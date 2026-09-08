Con gái diễn viên Quách Thu Phương sở hữu nhan sắc trong trẻo, nổi bật không kém mẹ thời trẻ

Mới đây, diễn viên Quách Thu Phương chia sẻ loạt ảnh chụp với con gái đầu lòng từ 11 năm trước. Nữ diễn viên bồi hồi ôn lại kỷ niệm khi chuẩn bị cho các con nhập học.

Cô trải lòng: "11 năm trước em cũng hồi hộp rộn ràng chuẩn bị cho 2 tình yêu nhập học năm học mới. Cảm giác như vừa mới đây thôi.

Chúc tất cả các con bước vào năm học mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và đạt được kết quả học tập tốt. Mong con và các bạn có những kỷ niệm đẹp đẽ về thời học sinh và gặt hái được nhiều thành công".

Xem loạt ảnh cũ của diễn viên Quách Thu Phương, nhiều người bật ngờ vì con gái đầu lòng của cô sở hữu nét đẹp phúc hậu giống mẹ.

Diễn viên Quách Thu Phương và con gái đầu lòng.

Thời trẻ, Quách Thu Phương vốn là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt. Vì vậy, con gái của cô cũng sở hữu vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ.

"Con gái mẹ Phương xinh quá ạ", một người dùng bình luận.

"2 mẹ con đều xinh", một người khác viết.

Quách Thu Phương có 2 con, con gái lớn 27 tuổi và con trai 20 tuổi. Trong đó, Chi - con gái đầu lòng của cô đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Canada, chuyên ngành Du lịch - Quản lý khách sạn và đi làm được vài năm.





Nhan sắc xinh đẹp của Chi - con gái đầu lòng của diễn viên Quách Thu Phương.

Trước đó, Chi từng đỗ khoa Tiếng Ý của Đại học Hà Nội, sau đó có thời gian học tại Ý và đạt chứng chỉ B1 tiếng Ý. Khi trở về nước, con tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới và giành được học bổng du học Canada.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, Chi tranh thủ học thêm tiếng Pháp. Hiện cô gái trẻ biết 3 ngoại ngữ Anh, Ý, Pháp và còn tự học thêm tiếng Hàn, khiến Quách Thu Phương không khỏi tự hào.

Quách Thu Phương có mối quan hệ gần gũi với con gái lớn, hai mẹ con thân thiết như những người bạn. Mỗi lần Chi về Việt Nam, cả hai thường tranh thủ đi du lịch hoặc về quê thăm người thân.

Nữ diễn viên cho biết cô không đặt nặng việc để lại tài sản cho con mà chú trọng đầu tư vào tri thức, đồng thời khuyến khích các con tự lựa chọn con đường mình muốn.

Nhờ được rèn tính tự lập từ nhỏ, con gái cô luôn chủ động, tự tin và có ý thức tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Quách Thu Phương và con trai út.

Quách Thu Phương kết hôn lần đầu khi mới 21 tuổi. Sau một thời gian chung sống và đối mặt với nhiều áp lực, cô và chồng quyết định chia tay. Nữ diễn viên đưa con gái từ đoàn kịch Hà Tây lên Hà Nội, bắt đầu lại cuộc sống và công việc tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Đến năm 2010, Quách Thu Phương bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với một người không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau đó, hai người đón thêm một con trai năm nay 20 tuổi.







