Thanh Hóa giải đáp băn khoăn của dư luận về nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh

Chiều 16-10, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong chủ trì buổi họp báo.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phong Sắc

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Tuấn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại đại hội, đã bầu 69 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 người. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu thuận 100%.

Các ông: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh) đương nhiệm, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Phong Sắc

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với số lượng 33 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí cũng đã đặt câu hỏi về kết quả của Đại hội, trong đó có một số câu hỏi băn khoăn của dư luận về trường hợp bà Lê Ngọc Ánh, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, ngay trong ngày diễn ra Đại hội (ngày 14-10, Đại hội diễn ra phiên trù bị) và 1 ngày sau đó đã trúng cử vào Ban Chấp hành khóa XX.

Đồng thời, bà Ánh có mẹ là bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 30 tháng tù treo. "Trong trường hợp này, liệu có đủ tiêu chuẩn làm Bí thư Tỉnh đoàn, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hay không?"- phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo.

Về trường hợp của bà Lê Ngọc Ánh, ông Lê Xuân Thu, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được Thanh Hóa chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cẩn thận.

Bà Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

"Nhân sự cán bộ trẻ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị rất sớm phương án. Tuy nhiên, việc này lại phụ thuộc vào quy định của Trung ương Đoàn, nên khi bầu phải được sự đồng ý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nhưng việc sắp xếp để tổ chức Đại hội đoàn, Mặt trận tổ quốc diễn ra tại nhiều tỉnh, thành, vì thế nhân sự này phụ thuộc vào sắp xếp của Trung ương Đoàn. Nhân sự được chuẩn bị rất sớm, nên đủ điều kiện"- ông Lê Xuân Thu thông tin.

Cũng theo ông Thu, ý kiến băn khoăn bà Lê Ngọc Ánh có đảm bảo tiêu chuẩn hay không, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như Ban Tổ chức đã chuẩn bị, báo cáo đầy đủ với Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và đã được các ban ngành thẩm định tiêu chuẩn chính trị và không vi phạm quy định.