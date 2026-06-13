Vào rạng sáng ngày 11/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại đường Linh Tương, huyện Hưng An, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), khiến 7 người tử vong và 17 người khác bị thương. Nhiều cư dân sống gần hiện trường cho biết đã nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp tại các vị trí khác nhau. Sóng xung kích cực mạnh từ vụ nổ đã làm vỡ nát cửa sổ và cửa chính của nhiều ngôi nhà trên các con phố lân cận, khiến một số hộ dân phải sơ tán khẩn cấp đến các khách sạn để tạm trú.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, một cư dân sống gần nơi xảy ra sự việc cho biết vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ vài phút sau đó tiếp tục xảy ra vụ nổ thứ hai cách đó một đoạn, với khoảng cách thời gian giữa hai vụ là khoảng 2 phút.

Người này kể lại rằng sau tiếng nổ đầu tiên, anh lập tức chạy lên sân thượng để quan sát và quay phim. Tuy nhiên, vụ nổ thứ hai diễn ra sau đó còn nghiêm trọng hơn: "Cửa sổ và ban công của các con phố gần đó gần như bị chấn động làm vỡ vụn toàn bộ, một số cánh cửa chính cũng bị hất tung, toàn bộ khu vực bị mất điện. Thiệt hại vô cùng nặng nề, mảnh kính vỡ nằm la liệt trên mặt đường".

Một cư dân khác chia sẻ, khi vụ nổ xảy ra, toàn bộ cửa kính trong nhà anh đều vỡ tan. Vì lo ngại vấn đề an toàn của các tòa nhà, chính quyền đã sắp xếp cho cư dân tạm lánh tại các khách sạn và chưa cho phép trở về nhà: "Hiện tại chúng tôi không được phép ở nhà vì không an toàn".

Ngoài ra, một người dân tiết lộ rằng khi ra ngoài xem xét tình hình vào khoảng 2 giờ sáng, họ phát hiện tại hiện trường đã bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt bốc lên từ các ngôi nhà, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hỏa, công an và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt để triển khai cứu hộ.

Thông báo chính thức từ cơ quan chức năng cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng ngày 11/6. Sau 4 đợt tìm kiếm cứu nạn, tính đến nay đã xác nhận có 7 người tử vong và 17 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, những người bị thương nhẹ sau khi được điều trị đã được sắp xếp ổn thỏa. Kết quả điều tra sơ bộ đã loại trừ nguyên nhân liên quan đến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: ETtoday