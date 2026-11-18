Bệnh nhi H.T.L., sinh năm 2026, xuất hiện sốt cao 39 độ C trong ngày đầu tiên, kèm ho nhiều, khò khè và quấy khóc. Trước đó, gia đình đã test và xác định trẻ dương tính với virus hợp bào hô hấp (RSV). Lo lắng khi thấy con quấy khóc nhiều, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Đơn nguyên Khám chữa bệnh Tự nguyện, Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) để thăm khám.

Qua thăm khám, BSCKI Nguyễn Ngọc Tú phát hiện phổi trẻ có rale phế quản, chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết và chụp X-quang phổi. Kết quả cho thấy trẻ đã có dấu hiệu viêm phổi. Bác sĩ chỉ định nhập viện để theo dõi và điều trị.

RSV là virus đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh có thể khởi đầu với các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường, nhưng cũng có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện sốt cao, ho nhiều, khò khè, quấy khóc, bú kém hoặc bỏ ăn. Đặc biệt, cần chú ý các dấu hiệu thở nhanh, khó thở, rút lõm lồng ngực, trẻ mệt nhiều hoặc li bì.

Nếu trẻ khó thở, tím tái hoặc có biểu hiện ngừng thở, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay. Phụ huynh không nên chủ quan, cần theo dõi sát diễn biến sức khỏe và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.