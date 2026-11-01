Càng chăm dọn dẹp, nhà càng nhanh bừa bộn: 7 sai lầm nhiều người mắc phải mà không hề hay biết

Dọn nhà là công việc không có điểm kết thúc. Quần áo vừa gấp xong đã có thêm đồ cần giặt, mặt bàn vừa lau sạch lại xuất hiện đủ thứ vật dụng, tủ bếp mới sắp xếp ngăn nắp nhưng chỉ sau vài lần nấu nướng đã trở nên lộn xộn.

Điều đáng nói là nhiều người càng cố gắng dọn dẹp, thời gian dành cho việc nhà lại càng tăng. Thay vì cảm thấy thoải mái trong chính không gian sống, họ bắt đầu mệt mỏi vì phải liên tục thu dọn những món đồ quen thuộc.

Thực tế, một ngôi nhà gọn gàng không nhất thiết phải được lau dọn nhiều lần trong ngày. Quan trọng hơn là cách tổ chức đồ đạc có phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình hay không.

Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến khiến việc dọn dẹp trở nên kém hiệu quả, thậm chí làm phát sinh thêm những khoản chi tiêu không cần thiết.

1. Mua quá nhiều hộp đựng trước khi phân loại đồ

Một trong những sai lầm thường gặp khi bắt đầu dọn nhà là mua hàng loạt hộp nhựa, giỏ mây, khay chia ngăn hoặc tủ đựng đồ với hy vọng không gian sẽ lập tức trở nên ngăn nắp.

Tuy nhiên, nếu chưa kiểm kê những món đồ đang có, việc mua thêm dụng cụ lưu trữ đôi khi chỉ khiến ngôi nhà chật chội hơn.

Chẳng hạn, một gia đình có thể chi vài trăm nghìn đồng mua những chiếc hộp đựng đồ đồng bộ, nhưng sau khi mang về mới phát hiện kích thước không phù hợp với ngăn tủ, hoặc số lượng đồ thực sự cần cất giữ ít hơn dự kiến.

Cách hợp lý hơn là thực hiện theo trình tự: Loại bỏ đồ không cần thiết, phân loại đồ còn sử dụng, xác định vị trí cất giữ rồi mới lựa chọn hộp đựng phù hợp.

Nguyên tắc cần nhớ: Đừng mua thêm đồ để giải quyết tình trạng có quá nhiều đồ.

2. Giữ lại mọi thứ chỉ vì nghĩ rằng "biết đâu sau này cần"

Những chiếc hộp điện thoại cũ, túi giấy đẹp, dây sạc không rõ dùng cho thiết bị nào, quần áo nhiều năm không mặc hay những món đồ được tặng nhưng chưa từng sử dụng thường có một điểm chung: Chúng được giữ lại vì tiếc.

Tâm lý "để đấy, biết đâu có ngày cần đến" khiến số lượng đồ đạc trong nhà tăng lên mà người sử dụng không nhận ra.

Sau vài năm, các ngăn tủ có thể chứa đầy những vật dụng tưởng chừng còn giá trị nhưng thực tế không còn phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Một cách đơn giản để thay đổi là định kỳ kiểm tra đồ đạc và tự hỏi: Món đồ này có còn sử dụng được không? Gia đình có thực sự cần nó không? Trong một năm qua, nó đã được dùng bao nhiêu lần?

Đối với những vật dụng thông thường không còn nhu cầu sử dụng, có thể cân nhắc bán lại, tặng hoặc thanh lý. Riêng đồ dùng theo mùa, giấy tờ quan trọng hay dụng cụ khẩn cấp cần được đánh giá theo nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng máy móc nguyên tắc một năm không dùng là bỏ.

Giữ lại một món đồ không mất tiền ngay lập tức, nhưng vẫn tiêu tốn diện tích lưu trữ và thời gian quản lý.

3. Nhét đầy mọi ngăn tủ vì muốn nhà trông gọn gàng

Không ít người có thói quen dồn tất cả đồ đạc trên bàn, trên ghế hoặc dưới sàn vào tủ mỗi khi muốn nhà cửa trông sạch sẽ.

