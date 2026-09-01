Căn nhà 5 tầng ở quê của nhân viên văn phòng SN 1990, xây hết 2,8 tỷ đồng

Với những dân văn phòng ở xa công ty, chấp nhận dành nhiều thời gian đi lại mỗi ngày, đa số mọi người thường nghĩ họ lựa chọn như vậy vì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà. Điều đó có thể đúng với số đông, nhưng với Xiaolu - Nhân viên văn phòng sinh năm 1990 hiện đang sinh sống ở Quảng Đông (Trung Quốc), và làm việc ở Quảng Châu (Trung Quốc) thì khác.



Mỗi ngày, thời gian đi làm và trở về nhà của Xiaolu mất tối thiểu 3 tiếng. Dẫu vậy, cô vẫn chấp nhận quãng đường xa thay vì ở trọ gần công ty. Lý do không hẳn vì muốn tiết kiệm tiền, như Xiaolu chia sẻ, cô chỉ đơn giản là muốn ở trong căn nhà “như biệt thự” của mình thay vì phòng trọ nhỏ hẹp.

Xiaolu

Căn nhà của Xiaolu nằm tại một ngôi làng ở Quảng Đông (Trung Quốc) có diện tích xây dựng khoảng 60 m2 mỗi tầng, tổng cộng 5 tầng. Chi phí xây dựng và hoàn thiện vào khoảng 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng). So với những căn nhà thường thấy ở vùng nông thôn, căn nhà của Xiaolu nổi bật và hiện đại hơn hẳn, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài, vừa tạo cảm giác thoải mái như một căn nhà nghỉ dưỡng.

Vì vậy, dù nằm giữa khu dân cư nông thôn, công trình vẫn mang nhiều nét đặc trưng của một “căn biệt thự thu nhỏ” hiện đại.

Do ở xa công ty, mỗi sáng Xiaolu phải rời nhà từ 7 giờ và đến gần 21 giờ tối mới trở về. Thời gian di chuyển mỗi ngày lên tới khoảng 3 tiếng. Dù vậy, Xiaolu cho rằng việc trở về nhà sau giờ làm vẫn đáng giá hơn so với cuộc sống thuê trọ tại thành phố.

Trước đây, Xiaolu từng sống trong một căn nhà thuê ở Quảng Châu (Trung Quốc). Không gian vừa nhỏ vừa thiếu sự riêng tư, trong khi môi trường sống tại những khu nhà đông người cũng không thực sự lý tưởng. Với số tiền thuê nhà ở thành phố, cô khó có thể tìm được một không gian rộng rãi tương tự căn nhà của gia đình tại quê.

Căn nhà của Xiaolu được hoàn thiện vào năm 2019. Đặc biệt, chồng cô là kiến trúc sư nên toàn bộ quá trình thiết kế, giám sát thi công, đều do anh làm. Việc này giúp vợ chồng Xiaolu tiết kiệm được 1 khoản đáng kể.

Căn nhà ở quê của Xiaolu

Điểm đặc biệt nhất trong thiết kế là một khoảng giếng trời được tạo ra giữa tầng 4 và tầng 5. Việc dành một phần diện tích cho giếng trời đồng nghĩa với việc căn nhà mất đi một phòng, nhưng Xiaolu cho rằng đây lại là chi tiết giúp toàn bộ không gian trở nên thoáng và sáng hơn.

Ở giữa giếng trời, gia đình trồng một cây cao khoảng 4 mét. Ánh nắng từ phía trên chiếu xuống kết hợp với cây xanh khiến khu vực này giống như một khu vườn nhỏ nằm ngay bên trong nhà.

Căn nhà cũng có nhiều cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Mỗi tầng trong căn nhà có cách bài trí khác nhau. Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung, nơi cả gia đình có thể ăn uống và trò chuyện. Tầng 2 và tầng 3 là không gian dành cho khác, còn tầng 4 và tầng 5 là phòng ngủ, phòng làm việc của Xiaolu và chồng.

Căn nhà ở quê của Xiaolu

Tầng thượng được Xiaolu tận dụng để trồng cây, làm không gian mở, ngắm hoàng hôn. So với cuộc sống trong căn hộ giữa thành phố, sự thay đổi này mang lại cho cô nhiều không gian hơn để thư giãn sau những ngày làm việc dài.

Với Xiaolu, lựa chọn sống ở quê dù phải di chuyển 3 tiếng mỗi ngày không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một căn nhà rộng hơn. Sau thời gian dài sống ở thành phố, cô dần nhận ra mình thích không khí yên bình, nhiều cây xanh và nhịp sống chậm rãi ở quê hơn. Thay vì trở về một căn phòng thuê chật hẹp sau giờ làm, Xiaolu có thể bước vào căn nhà 5 tầng của gia đình, có không gian riêng, sân thượng, cây xanh và giếng trời. Đó cũng là lý do dù khoảng cách từ nhà đến công ty khiến thời gian đi lại mỗi ngày kéo dài, cô vẫn lựa chọn trở về nhà ở quê.

Câu chuyện của Xiaolu cũng cho thấy cách nhiều người trẻ Trung Quốc đang nhìn nhận lại không gian sống ở quê. Những căn nhà nông thôn giờ đây không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà còn được đầu tư về thiết kế và tiện nghi để trở thành một không gian sống đúng nghĩa, nơi gia đình có thể nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

(Nguồn: The Paper)