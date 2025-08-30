Fanpage aFamily

Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiếng nổ lớn

Thanh Hà,
Chia sẻ
Thích0

Khoảng 13h ngày 30/8, môt vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực đê Nguyễn Khoái gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Theo người dân, vào thời điểm trên, lửa bùng phát kèm theo tiếng nổ, sau đó không lâu khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Lực lượng chức năng đã tạm thời chặn đường đê Nguyễn Khoái và lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên.

Đến 13h20, khói đen vẫn nghi ngút. Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường.

Theo một số người dân, khu vực xảy ra hỏa hoạn được cho là bãi xe.

(Nguồn: Thanh Hà)
Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 1.

Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 2.

Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. (Ảnh: Thanh Hà)

Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 4.

Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 5.


Khói bao trùm khu vực lân cận. (Ảnh: Thanh Hà)

Theo Tiền Phong Copy link 08/30/2025 14:04 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/chay-ngun-ngut-khoi-cuon-cuon-boc-cao-duoi-gam-cau-vinh-tuy-sau-tien-no-lon-post1774203.tpo
Tin bão khẩn cấp: Bão số 6 áp sát đất liền, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo
Chia sẻ
Thích0