Những chuyến xe tạo nên sinh kế

Và mỗi chuyến xe như thế, ngày qua ngày lại góp thêm một câu chuyện vào hành trình của những người đang làm việc, đang mưu sinh và từng bước xây dựng cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Hành trình qua nhiều nghề và bến đỗ ở tuổi gần 50

Người ta đến với một nghề đôi khi chẳng phải bằng một kế hoạch vạch sẵn cho tương lai. Đơn giản là ở một khúc ngoặt nào đó của cuộc sống, họ cần một công việc phù hợp, một nguồn thu nhập ổn định để trang trải và một điểm tựa để tiếp tục nỗ lực mỗi ngày. Anh Lâm Quốc Dũng (sinh năm 1977) chính là một người như thế.

Trước khi gắn bó với màu áo của BEST Express, anh Dũng từng trải qua nhiều công việc khác nhau. "Hồi đó làm đủ nghề hết trơn á, sửa xe cũng có, tùm lum hết", anh nhớ lại bằng sự bộc trực, chân chất của người đã quen với những công việc mưu sinh từ sớm.

Rồi cái duyên đưa anh đến với nghề giao hàng cùng BEST Express từ những ngày mô hình nhượng quyền bưu cục còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Qua bao thăng trầm, đến nay anh đã có khoảng 3 năm gắn bó với công việc hiện tại.

Anh Lâm Quốc Dũng chuẩn bị cho chuyến giao hàng tại bưu cục Thới An, TP.HCM.

Không cần một khởi đầu hoa mỹ hoành tráng, anh Dũng dần làm quen công việc từ những chuyến hàng mỗi ngày. Những con đường dần thân thuộc như lòng bàn tay, chỉ cần nhìn tên đường, anh đã hình dung được tuyến đi. Theo thời gian, công việc giao hàng trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của anh.

"Mình không bỏ vốn, chỉ cần bỏ sức làm thôi"

Điều khiến anh Dũng gắn bó lâu dài với công việc này trước hết là sự chủ động. Không cần một khoản vốn lớn để bắt đầu, người giao hàng có thể tạo ra thu nhập từ chính thời gian, sức khỏe và sự chăm chỉ của mình.

"Mình không bỏ vốn, chỉ bỏ sức làm thôi. Mình cố gắng chạy nhiều thì mình có tiền nhiều hơn." Anh thật thà chia sẻ.

Ngày thường, lượng đơn ở mức vừa phải, công việc diễn ra theo một nhịp quen thuộc. Nhưng vào các đợt cao điểm mua sắm, khối lượng hàng tăng nhanh, những chuyến xe trên đường cũng kéo dài hơn.

"Mấy ngày sale là chạy cắm đầu luôn á, 8 giờ tối vẫn còn lăn bánh ngoài đường", anh Dũng cười. Bao hàng vừa quét mã đã lên tới vài chục đơn, cộng dồn cả ngày, số lượng kiện hàng qua tay anh có thể lên đến hơn một trăm đơn.

Anh Dũng kiểm tra và sắp xếp đơn hàng trước khi giao

Với nguồn thu nhập ổn định từ công việc này, điều anh Dũng trân trọng không chỉ là khoản tiền nhận được mỗi tháng, mà còn là sự chủ động trong cuộc sống. "Mình cứ chịu khó làm thì thu nhập cũng ổn định. Công việc đều, mình lo được cho cuộc sống gia đình là thấy ổn rồi." Anh chia sẻ.

Ở tuổi gần 50, anh Dũng cũng thừa nhận sức khỏe không còn như những người trẻ mới vào nghề. "Mình già yếu chạy chậm hơn, mấy đứa nhỏ chạy lẹ lắm", anh nói vui. Nhưng đối với anh, quan trọng không phải chạy nhanh hơn người khác, mà là duy trì công việc đều đặn và hoàn thành trách nhiệm với từng đơn hàng.

Phía sau mỗi kiện hàng là một câu chuyện đời

Mỗi ngày, những chuyến xe BEST Express vẫn tỏa đi trên nhiều tuyến đường. Người nhận chỉ nhìn thấy một dòng trạng thái "Đã giao thành công" hiển thị trên màn hình điện thoại, nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy là cả một chuỗi mắt xích được vận hành bằng mồ hôi và sự nhẫn nại của những con người bằng xương bằng thịt.

Có những bạn trẻ xem giao hàng là bước đệm khởi nghiệp, có những người chuyển nghề sau những biến động trong cuộc sống. Và cũng có những người trung niên như anh Dũng, xem mỗi chuyến xe là sinh kế ổn định để tự tin bước tiếp.

Với anh, hành trình cùng BEST Express không phải là điều gì quá to tát. Đó là những buổi sáng nhận chuyến hàng đầu ngày, là những con đường thuộc lòng từng ổ gà, góc hẻm, là những cuộc gọi giao hàng, và là khoản thu nhập tròn trịa mỗi tháng giúp căn nhà luôn ấm lửa.

Những điều tưởng như bình thường ấy hóa ra lại là điều mà người ta luôn trân trọng: Cho người lao động cảm giác mình đang sống có ích, tự chủ và tạo ra giá trị bằng chính đôi tay của mình.

Nói về bí quyết giữ mình với nghề, anh Dũng gói gọn trong một câu ngắn gọn nhưng đắt giá: "Mình chịu khó thì mình ổn."

Chiếc xe của anh vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh trên những con phố Sài Gòn. Phía sau tay lái ấy không chỉ là những đơn hàng cần giao đúng giờ, mà còn là cuộc sống, là sự tự do và niềm tin.

BEST Express và hành trình kiến tạo tương lai

Sự phát triển của BEST Express không chỉ được thể hiện qua mạng lưới bưu cục hay năng lực vận hành mà còn nhờ vào những con người đang trực tiếp góp phần tạo nên hành trình giao nhận mỗi ngày: từ nhân viên chia chọn trong kho, bộ phận điều phối, đến những người trực tiếp cầm lái trên đường.

Với đặc thù không đòi hỏi người lao động phải bỏ ra khoản vốn lớn để bắt đầu, công việc giao nhận trở thành một lựa chọn phù hợp với những người muốn tìm kiếm thu nhập từ chính sức lao động của mình.

Những chuyến xe qua mọi nẻo đường tạo nên sinh kế cho người lao động

Tại BEST Express, đội ngũ shipper là một mắt xích trực tiếp kết nối hệ thống vận hành với khách hàng. Từ bưu cục, hàng hóa được phân chia theo tuyến để các shipper tiếp nhận và đưa đến từng địa chỉ. Việc tổ chức giao nhận theo khu vực giúp người giao hàng tập trung vào những tuyến đường quen thuộc, tích lũy kinh nghiệm và chủ động hơn trong công việc hằng ngày.

Với những người như anh Dũng, sự ổn định đôi khi đến từ những điều rất cụ thể: có công việc để làm, có tuyến đường để chạy và có nguồn thu nhập từ chính nỗ lực của mình. Mỗi kiện hàng trao đi, một hành trình niềm tin được nối dài. Và đó cũng chính là giá trị cuộc sống mà BEST Express cùng những người lao động chân chính đang lặng lẽ viết nên mỗi ngày.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, Best Express đã đạt độ phủ 100% toàn quốc với 40 trung tâm phân loại hàng hoá trải dài khắp cả nước với tổng diện tích hơn 100.000m2, toàn hệ thống có khả năng xử lý 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày và là đối tác chính thức của 03 nền tảng TMĐT lớn.