Bề ngoài, căn phòng lập tức ngăn nắp. Nhưng vấn đề chỉ thực sự xuất hiện khi cần tìm một món đồ.

Để lấy chiếc áo nằm sâu trong tủ, người dùng phải kéo ra nhiều bộ quần áo khác. Muốn tìm một chiếc nồi, phải di chuyển cả chồng dụng cụ nhà bếp. Sau mỗi lần sử dụng, đồ đạc lại dễ bị đặt sai vị trí.

Vì vậy, thay vì tận dụng toàn bộ không gian, có thể tham khảo nguyên tắc chỉ sử dụng khoảng 70–80% sức chứa của tủ, tùy loại đồ và thiết kế lưu trữ. Đây là gợi ý thực hành, không phải tỷ lệ bắt buộc.

Một khoảng trống vừa đủ sẽ giúp việc lấy và cất đồ dễ dàng hơn. Đặc biệt, tủ quần áo không quá chật còn hạn chế tình trạng quần áo bị ép nhăn, đồng thời tạo điều kiện thông thoáng hơn nếu không gian được kiểm soát độ ẩm tốt.

Đôi khi, ngăn tủ còn trống một phần lại chính là dấu hiệu của cách tổ chức nhà cửa hiệu quả.

4. Sắp xếp đồ đẹp mắt nhưng không thuận tiện khi sử dụng

Một căn bếp có thể trông rất đẹp khi mọi lọ gia vị được xếp thẳng hàng, nhưng nếu những món thường dùng lại nằm ở vị trí cao nhất, người nấu ăn sẽ phải mất thêm thời gian mỗi ngày.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với tủ quần áo, phòng tắm hay khu vực giặt phơi.

Sai lầm nằm ở việc sắp xếp đồ đạc theo kích thước, màu sắc hoặc hình thức mà bỏ qua tần suất sử dụng.

Nguyên tắc đơn giản là những vật dụng sử dụng hàng ngày cần được đặt trong tầm tay, dễ nhìn và dễ cất lại. Đồ dùng ít sử dụng có thể đặt ở những vị trí sâu hơn hoặc cao hơn, miễn là bảo đảm an toàn khi lấy xuống.

Ví dụ, trong nhà bếp, bát đĩa dùng hàng ngày nên đặt gần khu vực rửa hoặc bàn ăn. Gia vị thường dùng nên bố trí gần khu vực sơ chế, nấu nướng nhưng tránh nhiệt và hơi ẩm. Những chiếc nồi lớn chỉ dùng vào dịp đặc biệt có thể cất ở ngăn thấp, riêng biệt.

Khi mọi món đồ đều có vị trí hợp lý, cả gia đình sẽ dễ dàng duy trì sự ngăn nắp mà không cần một người liên tục đứng ra thu dọn.

5. Cố gắng biến ngôi nhà thành hình mẫu trên mạng xã hội

Những căn bếp với hàng chục chiếc lọ thủy tinh đồng bộ, phòng khách không có bất kỳ món đồ thừa nào hay tủ quần áo được sắp xếp hoàn hảo thường tạo cảm hứng rất lớn.

Tuy nhiên, không phải cách bài trí nào đẹp trên ảnh cũng phù hợp với một gia đình đang sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt, những chiếc kệ mở chứa nhiều đồ trang trí có thể khiến người sử dụng phải lau bụi thường xuyên hơn. Việc chuyển toàn bộ thực phẩm sang những chiếc lọ giống nhau cũng không phải lúc nào cũng thuận tiện, nhất là khi phải ghi nhớ hạn sử dụng và thông tin bảo quản.

Chưa kể, để tái hiện một không gian giống hình mẫu, gia chủ có thể phải mua thêm khay, lọ, giỏ, kệ và nhiều phụ kiện trang trí.

Một ngôi nhà đẹp nên bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người sống trong đó, chứ không phải từ việc cố gắng tái tạo một bức ảnh.

Sự gọn gàng bền vững là khi ngôi nhà vẫn dễ sử dụng ngay cả trong những ngày bận rộn nhất.

