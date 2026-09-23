Cận cảnh Evo Grand Premia: Thiết kế sang trọng, cốp rộng “miên man”

VinFast vừa ra mắt mẫu xe máy điện Evo Grand thế hệ mới ngày 21/9, gồm ba phiên bản Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited.

Trong đó, phiên bản Evo Grand Premia gây chú ý nhờ thiết kế thanh lịch, sang trọng. Ở phần mặt nạ đầu xe, dải trang trí chạy dọc từ logo chữ V xuống phía dưới. Cụm ca-lăng đặt thấp hơn có đường viền dạng vòm và các nan dọc mạ chrome, lấy cảm hứng từ siêu xe. Hai chi tiết nằm cùng trên phần đầu xe, tạo điểm nhấn cho Evo Grand Premia ngay khi nhìn chính diện.

Phần yếm phía trong sử dụng ốp nhựa hai màu: nửa trên trùng màu thân xe, nửa dưới màu đen. Cách xử lý này tạo sự liền mạch giữa phần đầu và thân xe.

Nhìn sang bên hông, yên xe có màu riêng; bề mặt được bọc da co giãn hai chiều, ôm sát khung yên để hạn chế nhăn và mang lại cảm giác mềm mại. Evo Grand Premia còn được trang bị vành nhôm có trọng lượng nhẹ, độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt. Trang bị tay dắt phía sau thuận tiện khi dắt, dựng hoặc xoay trở xe trong chỗ đỗ.

Chị Lan Anh, 31 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đang tìm một chiếc xe đi làm có ngoại hình chỉn chu nhưng vẫn đủ chỗ cho túi xách, áo mưa và những món đồ phát sinh trong ngày. Phiên bản Evo Grand Premia vì thế thu hút sự chú ý của chị ngay lập tức.

Khoang cốp của Evo Grand Premia có dung tích 35 lít – rộng rãi bậc nhất trong phân khúc xe máy phổ thông. Bên cạnh đó, hộc phía trước có cơ cấu đóng mở khép kín, tích hợp cổng USB Type-A và USB Type-C để sạc thiết bị. Với chị Lan Anh, việc có hai vị trí để đồ phù hợp với những ngày vừa đi làm vừa ghé mua sắm trước khi về nhà. Điện thoại và đồ dùng nhỏ có thể đặt ở hộc trước; mũ bảo hiểm, ba lô hoặc laptop có chỗ trong khoang cốp dưới yên.

Evo Grand Premia được thiết kế với một pin cố định 2,4 kWh đặt dưới sàn, có thể lắp thêm pin rời cùng dung lượng. Theo chị Lan Anh, sử dụng một pin là phù hợp với nhu cầu đi lại trong phố của chị, còn người dùng nhiều hơn có thể trang bị thêm pin thứ hai. Khi sạc đầy, quãng đường di chuyển có thể lên tới 262 km. Xe còn đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và có khả năng đi qua khu vực ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút.

Phiên bản Evo Grand Premia có giá niêm yết 27,9 triệu đồng, pin thứ hai có giá 5 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast được ưu đãi 3 triệu đồng khi mua xe, đưa giá bán về còn 24,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn quãng đường di chuyển.