Cần tiền đánh bạc, nhân viên bảo trì cây ATM liều mạng lừa đảo ngân hàng

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức (SN 1998, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần FPT IS (có trụ sở tại phường Từ Liêm, Hà Nội) ký hợp đồng với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong (TPBank) để thực hiện việc bảo trì hệ thống máy ATM, VTM của ngân hàng này. Từ năm 2021, Đức là nhân viên FPT IS, được giao nhiệm vụ bảo trì 2 máy VTM của Chi nhánh TPBank Đội Cấn (Hà Nội).

Tháng 11-2024, Đức phát hiện máy VTM bị lỗi thiết bị dùng để nhận diện, đếm và xác minh tiền thật/tiền giả (thiết bị NF) nên báo lại cho nhân viên ngân hàng và hẹn sẽ quay lại thay thế, sửa chữa thiết bị. Theo lịch hẹn, ngày 2-12-2024, Đức quay lại cây VTM ở Đội Cấn và sửa chữa được thiết bị NF, giúp máy VTM hoạt động bình thường.

Trong quá trình làm việc tại Chi nhánh TPBank Đội Cấn, Đức quen với chị Đ.T.H. là kiểm soát viên giao dịch của chi nhánh. Do cần tiền để tham gia đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng TPBank.

Để thực hiện thủ đoạn của mình, mặc dù máy VTM đã sửa chữa xong nhưng Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của Công ty cổ phần FPT IS rằng máy VTM tại Chi nhánh TPBank Đội Cấn cần thay thiết bị NF rồi đến lấy thiết bị này tại Công ty FPT IS.

Ngày 3-12-2024, Đức mang thiết bị NF đến Chi nhánh TPBank Đội Cấn để giả vờ thay thế thiết bị rồi đề nghị chị H. cho mượn tiền để thử máy. Tin tưởng Đức, chị H. đồng ý và hướng dẫn Đức sang gặp chị Đ.M.N.H. (là nhân viên kiêm thủ quỹ của ngân hàng) để lấy tiền.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 3-12-2024, chị H. và chị N.H. đã chuyển cho Đức 8 lần in với tổng số 600 triệu đồng tiền mặt từ quỹ tiền mặt của ngân hàng mà chị N.H. đang quản lý. Sau mỗi lần nhận tiền, Đức đã thực hiện việc nộp tiền 14 lần với tổng số 559 triệu đồng vào tài khoản của Đức tại Ngân hàng TPBank.

Sau đó chuyển toàn bộ số tiền này đến 12 tài khoản ngân hàng Vietcombank khác nhau để tham gia đánh bạc qua ứng dụng Sun Win, tài khoản game "colenxoano154", mật khẩu "ducngo" và đã thua hết số tiền trên. Số tiền còn lại 41 triệu đồng, Đức để tại hốc phía trên của máy VTM do chưa kịp nạp tiền để sử dụng vào việc đánh bạc.

Từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị N.H. liên tục yêu cầu Đức hoàn trả lại số tiền đã mượn nhưng Đức lấy lý do chưa xong việc để khất lần. Sau đó, Đức thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền nhận được và sử dụng để đánh bạc qua mạng nhưng bị thua lỗ hết. Đức đã trả chị N.H. số tiền 41 triệu đồng và bị nhân viên ngân hàng giữ lại, báo Cơ quan Công an đến làm việc.

Đối với 2 nhân viên Ngân hàng TPBank là chị H. và chị N.H., quá trình điều tra xác định hai cá nhân này đã vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ của ngân hàng. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đã chủ động báo cáo lãnh đạo Ngân hàng TPBank và phối hợp với Ngân hàng Vietcombank phong tỏa, thu hồi hơn 455 triệu đồng trong tài khoản của Đức.

Ngoài ra, ngay tại thời điểm xảy ra sự việc, chị H. đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 559 triệu đồng bù vào quỹ của ngân hàng. Ngân hàng TP Bank không có thiệt hại về tài sản và không yêu cầu đề nghị xử lý. Do vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với 2 nhân viên ngân hàng nói trên.