6. Quá cầu toàn với những kỹ thuật gấp và cất đồ

Gấp quần áo theo một kiểu nhất định, phân loại đồ theo màu sắc hoặc sử dụng khay chia ngăn đều là những phương pháp hữu ích. Tuy nhiên, khi mọi thứ bị biến thành quy tắc cứng nhắc, việc dọn dẹp có thể trở thành áp lực.

Chẳng hạn, một người mẹ dành nhiều thời gian gấp từng chiếc áo thật vuông vắn, nhưng sau khi con lấy đồ, cả ngăn tủ lại xáo trộn. Nếu mỗi lần như vậy đều phải sắp xếp lại từ đầu, công việc nhà sẽ không bao giờ kết thúc.

Thay vì yêu cầu mọi thành viên tuân theo những tiêu chuẩn quá chi tiết, nên ưu tiên hệ thống lưu trữ đơn giản.

Quần áo mặc ở nhà có thể được phân loại theo từng ngăn, không nhất thiết phải gấp hoàn hảo. Đồ chơi trẻ em có thể cất trong giỏ riêng theo nhóm. Những vật dụng nhỏ thường xuyên sử dụng có thể được gom vào khay để dễ tìm và dễ trả về vị trí cũ.

Một phương pháp dọn dẹp tốt không phải là phương pháp khiến ngôi nhà đẹp nhất ngay sau khi hoàn thành, mà là phương pháp mọi thành viên đều có thể duy trì.

7. Đã quyết định bỏ nhưng vẫn cất đồ trở lại tủ

Đây là thói quen khiến nhiều đợt tổng vệ sinh trở nên vô nghĩa.

Trong lúc dọn nhà, gia chủ có thể chọn ra hàng chục món đồ không còn sử dụng, dự định mang đi tặng, bán hoặc bỏ đi. Nhưng vì chưa có thời gian xử lý ngay, số đồ này lại được đưa vào tủ để nhà cửa trông gọn gàng.

Vài tháng sau, khi dọn dẹp lần tiếp theo, những món đồ ấy tiếp tục xuất hiện và lại phải được phân loại từ đầu.

Giải pháp là thiết lập một khu vực riêng dành cho đồ cần thanh lý, cho tặng hoặc tái chế. Có thể sử dụng một chiếc giỏ hay thùng giấy, ghi rõ mục đích và đặt thời hạn xử lý cụ thể.

Đối với đồ còn giá trị sử dụng, nên tìm người nhận hoặc nơi thu gom phù hợp. Những vật dụng hư hỏng cần được phân loại và xử lý đúng cách, đặc biệt là pin, thiết bị điện tử và các loại rác thải đặc thù.

Điều quan trọng là không đưa những món đồ đã quyết định loại bỏ trở lại không gian lưu trữ chính.

Dọn nhà hiệu quả không phải làm nhiều hơn, mà là làm đúng cách

Điểm chung của cả 7 thói quen trên là chúng khiến công việc dọn dẹp bị lặp đi lặp lại. Người nội trợ có thể dành rất nhiều công sức để tạo ra vẻ ngoài ngăn nắp, nhưng lại chưa giải quyết được nguyên nhân khiến đồ đạc liên tục trở nên lộn xộn.

Muốn thay đổi, không nhất thiết phải mua thêm tủ, đầu tư những bộ hộp đựng đắt tiền hay dành cả ngày cuối tuần tổng vệ sinh. Đôi khi, việc giảm bớt đồ không cần thiết, thay đổi vị trí một vài vật dụng và thống nhất cách cất giữ giữa các thành viên đã tạo ra khác biệt đáng kể.

Một ngôi nhà thực sự gọn gàng không phải là nơi mọi thứ luôn hoàn hảo, mà là nơi đồ đạc dễ tìm, dễ lấy, dễ cất và không khiến người sống trong đó phải liên tục dọn dẹp.

Bởi cuối cùng, mục đích của việc dọn nhà là để có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, chứ không phải dành cả cuộc sống để dọn nhà.