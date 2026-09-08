Căn hộ hơn 10 tỷ của Đức Phúc

Đức Phúc là một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt. Anh được đông đảo khán giả biết đến sau khi trở thành Quán quân chương trình Giọng hát Việt năm 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Sau cuộc thi, Đức Phúc từng bước xây dựng dấu ấn riêng với giọng hát giàu cảm xúc và loạt ca khúc được yêu thích như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên...

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Đức Phúc còn gây chú ý với hành trình thay đổi ngoại hình và cuộc sống ngày càng ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ hiện là một trong những gương mặt có sức hút của Vpop, thường xuyên xuất hiện tại các chương trình, sự kiện và duy trì hoạt động âm nhạc. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, Đức Phúc đã gặt hái nhiều thành công và từng bước xây dựng cho mình cuộc sống đáng mơ ước.

Đức Phúc là một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt. Anh được đông đảo khán giả biết đến sau khi trở thành Quán quân chương trình Giọng hát Việt năm 2015. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc đã sớm sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một trong những bất động sản nổi bật của giọng ca sinh năm 1996 là căn hộ cao cấp tại TP.HCM được anh mua vào năm 2021. Đến tháng 3/2022, Đức Phúc lần đầu chia sẻ những hình ảnh bên trong không gian sống mới. Căn hộ có diện tích hơn 120m2, gồm 3 phòng ngủ và sở hữu tầm nhìn hướng về khu vực trung tâm thành phố. Giá trị căn hộ được tiết lộ ở mức hơn 10 tỷ đồng.

Đối với Đức Phúc, đây không đơn thuần là một bất động sản mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của bản thân. Nam ca sĩ từng chia sẻ không gian sống mới rộng rãi, đúng với mong muốn của anh và khiến bố mẹ cảm thấy vui mừng, tự hào.

Năm 2021, khi vừa tròn 25 tuổi, nam ca sĩ chia sẻ việc tự mua căn hộ trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Căn hộ có diện tích hơn 120m2, gồm 3 phòng ngủ và sở hữu tầm nhìn hướng về khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: FBNV

Điều đặc biệt là Đức Phúc trực tiếp tham gia vào gần như toàn bộ quá trình hoàn thiện căn hộ. Từng theo học lĩnh vực liên quan đến thiết kế, ca sĩ tự lên ý tưởng, giám sát thi công cũng như lựa chọn nội thất để tạo nên không gian phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng của bản thân.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với gam màu trắng làm chủ đạo. Cách sử dụng màu sắc giúp tổng thể không gian trở nên sáng, rộng và mang cảm giác thanh lịch. Đức Phúc cũng cho thấy sự cầu kỳ trong việc đầu tư nội thất. Nhiều món đồ trong nhà được đặt từ nước ngoài với chi phí không nhỏ. Từ hệ thống đèn, đồ trang trí cho đến những chi tiết nhỏ trong căn hộ đều được nam ca sĩ dành thời gian lựa chọn kỹ lưỡng.

Đức Phúc chính là người tự lên ý tưởng thiết kế, giám sát xây dựng. Ảnh: FBNV

Căn hộ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với gam màu trắng làm chủ đạo. Ảnh: FBNV

Đức Phúc cũng thường xuyên xuất hiện cùng những mẫu xe sang, cho thấy cuộc sống ngày càng sung túc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, nam ca sĩ có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang và hàng hiệu. Trên trang cá nhân cũng như trong những lần xuất hiện tại sự kiện, Đức Phúc thường gây chú ý với những bộ trang phục chỉn chu, kết hợp cùng nhiều phụ kiện đắt đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ.

Sau hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, Đức Phúc đã gặt hái nhiều thành công và từng bước xây dựng cho mình cuộc sống đáng mơ ước. Từ một chàng trai bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt, nam ca sĩ hiện sở hữu sự nghiệp ổn định, có nhà riêng, xe hơi cùng cuộc sống ngày càng thoải mái. Những thành quả hiện tại được xem là trái ngọt sau hành trình bền bỉ hoạt động và không ngừng khẳng định vị trí của Đức Phúc trong làng nhạc Việt.