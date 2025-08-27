Chiều 27/8, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình đông nghịt người dân tập trung chờ theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhiều tuyến đường đoàn diễu binh đi qua đã kín chỗ, không khí háo hức lan tỏa.

Để bảo đảm an ninh trật tự, các lực lượng của Thủ đô đã được huy động, trong đó có công an, bộ đội túc trực khắp các tuyến phố. Đặc biệt, sự xuất hiện của lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) với trang phục kín mặt càng khiến người dân chú ý.

Chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm che kín mặt, âm thầm quan sát đảm bảo an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh.

Những chiến sĩ này có nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng an ninh, bí mật quan sát, phát hiện và xử lý sớm những tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho buổi sơ duyệt cũng như lễ diễu binh, diễu hành chính thức sắp tới.

Âm thầm hòa mình giữa dòng người, những người lính đặc nhiệm lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Không ồn ào, phô trương, nhưng trong từng bước chân, từng ánh mắt của họ đều toát lên tinh thần trách nhiệm và ý chí sẵn sàng chiến đấu. Với các anh, được góp một phần công sức để giữ bình yên cho ngày hội lớn của non sông không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự, niềm tự hào của người lính.

Trong bộ trang phục che kín mặt của chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm thu hút sự chú ý của người dân