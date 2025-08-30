Fanpage aFamily

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

Thanh Hà,
Chia sẻ
Thích0

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào trưa 30/8 khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 1.

Khoảng 13h cùng ngày, tại bãi xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 2.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 3.

Lực lượng chữa cháy Công an TP Hà Nội triển khai chữa cháy.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 4.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng trăm xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, kèm theo đó là cột khói đen cuồn cuộn.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 5.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 6.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 7.

Tuy nhiên, hàng nghìn xe máy tại bãi gửi xe đã cháy rụi.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 8.

Do sức nóng của vụ cháy khiến các trụ cầu và dầm cầu bị nứt, vỡ bê tông.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 9.

Bãi xe máy có hàng trăm phương tiện.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 10.

Phần tôn quây bên ngoài biến dạng.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 11.

Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 12.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 13.

Hiện trường vụ việc.

Theo Tiền Phong Copy link 08/30/2025 15:44 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/can-canh-hang-nghin-xe-may-bi-lua-thieu-rui-trong-bai-xe-duoi-cau-vinh-tuy-post1774231.tpo
Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo
Chia sẻ
Thích0