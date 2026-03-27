Suốt gần 3 tuần qua, Song Ji Hyo bỗng đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn nhất trong sự nghiệp. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng ồ ạt yêu cầu nữ ngôi sao phải mau chóng rời khỏi chương trình truyền hình ăn khách Running Man. Nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ màn thể hiện hời hợt, lơ đãng của Song Ji Hyo trong Running Man suốt 3 tuần trở lại đây.

Ngay giữa tâm bão tẩy chay dữ dội, Song Ji Hyo đã có động thái gây xôn xao trong sáng 27/3. Theo đó, nữ diễn viên vừa đột ngột tuyên bố tạm dừng hoạt động kênh YouTube mà cô dành nhiều tâm huyết.

Song Ji Hyo vừa đăng thông báo tạm nghỉ các hoạt động trên YouTube để chuẩn bị cho những bước đi mới: “Tôi sẽ vắng mặt trên YouTube trong 1 khoảng thời gian. Tôi hiện đang nỗ lực chuẩn bị cho 1 bước đi mới. Vậy nên, tuần này kênh YouTube của tôi sẽ tạm dừng hoạt động để có thời gian tái cơ cấu và sắp xếp lại mọi thứ. Tôi sẽ đền đáp lại sự mong đợi của các bạn bằng những video thú vị hơn trong tương lai”.

Song Ji Hyo khiến công chúng xôn xao khi đột ngột tạm dừng hoạt động kênh YouTube cá nhân. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang lo lắng sau khi hay tin Song Ji Hyo đột ngột tạm dừng hoạt động kênh YouTube tâm huyết của mình. 1 bộ phận công chúng thậm chí còn đặt ra nghi vấn nữ nghệ sĩ sinh năm 1981 đã bị tổn thương tinh thần sau khi phải đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội chưa từng thấy trong sự nghiệp.

Thế nhưng song song với đó, cũng có những ý kiến cho rằng Song Ji Hyo chỉ đang tạm nghỉ để chuẩn bị cho 1 dự án nghề nghiệp khác bên cạnh công việc kinh doanh nội y mà cô đang theo đuổi.

Vụ ồn ào liên quan tới Song Ji Hyo bắt đầu bùng lên cách đây khoảng 3 tuần khi trong 1 tập Running Man phát sóng vào thời điểm đó có độ dài 1 tiếng rưỡi nhưng thời lượng lên hình của nữ diễn viên chỉ vỏn vẹn 10 giây. Đáng nói, cô chỉ xuất hiện trong các phân cảnh reaction hoặc cảnh quay chung của cả đội, hầu như không cho thấy sự chủ động và tích cực tham gia vào các trò chơi.

Qua đó, nhiều khán giả đã chỉ trích thái độ thụ động, thiếu chuyên nghiệp của Song Ji Hyo, đồng thời yêu cầu nữ ngôi sao mau chóng rời khỏi Running Man ngay lập tức. Theo những cư dân mạng này, nữ nghệ sĩ 8X quá chây lười, làm biếng trên show nên mới lên hình với thời lượng ít ỏi tới mức khó tin. Đáng nói trước đó không lâu, trong 1 tập Running Man, nữ diễn viên cũng chỉ được lên hình khoảng 1 phút ít ỏi do thụ động.

Bộ dạng uể oải, thiếu sức sống của Song Ji Hyo trong những tập Running Man gần đây đã khiến cô mất điểm trầm trọng. Ảnh: Mydaily

Những tưởng Song Ji Hyo sẽ rút kinh nghiệm và mang đến màn thể hiện khởi sắc hơn trong Running Man ở những tập sau đó. Nhưng trên thực tế, cô lại tiếp tục tham gia ghi hình show này 1 cách hời hợt, thụ động. Trong tập mới nhất của Running Man cách đây ít ngày, phải mất 10 phút sau khi chương trình bắt đầu, nữ diễn viên mới chịu mở lời trò chuyện. Và ngoài phân cảnh ăn uống giữa chương trình, khán giả hầu như không thấy sự hiện diện của Song Ji Hyo trong show. Thậm chí, người đẹp còn tỏ ra lơ đễnh mất tập trung trong khi tham gia 1 trò chơi qua việc yêu cầu ekip: “Cho em xem lại câu hỏi 1 lần nữa với ạ”.

Từ đây, nhiều khán giả thất vọng cho rằng, nữ diễn viên họ Song đã bỏ ngoài tai ý kiến góp ý từ công chúng cũng như không thèm rút kinh nghiệm để thay đổi bản thân trong show.

Song Ji Hyo đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Nate

Đáng chú ý, động thái từ ekip sản xuất chương trình Running Man giữa tâm bão vụ việc cũng khiến công chúng bàn tán không ngớt. Trong quá khứ, Song Ji Hyo từng bị chỉ trích vì tham gia Running Man với thái độ hời hợt hồi năm 2023. Khi ấy, đội ngũ sản xuất đã nỗ lực can thiệp để kéo lại thời lượng lên hình cho nữ diễn viên và giúp cô tích cực tham gia ghi hình hơn.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, ekip lại đang được cho là chẳng thèm can thiệp, tác động để giải cứu mỹ nhân họ Song nữa. Ký giả của tờ Mydaily nhận xét: “Phía nhà sản xuất cũng không còn cho thấy ý định muốn gia tăng thêm sự xuất hiện cho Song Ji Hyo trong show”. Từ đây, công chúng cho rằng ekip Running Man hiện cũng bó tay, không thể ra tay giải cứu nữ diễn viên họ Song trong bối cảnh cô liên tục thể hiện trạng thái uể oải, thụ động trong show.

Nhiều khán giả thậm chí còn đặt ra nghi vấn Song Ji Hyo sắp rời khỏi Running Man. Ảnh: X

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.