Nghỉ hưu mới nhận ra dọn nhà không cần chăm chỉ: 6 mẹo giúp phụ nữ 60 tuổi giữ nhà sạch mà mỗi ngày chưa đến 1 giờ

Có một nghịch lý khá quen thuộc trong nhiều gia đình: từ sáng đến tối liên tục dọn dẹp, lau bếp, giặt quần áo, rửa bát, sắp xếp đồ đạc nhưng cuối ngày nhìn quanh vẫn thấy nhà chưa thực sự gọn. Việc nhà dường như không có điểm kết thúc, càng làm càng phát sinh thêm việc.

Một phụ nữ trung niên đã nghỉ hưu khoảng 60 tuổi lại có cách sống hoàn toàn khác. Nhà bà gần như lúc nào cũng sạch sẽ, các bề mặt thoáng, đồ dùng ít khi nằm sai vị trí. Nhìn căn nhà, nhiều người nghĩ bà phải dành phần lớn thời gian mỗi ngày cho việc dọn dẹp. Tuy nhiên, bà cho biết tổng thời gian dành cho việc nhà thường chưa đến một giờ.

Theo bà, nhà sạch không phải nhờ người trong nhà chăm chỉ lau dọn hơn, mà nhờ thiết lập một hệ thống khiến căn nhà khó trở nên bừa bộn ngay từ đầu. Sáu thói quen dưới đây chính là những nguyên tắc bà duy trì trong nhiều năm.

1. Mỗi món đồ đều phải có một vị trí cố định

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhà cửa lộn xộn không hẳn là có quá nhiều đồ, mà là mỗi món đồ không có nơi cất rõ ràng. Chìa khóa vừa đặt trên bàn ăn, hôm sau lại nằm cạnh sofa; kéo lúc ở trong bếp, khi lại xuất hiện trong phòng ngủ; dây sạc dùng xong tiện đâu để đó.

Nguyên tắc của người phụ nữ này rất đơn giản: mỗi món đồ đều phải có một “địa chỉ”.

Chìa khóa treo trên một chiếc móc cố định, điều khiển tivi đặt trong khay riêng, kéo để trong một ngăn kéo, dây sạc được phân loại trong hộp. Sau khi sử dụng, món đồ phải trở về đúng vị trí của nó.

Điều này thoạt nhìn chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng lại giúp giảm đáng kể thời gian tìm đồ và dọn đồ. Khi mọi thành viên trong nhà đều biết vật dụng nằm ở đâu, tình trạng “đặt tạm một lát” rồi quên mất gần như biến mất.

Một căn nhà ngăn nắp vì thế không nhất thiết cần thêm nhiều tủ kệ. Quan trọng hơn là đồ dùng được phân vùng rõ ràng và người sử dụng có thói quen trả chúng về đúng chỗ.

2. Hạn chế tối đa đồ đặt trên mặt bàn

Mặt bàn càng nhiều đồ, cảm giác căn nhà càng chật và việc vệ sinh càng mất thời gian. Đây là lý do người phụ nữ 60 tuổi gần như không để đồ linh tinh trên bàn ăn, bàn trà hay mặt bếp.

Trên mặt bếp chỉ còn một vài thiết bị được sử dụng hàng ngày như nồi hoặc ấm nước. Những vật dụng ít dùng hơn đều được cất vào tủ. Bàn trong phòng khách cũng chỉ giữ lại một chiếc khay nhỏ để điều khiển từ xa.

Nhiều người lo rằng cất mọi thứ vào tủ sẽ gây bất tiện. Tuy nhiên, theo bà, việc mở cửa tủ lấy đồ rồi cất lại chỉ mất vài giây, trong khi một mặt bàn đầy chai lọ, hộp đựng và đồ gia dụng khiến mỗi lần lau dọn phải nhấc từng món lên rồi đặt xuống.

Khi các bề mặt được để trống, chỉ cần một lượt khăn lau là xong. Không gian cũng có cảm giác rộng và thoáng hơn dù diện tích thực tế không thay đổi.

3. Không để việc nhà tích tụ đến cuối tuần

Một sai lầm khác là coi việc nhà như một “dự án lớn” phải dành riêng cả buổi để thực hiện. Bát đĩa chất lại, bếp để vài ngày mới lau, phòng tắm chờ đến cuối tuần mới cọ. Khi mọi thứ dồn lại cùng lúc, chỉ nghĩ đến việc dọn cũng đã thấy mệt.

Người phụ nữ này áp dụng cách ngược lại: xử lý từng việc ngay khi chúng còn rất nhỏ.

Trong lúc chờ nước sôi buổi sáng có thể rửa vài món còn lại trong bồn. Khi nấu ăn, tiện tay lau dầu mỡ vừa bắn lên mặt bếp. Sau khi tắm xong, dùng vòi nước tráng nhanh khu vực sàn và vách kính trước khi cặn xà phòng khô lại.

Mỗi công việc chỉ mất vài phút, nhưng đổi lại chúng không có cơ hội biến thành một đống việc lớn.

