên nhân và không thể tự khỏi sau vài ngày, đó có thể là do một khối u (gồm cả nguyên phát và di căn) đang âm thầm phát triển.

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Khi khối u ác tính chèn ép trực tiếp vào tĩnh mạch chính, dòng máu lưu thông ngược trở lại tim sẽ bị chặn đứng. Điều này làm tăng áp lực tĩnh mạch ở vùng xa, dẫn đến hiện tượng sưng phù chân. Tình trạng này rất phổ biến ở các bệnh nhân mắc ung thư gan, ung thư thận hoặc ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, các khối u nằm trong hạch bạch huyết cũng có thể làm rối loạn hệ thống tuần hoàn, gây tích tụ dịch và làm sưng vù một vùng chân liên quan.

2. Xuất hiện cục u hoặc vết sưng lạ

Các cục u hoặc bướu nhỏ ở chân hầu hết là đa u mỡ lành tính. Thế nhưng, nếu bạn sờ thấy một cục u không đau, có cảm giác quá cứng hoặc quá mềm, bám rất chặt vào các mô xung quanh và to lên một cách chóng mặt trong thời gian ngắn thì tuyệt đối không được chủ quan. Đây rất có thể là dấu hiệu cho thấy các căn bệnh ung thư phổi hay ung thư tuyến tiền liệt đã bước sang giai đoạn nặng và bắt đầu di căn.

Bên cạnh đó, căn bệnh u xương cũng là thủ phạm gây ra các vết sưng bất thường ở chân. Biểu hiện điển hình của u xương là các tĩnh mạch nông sẽ nổi rõ bần bật trên bề mặt da, kèm theo cảm giác đau nhức từ nhẹ đến nặng khi ấn vào vùng mô mềm xung quanh. Khi khối u ác tính này lớn dần, vận động của các khớp chân sẽ bị hạn chế và các cơ bắp xung quanh bắt đầu teo đi rõ rệt.

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3. Nốt ruồi đen dị dạng ở chân

Đôi chân, đặc biệt là vùng da quanh bắp chân và bàn chân, là vị trí cực kỳ yêu thích của ung thư hắc tố. Đây là một trong những dạng ung thư da nguy hiểm nhất nhưng lại hay bị bỏ qua vì người dân lầm tưởng là nốt ruồi duyên.

Bạn cần đến bệnh viện kiểm tra ngay nếu thấy trên chân đột ngột xuất hiện các nốt ruồi đen có đặc điểm dị thường: hình dáng không đối xứng, đường viền nham nhở không đều, màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt, nổi gồ hẳn lên mặt da, phát triển kích thước siêu nhanh và có đường kính vượt quá 5mm.

4. Lòng bàn chân chuyển màu vàng

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Màu sắc của lòng bàn chân phản ánh rất rõ tình trạng lưu thông máu. Đối với những người đang có tế bào ung thư gan hoành hành, chức năng đào thải độc tố và tạo máu của cơ thể sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Quá trình lưu thông máu đến các chi bị trì trệ, lượng chất thải tích tụ trong máu quá nhiều gây ra hiện tượng tắc nghẽn mạch máu, khiến lòng bàn chân chuyển sang màu vàng bợt bạt dị thường.

Nếu phát hiện lòng bàn chân có màu vàng thẫm, lại đi kèm với các triệu chứng toàn thân như ngứa ngáy da, sạm da, chán ăn và sụt cân nhanh chóng, rất có thể bệnh ung thư gan đang âm thầm tiến triển ở giai đoạn nguy hiểm.

5. Đau nhức chân dai dẳng

Nhiều bệnh nhân mắc ung thư phổi thường xuyên gặp phải các cơn đau nhức khó chịu ở chân và các khớp ngay từ giai đoạn đầu của bệnh. Khi bước sang giai đoạn tiến triển, các tế bào ung thư sẽ xâm lấn sâu vào cấu trúc xương, gây ra các cơn đau nhức nhối bên trong xương, đau do lực kéo hoặc đau phản xạ vô cùng dữ dội.

Đáng sợ hơn, khi ung thư di căn đến xương, chúng sẽ ăn mòn và làm suy yếu cấu trúc xương ở chân một cách nghiêm trọng. Hậu quả là người bệnh có thể bị gãy chân ngay cả khi chỉ gặp phải một chấn thương cực kỳ tối thiểu, hoặc thậm chí chỉ cần bước đi mạnh một chút. Y học gọi hiện tượng gãy xương xảy ra ở vùng xương bị phá hủy do tế bào ung thư này là gãy xương bệnh lý.

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Đôi chân là bệ đỡ của toàn bộ cơ thể, đừng bao giờ ngó lơ những thay đổi nhỏ nhất của nó. Nếu nhận thấy 1 trong 5 dấu hiệu bất thường kể trên xuất hiện liên tục, hãy chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám và tầm soát ung thư sớm nhất có thể.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, iFeng, QQ