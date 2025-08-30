Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy Thanh Hà, 16:55 30/08/2025 Chia sẻ Thích0 Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào trưa 30/8 khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi. Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiếng nổ lớn Khoảng 13h cùng ngày, tại bãi xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chữa cháy Công an TP Hà Nội triển khai chữa cháy. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng trăm xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, kèm theo đó là cột khói đen cuồn cuộn. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, hàng nghìn xe máy tại bãi gửi xe đã cháy rụi. Do sức nóng của vụ cháy khiến các trụ cầu và dầm cầu bị nứt, vỡ bê tông. Bãi xe máy có hàng trăm phương tiện. Phần tôn quây bên ngoài biến dạng. Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung. Hiện trường vụ việc. Theo Tiền Phong Copy link 08/30/2025 15:44 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/can-canh-hang-nghin-xe-may-bi-lua-thieu-rui-trong-bai-xe-duoi-cau-vinh-tuy-post1774231.tpo Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo Chia sẻ Thích0 cháy dưới gầm cầu vĩnh tuy tin nóng mỗi ngày