Đây cũng là nguyên tắc quan trọng nhất trong cách bà giữ nhà sạch: không cố gắng dọn một căn nhà đã bừa bộn, mà ngăn nó trở nên quá bừa bộn.

4. Dùng công cụ để tiết kiệm sức, không cố làm mọi thứ theo cách cũ

Nhiều người thuộc thế hệ trước có thói quen nghĩ rằng việc gì làm bằng tay được thì không cần mua thêm dụng cụ. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, những công việc tưởng đơn giản như lau sàn, lau kính hay sơ chế thực phẩm cũng có thể tạo áp lực đáng kể lên lưng, vai và đầu gối.

Người phụ nữ này cho rằng tiền dành cho những dụng cụ thực sự giúp giảm sức lao động là khoản chi hợp lý.

Trong nhà bà có cây lau nhà thiết kế để hạn chế phải cúi người hoặc vắt bằng tay, dụng cụ lau kính hai mặt và một số đồ hỗ trợ sơ chế thức ăn. Bà không chạy theo các thiết bị cầu kỳ, nhưng sẵn sàng mua những món giúp một công việc thường xuyên trở nên nhanh và nhẹ hơn.

Một dụng cụ giúp tiết kiệm 10 phút mỗi ngày nghe có vẻ không nhiều. Nhưng nếu sử dụng liên tục, lượng thời gian và sức lực tiết kiệm được trong cả năm là đáng kể.

Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, mục tiêu của việc nhà không nên là chứng minh mình vẫn có thể tự làm mọi thứ, mà là hoàn thành công việc với ít sức lực nhất có thể.

5. Quần áo không nhất thiết món nào cũng phải gấp

Tủ quần áo là khu vực rất dễ rơi vào vòng lặp “gấp đẹp - lấy đồ - xáo trộn - gấp lại”. Một chồng áo chỉ cần rút chiếc nằm ở giữa là những chiếc còn lại có thể nghiêng ngả, khiến cả ngăn tủ nhanh chóng trở nên lộn xộn.

Cách của người phụ nữ này là tăng tối đa phần quần áo được treo.

Ngoại trừ đồ lót, tất, một số áo len hoặc đồ dễ bị bai khi treo, phần lớn áo sơ mi, áo khoác, quần và váy đều được đưa thẳng lên móc sau khi khô.

Cách này có ba lợi ích: không mất thời gian gấp, dễ nhìn thấy toàn bộ quần áo đang có và hạn chế nếp nhăn. Khi cần lấy đồ, bà cũng không phải lật nhiều lớp quần áo để tìm một món nằm phía dưới.

Thay vì cố tạo ra một tủ quần áo “đẹp như ảnh mẫu”, bà ưu tiên một hệ thống đủ đơn giản để có thể duy trì mỗi ngày.

6. Chỉ dành một buổi cố định mỗi tuần để tổng vệ sinh

Việc xử lý những vết bẩn nhỏ hàng ngày không có nghĩa là căn nhà không cần vệ sinh kỹ. Tuy nhiên, thay vì hôm nào cũng làm mỗi thứ một ít, người phụ nữ này chia việc nhà thành hai cấp độ.

Những việc cơ bản như rửa bát, đổ rác, lau nhanh mặt bàn được giải quyết hàng ngày. Còn các công việc nặng hơn như lau cửa sổ, vệ sinh khu vực bếp, cọ nhà vệ sinh, thay ga giường và lau toàn bộ sàn được gom vào một buổi cố định trong tuần.

Bà thường chọn một buổi sáng và dành khoảng một giờ để làm toàn bộ phần việc này.

Khi lịch vệ sinh đã cố định, bà không phải ngày nào cũng nhìn quanh rồi tự hỏi hôm nay nên lau cửa hay cọ nhà tắm. Việc nào đến lịch mới làm, nhờ đó cảm giác bị việc nhà “đuổi theo” cả ngày cũng giảm hẳn.

Điều đáng chú ý trong sáu nguyên tắc trên là không có mẹo nào yêu cầu phải dành thêm thời gian để dọn dẹp. Ngược lại, tất cả đều hướng tới việc giảm số thao tác: ít đồ trên bề mặt hơn, ít món phải gấp hơn, ít lần phải tìm đồ và ít vết bẩn bị để lâu đến mức khó xử lý.

Sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ này cho rằng mình mới thực sự hiểu một điều: một căn nhà sạch không đồng nghĩa với việc chủ nhà phải cầm giẻ lau suốt ngày. Điều quan trọng hơn là tạo ra những thói quen khiến căn nhà có thể tự duy trì trạng thái gọn gàng trong phần lớn thời gian.

Khi mỗi món đồ có chỗ riêng, các bề mặt được giữ thoáng và việc nhỏ được xử lý ngay khi phát sinh, việc nhà không còn là một chuỗi công việc bất tận. Đôi khi, bí quyết để nhà sạch hơn không phải là làm nhiều hơn, mà là thiết kế cuộc sống sao cho có ít thứ phải dọn hơn.