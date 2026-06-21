Cần mang 3 mỹ nam này đi xét nghiệm ADN gấp: Khóe miệng như đúc từ 1 khuôn, không nhìn mắt đố phân biệt nổi

Ngay lúc này, ngoại hình có nhiều sự tương đồng đến bất ngờ của 3 diễn viên Chu Dực Nhiên, Châu Kha Vũ và Trần Hâm Hải đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Có thể thấy rằng cả ba diễn viên có cấu trúc mặt giống nhau, đặc biệt là phần khóe miệng. Thậm chí, còn có ý kiến nhận xét rằng trường hợp này giống như hiện tượng tam trùng vậy.

Chủ đề về visual tương đồng nhau của Chu Dực Nhiên, Trần Hầm Hải và Châu Kha Vũ đang được quan tâm trên mạng xã hội.

Netizen cho rằng Chu Dực Nhiên là người dễ nhận ra nhất vì gương mặt của anh mang vẻ đẹp trung tính nhất. Còn với Trần Hâm Hải và Châu Kha Vũ, một số người cho rằng nhìn vào mắt là dễ nhất, bởi Châu Kha Vũ có mắt 2 mí, còn Trần Hâm Hải thì là mí lót, gần như một mí.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là bài toán khó với những ai "mù mặt" mà thôi. Còn đâu chỉ cần nhìn qua vài lần, hoặc là với những người thường xuyên xem phim Trung Quốc hoặc theo dõi Cbiz, họ sẽ không mất nhiều thời gian để phân biệt.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Châu Kha Vũ và Trần Hâm Hải không phân biệt nổi. Giống từ khoé miệng.

- Chu Dực Nhiên thì còn phân biệt được, 2 ông kia thì lú luôn.

- Ủa thấy dễ phân biệt mà ta.

- Thật ra là phân biệt được, Châu kha Vũ cao, mắt 2 mí. Trần Hâm Hải nhỏ con hơn, mí lót gần như là 1 mí.

- Chắc là tui xem nhiều nên nhìn thoáng là nhận ra à.

- Không biết 3 người này là ai. Nhìn ảnh thì tưởng 1 người, hóa ra là 3 người cơ à.

- 3 ông thần này như song trùng à, mà không phải, là tam trùng mới đúng! Giống gì giống dữ vậy trời.

- Chu Dực Nhiên dễ phân biệt mà vì nét trung tính hơn 2 bạn kia, nhất là có đồng điếu lúc cười á. Còn Hải với Vũ mới dễ bị lẫn nhưng không mù mặt thì nhìn vài lần là phân biệt được.

- Tui phân biệt Vũ với Hải bằng ánh mắt, che mắt lại là tui thua. Còn Nhiên thì cũng không giống lắm.

- Cuối cùng cũng có bài về 3 ông thần này.

Chu Dực Nhiên được nhiều khán giả Việt biết đến và yêu thích từ bộ phim Khi Anh Chạy Về Phía Em.

Nói thêm về bộ ba diễn viên, họ đều là những gương mặt khá đáng chú ý trong dàn diễn viên trẻ của màn ảnh Hoa ngữ. Chu Dực Nhiên từng đóng vai phụ trong 2 tác phẩm chính kịch nổi tiếng là Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Gia Đình Tiểu Mẫn, đóng chính các phim Em Là Tâm Sự Ngọt Ngào Của Anh, Khi Anh Chạy Về Phía Em, Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng, Mười Hai Lá Thư, Đấu La Đại Lục 2. Tại Việt Nam, anh được biết đến và yêu thích nhất nhờ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường Khi Anh Chạy Về Phía Em.

Châu Kha Vũ và Bao Thượng Ân cực đẹp đôi ở Mùa Hè Nồng Nhiệt.

Về phần Châu Kha Vũ, anh đang có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất khi lần lượt xuất hiện với tư cách nam chính trong các phim Thư Kích Hồ Điệp đóng cùng Trần Mộng Nghiên và Mùa Hè Nồng Nhiệt đóng cùng Bao Thượng Ân. Hiện tại, bộ phim Mùa Hè Nồng Nhiệt đang trong quá trình phát sóng.

Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian do Trần Hâm Hải và Lư Dương Dương đóng chính là một trong những phim chữa lành đáng xem nhất màn ảnh Hoa ngữ vài năm trở lại đây.

Còn với Trần Hâm Hải, những ai từng xem bộ phim Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian chắc hẳn vô cùng ấn tượng trước diễn xuất của mỹ nam sinh năm 2001. Tất nhiên bên cạnh đó, anh cũng từng có những vai diễn đáng xem khác, nổi bật nhất phải kể đến Diệp Thế Kiệt của Mặc Vũ Vân Gian. Sắp tới, anh có một dự án phim ngôn tình cổ trang cực kỳ đáng chờ đợi là Biểu Muội Vạn Phúc đóng cùng Tống Tổ Nhi.

nguồn: Weibo