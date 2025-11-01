Sự kiện khai thác chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways vào sáng nay (1/11) đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và giới yêu du lịch. Bên cạnh những hoạt động ra mắt ấn tượng, hình ảnh phi hành đoàn xuất hiện tại sân bay trong bộ đồng phục mới cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Đồng phục của phi hành đoàn Sun PhuQuoc Airways xuất hiện trong chuyến bay đầu tiên gây chú ý

Bộ đồng phục của Sun PhuQuoc Airways được giới thiệu là sự kết hợp giữa vẻ đẹp chuẩn mực và niềm tự hào văn hoá Việt. Lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân xứ Bắc và phong thái sang trọng của Nam Phương Hoàng hậu, thiết kế mang đậm tinh thần Á Đông nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Tổng thể đồng phục sử dụng tông màu sô-cô-la chủ đạo, gợi cảm giác ấm áp và sang trọng. Trang phục dành cho tiếp viên trưởng và tiếp viên được thiết kế nhiều lớp phối tinh tế: áo sơ mi trắng cổ cao, chân váy bút chì, áo vest dáng dài hoặc cape thanh lịch. Mũ lệch và khăn nơ màu đỏ sẫm đóng vai trò điểm nhấn, tạo nên diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại.

Đối với phi công, đồng phục giữ chuẩn mực quốc tế với áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, áo vest và áo khoác xanh đậm. Chất liệu cao cấp và đường cắt ôm gọn giúp đảm bảo sự linh hoạt mà vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp. Bộ phụ kiện đồng bộ - gồm huy hiệu cánh chim, kẹp cravat hình máy bay và khuyên tai cách điệu ngọc trai - được chế tác riêng, hoàn thiện nhận diện thương hiệu đặc trưng của hãng.

Theo đại diện hãng, bộ đồng phục này được xem là biểu tượng cho tinh thần hiếu khách, sự tận tâm và chuẩn mực đẳng cấp mà Sun PhuQuoc Airways hướng đến - nơi mỗi tiếp viên trở thành đại sứ của vẻ đẹp Việt Nam hiện đại, tự tin và thanh lịch.

Đồng phục của Sun PhuQuoc Airways được thiết kế mang đậm tinh thần Á Đông nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại

Trong ngày khai thác đầu tiên, hành khách trên các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways được tặng thẻ bay đặc biệt "1st Flight", kèm bộ quà lưu niệm mang biểu tượng Mặt Trời. Trên mỗi ghế, hãng chuẩn bị bánh ngọt từ thương hiệu Pháp Eric Kayser như một lời tri ân tới hành khách.

Riêng chuyến bay Hà Nội - Phú Quốc có thêm tiết mục âm nhạc biểu diễn trực tiếp trên không, tạo điểm nhấn độc đáo. Cùng ngày, hãng cũng giới thiệu hai ấn phẩm song ngữ độc quyền: S.P.A Magazine - tạp chí về du lịch, văn hoá và sáng tạo, cùng S.P.A Visit Phu Quoc - cẩm nang chi tiết cho du khách đến đảo ngọc.

Các chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong nghi thức phun vòi rồng chào mừng. Hành khách được đón tiếp trong không khí trang trọng, nhận quà lưu niệm là thú nhồi bông phi công "Sunny" và di chuyển bằng xe buýt miễn phí được trang trí rực rỡ.

Các chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Ra mắt đồng phục cùng chuyến bay khai trương, Sun PhuQuoc Airways cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh hãng hàng không mang đậm bản sắc Việt, hiện đại nhưng vẫn gần gũi - mở đầu cho hành trình chinh phục bầu trời với dấu ấn riêng.