Căn nhà ở quê của Á hậu Phương Nhi

Từ sau khi trở thành con dâu tỷ phú, Phương Nhi có cuộc sống vô cùng kín tiếng. Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, những thông tin xoay quanh cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm, dõi theo từ công chúng. Trước đó, Phương Nhi từng tiết lộ gia đình có điều kiện khá giả. Đặc biệt, trong thời điểm tổ chức lễ cưới, căn nhà khang trang của gia đình cô tại Thanh Hóa cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo đó, Phương Nhi sinh sống cùng gia đình trong một căn nhà 2 tầng bề thế, nằm ở mặt tiền ngay khu vực trung tâm Thanh Hóa. Tầng 1 được sử dụng làm khu vực phục vụ việc kinh doanh của gia đình. Trong khi đó, tầng 2 có diện tích rộng rãi, nổi bật với thiết kế sân vườn ngay trên phần ban công thoáng đãng. Tại đây, gia đình Phương Nhi trồng nhiều cây xanh vừa để làm cảnh, vừa tạo không gian mát mẻ, dễ chịu cho các thành viên. Nhìn tổng thể, căn nhà mang vẻ bề thế, sang trọng và nổi bật trong khu vực. Trước lễ cưới, ngôi nhà cũng được sửa sang lại, trở nên mới mẻ và rộng rãi hơn.

Căn nhà khang trang của gia đình Á hậu Phương Nhi tại Thanh Hoá

Nhà có vị trí ở mặt tiền, thiết kế hiện đại và rộng rãi

Đây cũng là nơi từng diễn ra lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nhi

Gia thế của Phương Nhi

Phương Nhi từng chia sẻ gia đình cô làm kinh doanh tại Thanh Hóa. Người đẹp còn có một anh cả, nhiều lần xuất hiện cùng em gái trong các sự kiện. Từ nhỏ, "thần tiên tỷ tỷ" đã được gia đình chăm sóc, nuôi dạy chu đáo và dành cho tình yêu thương hết mực. Nói về điều kiện gia đình, Phương Nhi từng tâm sự: "Phương Nhi may mắn được sống trong gia đình đầy đủ về điều kiện tài chính từ nhỏ. Ba mẹ Phương Nhi nuôi dạy Phương Nhi rất tốt. Ba mẹ muốn Phương Nhi không vì đồng tiền hay vật chất để bị thu hút mà đánh mất đi bản chất con người của mình".

Phương Nhi luôn được gia đình yêu thương, đồng hành trong những cột mốc quan trọng

Phương Nhi cũng từng dành nhiều mỹ từ khi nói về mẹ

Trong hầu hết những hoạt động quan trọng của Phương Nhi, các thành viên trong gia đình đều có mặt đầy đủ để ủng hộ. Họ cũng là những người luôn sát cánh, động viên cô trong hành trình thi nhan sắc và dõi theo từng hoạt động của con gái. Phương Nhi từng chia sẻ mẹ cô cũng có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng không có duyên để theo đuổi ước mơ.

Khi nhắc đến mẹ, Phương Nhi từng xúc động chia sẻ: "Mọi sự thành công của con đều một tay ba mẹ nuôi dạy, chỉ bảo để con có được ngày hôm nay. Là một Á hậu, là người con luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội và là con gái của mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Không lời nào có thể thể hiện hết tình yêu của con dành cho mẹ xinh đẹp".

Sau lễ cưới, Phương Nhi tiếp tục ghi điểm với hình ảnh ngày càng chỉn chu, trưởng thành mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô ưu tiên những trang phục thanh lịch, áo dài và cách trang điểm nhẹ nhàng khi lộ diện. Tuy nhiên, khi đi du lịch hoặc cùng chồng tham dự các concert, người đẹp vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, hồn nhiên vốn có. Đáng chú ý, trong hầu hết những lần Phương Nhi xuất hiện, chồng cô đều sát cánh bên cạnh. Hình ảnh này phần nào cho thấy tình yêu cũng như sự cưng chiều mà Minh Hoàng dành cho Phương Nhi.

Phương Nhi có cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn

Ảnh: FBNV