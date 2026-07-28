Căn nhà ở quê của "bà mối" Cát Tường

NSƯT Cát Tường là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn với vai trò diễn viên, người dẫn chương trình.Bên cạnh đó Cát Tường còn từng gắn liền với vai trò “bà mối” trong nhiều show hẹn hò. Với lối dẫn dắt duyên dáng nhưng không kém phần thẳng thắn, Cát Tường góp phần se duyên cho nhiều cặp đôi trong show và xây dựng hình ảnh “bà mối quốc dân” trong lòng khán giả.

MC Cát Tường

Được biết, Cát Tường sinh ra tại Huế nhưng khi cô 4 tuổi, cả gia đình đã chuyển vào Vĩnh Long để sinh sống. Hiện bố mẹ cô vẫn đang sống chủ yếu ở đây nên mỗi khi có thời gian, nữ MC đều tranh thủ trở về.

Nổi bật nhất trong số các bất động sản của gia đình là căn nhà mặt tiền nằm trên đường Nguyễn Huệ (nay thuộc phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long). Đây là nơi bố mẹ Cát Tường đang sinh sống, đồng thời từng là trung tâm đào tạo nghề tóc, nail và làm đẹp của gia đình trong nhiều năm.

Khác với nhiều ngôi nhà phố chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, căn nhà này được thiết kế theo mô hình kết hợp. Một phần là khu vực kinh doanh, dạy học, một phần là khu vực nhà ở, không gian sinh hoạt của gia đình. Nhờ diện tích lớn, ngôi nhà được chia thành nhiều khu vực với công năng riêng.

Căn nhà ở Vĩnh Long nơi bố mẹ Cát Tường đang sinh sống từng có thời gian sử dụng để mở trung tâm dạy học nghề

Theo đó, căn nhà có một khoảng sân lớn có thể để xe máy, xe ô tô thoải mái. Các khu nhà đều được thiết kế 2 tầng, chia thành nhiều phòng với nhiều chức năng riêng. Đặc biệt bên khu nhà ở, mỗi phòng rộng khoảng 25m2 nhưng đầy đủ tiện nghi, là nơi sinh hoạt của bố mẹ MC Cát Tường.

Song vào cuối năm 2025, Cát Tường từng đăng tải căn nhà với mong muốn cho thuê một phần hoặc toàn phần. Cô cho hay sau khi ngừng vận hành trung tâm dạy học, gia đình quyết định sửa sang lại và cho thuê để tránh bỏ trống quá lâu. Cát Tường chia sẻ gia đình không có ý định bán vì đây là căn nhà gắn bó nhiều năm, lưu giữ nhiều kỷ niệm của bố mẹ và các thành viên.

Căn nhà có diện tích rộng, chia thành nhiều phòng khác nhau, được thiết kế đơn giản phù hợp với sinh hoạt gia đình

Ngoài căn nhà mặt tiền, gia đình Cát Tường còn sở hữu một khu nhà vườn rộng khoảng 600m² cũng tại Vĩnh Long.

Khu vườn được trồng nhiều loại cây ăn trái, rau và hoa. Chính giữa là một căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi mỗi khi gia đình về chăm sóc cây cối hoặc ở lại qua đêm. Không gian không quá cầu kỳ nhưng luôn mát mẻ nhờ nhiều cây xanh bao quanh.

Mỗi lần về quê, Cát Tường thường dành phần lớn thời gian ở khu nhà vườn để cắt cỏ, tưới cây, thu hoạch trái cây hay nấu ăn cùng bố mẹ. Đây cũng là địa điểm xuất hiện khá nhiều trên kênh YouTube của nữ MC.

Tại Vĩnh Long, gia đình Cát Tường còn có một khu vườn rộng 600m2 với nhiều loại rau, hoa, cây ăn quả,...

Bên cạnh Vĩnh Long, Huế cũng là nơi có ý nghĩa đặc biệt với Cát Tường vì đây là quê gốc, nơi cô sinh ra trước khi theo gia đình chuyển vào miền Tây. Khác với những căn nhà ở Vĩnh Long thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, ngôi nhà tại Huế được nữ MC chia sẻ khá ít.

Khoảng giữa năm 2025, căn nhà này bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm khi Cát Tường đăng tải hình ảnh sau trận lũ lịch sử tại Huế. Nước ngập khiến nhiều đồ đạc bị hư hỏng, sân và nền nhà phủ kín bùn đất sau khi nước rút. Ngay sau đó, nữ MC cùng người thân trở về dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ căn nhà để ổn định lại sinh hoạt.

MC Cát Tường từng chia sẻ hình ảnh căn nhà ở Huế sau đợt mưa bão, ngập lụt năm 2025

Qua những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà ở Huế mang kiến trúc truyền thống với khoảng sân rộng và nhiều cây xanh - khác hẳn không gian nhà phố tại Vĩnh Long.

Hiện Cát Tường vẫn sinh sống chủ yếu tại TP.HCM để thuận tiện cho công việc. cô từng mở quán cà phê kết hợp không gian sinh hoạt riêng. Bên cạnh đó, nữ MC từng gây chú ý khi rao bán một căn nhà tại TP.HCM với giá hơn 10 tỷ đồng và trước đó là một căn nhà phố hiện đại trị giá hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Cát Tường còn sở hữu một căn biệt thự ở Úc.