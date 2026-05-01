Cặp đôi trẻ mua căn hộ tầng 1 rộng 59m² ai cũng chê tốn tiền vô ích - sau cải tạo lại khiến bạn bè phải ghen tị

Bỏ qua định kiến về căn hộ tầng 1 để tối ưu tài chính

Tại các đô thị lớn như Thượng Hải, việc sở hữu nhà riêng luôn là mục tiêu khó đạt với người trẻ. Giá bất động sản cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến nhiều người phải chấp nhận sống trong những căn hộ thuê nhỏ, thiếu riêng tư trong nhiều năm.

Cặp đôi trong câu chuyện cũng không ngoại lệ. Khi mới đến Thượng Hải, họ từng thuê một căn phòng nhỏ với giá khoảng 1.600 NDT/tháng – diện tích hạn chế, không gian bị ngăn chia tạm bợ, gần như không có sự riêng tư. Trong nhiều năm, họ liên tục chuyển nhà để tìm nơi phù hợp hơn với công việc và ngân sách.

Sau gần 8 năm làm việc và tích lũy, khi bước sang tuổi 30, họ quyết định mua căn hộ đầu tiên. Điều đặc biệt là họ không chọn căn hộ mới hay tầng cao được ưa chuộng, mà lại chọn một căn hộ tầng trệt đã cũ gần 30 năm tuổi – loại hình thường bị nhiều người bỏ qua.

Lý do rất thực tế: giá dễ tiếp cận hơn và có thêm một khoảng sân riêng – điều hiếm thấy tại đô thị đông đúc.

59m² nhưng có thêm 23m² sân riêng - lợi thế lớn trong đô thị

Căn hộ có diện tích trong nhà 59m², gồm 2 phòng ngủ và một sân riêng rộng 23m². Trước khi cải tạo, không gian xuống cấp rõ rệt: tường ẩm mốc, nội thất cũ kỹ, hệ thống điện nước đã lạc hậu do từng được cho thuê trong thời gian dài.

Tuy nhiên, khoảng sân riêng lại là điểm khiến người vợ yêu thích ngay từ lần đầu xem nhà. Trong bối cảnh đất đai đắt đỏ, một không gian ngoài trời riêng tư có thể tận dụng làm nơi thư giãn, trồng cây hoặc tổ chức những buổi tụ họp nhỏ là lợi thế đáng giá.

Sau khi cân nhắc, họ quyết định bán căn nhà rộng 90m² ở quê để dồn tài chính mua căn hộ cũ này và dành ngân sách cho việc cải tạo.

Cải tạo thông minh giúp tối ưu từng mét vuông

Sau khi tháo bỏ toàn bộ nội thất cũ, căn hộ được thiết kế lại theo hướng tận dụng tối đa diện tích và ánh sáng tự nhiên.

Một ban công mới được bố trí giữa phòng ngủ phụ và sân, trở thành khu vực đa chức năng tích hợp máy giặt, máy sấy và không gian nghỉ ngơi cho thú cưng. Thiết kế này giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo tiện nghi.

Phòng khách tuy không lớn nhưng được phối màu hài hòa giữa trắng, cam và xanh đậm, tạo cảm giác như một bức tranh nghệ thuật. Khu vực bếp chữ L giúp tối ưu góc không gian, đồng thời phân tách rõ khu nấu và khu rửa để tăng tiện lợi khi sử dụng.

Một chi tiết đáng chú ý là việc tận dụng vị trí dưới quầy bar để lắp đặt tivi, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Không gian đa chức năng phù hợp lối sống hiện đại

Do chưa có kế hoạch sinh con trong vài năm tới, phòng ngủ thứ hai được thiết kế như một không gian thư giãn kết hợp làm việc. Ánh sáng tự nhiên từ sân giúp căn phòng trở thành nơi lý tưởng để đọc sách hoặc làm việc tại nhà.

Phòng ngủ chính đủ rộng để bố trí bàn làm việc đôi cạnh cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, cả hai phòng đều được lắp máy chiếu, mang đến trải nghiệm giải trí tại nhà tiện nghi nhưng không tốn nhiều diện tích.

Khu vực phòng tắm được tách khô – ướt rõ ràng nhằm tăng độ an toàn và hạn chế trơn trượt, đồng thời tích hợp thêm hệ tủ đa chức năng để tối ưu lưu trữ.

Khoảng sân nhỏ tạo giá trị sống lớn

Sau khi cải tạo, khoảng sân trở thành khu vườn nhỏ với nhiều cây xanh và đèn trang trí. Không gian này có thể sử dụng để trồng rau, nghỉ ngơi hoặc tụ họp bạn bè vào cuối tuần.

Trong một thành phố đông đúc, việc có không gian ngoài trời riêng giúp nâng cao chất lượng sống đáng kể. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều người đánh giá cao căn hộ sau khi cải tạo.

Buổi tối, khi đèn được bật lên, khu vườn nhỏ trở thành nơi thư giãn lý tưởng sau giờ làm việc.

Bài học tài chính: không phải lựa chọn nào “kém phổ biến” cũng là sai

Trường hợp của cặp đôi trẻ cho thấy, trong bài toán mua nhà, điều quan trọng không chỉ là vị trí hay độ mới của căn hộ, mà còn là khả năng tận dụng tiềm năng không gian.

Việc lựa chọn căn hộ tầng 1 giúp họ giảm áp lực tài chính ban đầu, đồng thời có thêm ngân sách để cải tạo theo nhu cầu thực tế. Sau cải tạo, giá trị sử dụng của căn nhà tăng lên đáng kể.

Đôi khi, những lựa chọn bị nhiều người bỏ qua lại chính là cơ hội để tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sống.

Đối với cặp đôi này, hạnh phúc không nằm ở diện tích lớn hay nội thất đắt tiền, mà ở việc tạo dựng được một không gian sống phù hợp với nhu cầu, có đủ ánh sáng, cây xanh và cảm giác thuộc về.

Một căn hộ 59m², một khu vườn nhỏ và cuộc sống ổn định – với họ, như vậy đã là đủ.