Cận cảnh xe xôi 38 năm bán đúng 3 ngày/tuần, khách bốc số đến 300 khiến chủ quán trở tay không kịp

Nếu có dịp đi ngang qua cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen vào tầm xế chiều, bạn chắc chắn sẽ tròn mắt trước cảnh tượng một đám đông vây quanh xe xôi nhỏ, người đứng người ngồi chờ đợi vô cùng kiên nhẫn. Đây không phải là một quầy bán vé tham quan mà là xe xôi sầu riêng đang gây bão mạng xã hội thời gian gần đây. Sức hút của món ăn này lớn đến mức khách hàng không thể cứ tấp xe vào là mua được ngay, mà phải trải qua một quy trình bốc số và chờ đợi.

Xe xôi sầu riêng gia truyền thu hút đông đảo thực khách ghé ăn

Cùng Có Như Lời Đồn khám phá món xôi đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội dạo này nhé!

Thực khách chấp nhận lấy số, xếp hàng đứng đợi 30 phút chỉ để ăn xôi vỉa hè

Ngay từ khi chiếc xe xôi vừa lăn bánh đến vị trí quen thuộc tại vòng xoay cổng Đầm Sen vào lúc 16h30, người ta đã thấy lác đác khách hàng đứng chờ sẵn để được là những người đầu tiên cầm trên tay tờ số thứ tự. Càng về tối, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn khi dòng người bắt đầu bu quanh xe xôi, tạo nên một "ma trận" của sự chờ đợi. Chủ quán chia sẻ, có khi con số chờ đợi lên đến số 300 khiến chị gần như trở tay không kịp, làm liên tục để kịp phục vụ khách.

Xe xôi gia truyền 38 năm ở cổng công viên Đầm Sen

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm trừ đầu tiên cho những ai thiếu kiên nhẫn. Việc phải đứng đợi từ 30 phút đến cả tiếng đồng hồ giữa khói bụi vỉa hè, tay lăm lăm tờ giấy note để chờ gọi tên thực sự là một trải nghiệm khá mệt mỏi, nhất là vào những ngày thời tiết oi bức. Thực tế, khi Có Như Lời Đồn đến trải nghiệm và hỏi thăm các thực khách đang đứng đợi, đa số họ đều đợi hơn 30 phút. Một số thực khách còn cho biết đã quay lại đây 4 - 5 lần rồi và rất yêu thích hương vị của xôi sầu riêng đặc trưng này.

Xôi sầu riêng bán đúng 3 ngày trong tuần nhưng hôm nào cũng đông thực khách xếp hàng đợi

Tiến lại gần chiếc xe xôi đang là tâm điểm, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi một "vùng trời màu vàng" cực kỳ kích thích thị giác với xửng xôi vò tơi xốp và những múi sầu riêng khổng lồ tỏa hương nức mũi. Vì chị chủ chỉ chọn loại sầu riêng Ri6 chín cây tự nhiên nên quán chỉ mở bán món xôi sầu riêng này vào thứ 3, 5 và Chủ Nhật. Nếu không theo dõi kỹ, khách rất dễ phải "ăn quả đắng" đi quãng đường xa đến nơi rồi lại ngẩn ngơ nhìn xe xôi không có món này.

Sầu riêng nguyên múi chắc thịt quyện cùng phần xôi dẻo thơm nhưng hơi ngọt

Lý do khiến món xôi này vượt xa các đối thủ khác nằm ở sự nguyên bản của nguyên liệu và tay nghề nấu nếp gia truyền hơn 38 năm. Chủ quán chia sẻ, món xôi sầu riêng này được làm bằng công thức gia truyền nên sẽ có hương vị đặc trưng mà chỉ nơi này mới có. Ban đầu, phần xôi được chọn làm nguyên liệu chính là xôi vò ăn kèm sầu riêng nhưng sau khi truyền sang đời sau thì chị chủ quán lại cho thêm muối vào để tăng thêm hương vị cho xôi. Phần xôi được đồ rất khéo, hạt nếp dẻo quánh, tơi đều mà không hề bị nát hay bết dính. Ngôi sao thực sự là múi sầu riêng tươi rói, chắc thịt, cắn vào cảm giác ngập chân răng chứ không hề bị bở nhão hay sượng.

Cận cảnh topping xôi sầu riêng thu hút đông đảo thực khách

Dù vậy, một điểm cần lưu ý là hương vị này có thể gây "ngấy" cho những người không hảo ngọt. Với sự kết hợp của xôi vò ngọt thanh, nước cốt dừa béo ngậy đặc quánh rưới đẫm lên trên và vị ngọt đậm đặc trưng của sầu riêng chín cây, món ăn này thực sự là một "bom đường". Nhưng nếu đã là fan ruột của sầu riêng, sự bùng nổ vị giác này chắc chắn sẽ khiến bạn bị chinh phục hoàn toàn ngay từ miếng đầu tiên.

Khi hỏi thăm một vị khách quốc tế đang ăn xôi ngay tại chỗ, cô chia sẻ: “Xôi rất ngon, sầu riêng ngọt và tổng thể rất thơm”. Có Như Lời Đồn cũng cảm thấy tương tự, hương vị xôi khá béo nhưng không ngấy, ngọt nhưng rất thanh và kích thích vị giác. Có thể nói, món xôi này rất được lòng đại đa số thực khách, ngay cả những thực khách lần đầu tiên trải nghiệm xôi cũng hứa hẹn sẽ quay lại lần sau.

Giá cả 40.000 đồng cho một phần xôi vỉa hè liệu có xứng đáng?

Dù mức giá có thể dao động từ 40.000 đồng đến gần 100.000 đồng cho một gói xôi bọc lá chuối, nhưng thực tế đây lại là một điểm cộng về sự tâm lý của chủ quán. Không hề có sự gò bó về giá cả, chị chủ quán luôn sẵn sàng chiều lòng khách theo phương châm "ai ăn bao nhiêu thì bán bấy nhiêu". Thực khách hoàn toàn có thể chọn mua một phần nhỏ giá 30.000 đồng cho đến những phần đầy đặn hơn giá 40.000, 50.000 hay thậm chí là 90.000 đồng tùy theo sức ăn và túi tiền của mình. Sự linh hoạt này giúp món xôi sầu riêng nguyên múi trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Các phần xôi được bán với mức giá linh hoạt, dễ tiếp cận

Khi nhìn vào thau sầu riêng múi nào múi nấy vàng ươm được bóc sẵn từ 80kg đến 100kg mỗi đợt bán, người ta sẽ hiểu giá trị thực sự nằm ở chất lượng nguyên liệu Ri6 chín cây tự nhiên. Việc bỏ ra một số tiền vừa vặn để đổi lấy múi sầu riêng chắc thịt, ngập chân răng giữa không gian vỉa hè náo nhiệt đã trở thành một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc tại Sài Gòn. Cảm giác háo hức cầm trên tay tờ số thứ tự rồi nhận về phần xôi nóng hổi béo ngậy khiến sự chờ đợi 30 phút trở nên xứng đáng hơn bao giờ hết. Dù còn những bất tiện vì phải chờ đợi lâu nhưng đối với những tín đồ sầu riêng thực thụ, đây vẫn là một "tọa độ" nhất định phải thử vì sự sòng phẳng trong cách bán và độ ngon khó cưỡng của món ăn.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!