10 người bị thương, trong đó 8 người phải nhập viện sau khi chuyến bay CX156 của hãng Cathay Pacific gặp nhiễu động mạnh trên hành trình từ Brisbane (Úc) đến Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 24/5.

Theo truyền thông quốc tế, sự cố xảy ra khoảng 2 tiếng trước giờ hạ cánh, đúng lúc tiếp viên đang chuẩn bị phục vụ suất ăn ở khoang phổ thông. Nhiều hành khách cho biết máy bay bất ngờ lao xuống trong khoảng 2 giây, tạo cảm giác như “rơi tự do từ tháp rơi”.

Một hành khách vẫn còn hoảng loạn sau sự cố kể lại: “Cảm giác giống như đang rơi tự do vậy”.

Những hình ảnh được chia sẻ sau đó cho thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong cabin, với xe đẩy phục vụ bị hất văng dọc lối đi, thức ăn và đồ đạc nằm vương vãi khắp sàn máy bay. Hành khách cho biết nhiều người la hét vì sợ hãi, trong khi các vật dụng không được cố định bay tứ tung trong khoang.

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Hong Kong lúc khoảng 6h45 sáng theo giờ địa phương. Lực lượng y tế và cứu hộ đã chờ sẵn để hỗ trợ những người bị thương ngay khi máy bay đáp xuống.

Người ta nhìn thấy một tiếp viên phải nằm cáng, đeo nẹp cổ khi được đưa lên xe cứu thương.

Cathay Pacific xác nhận chuyến bay CX156 đã gặp nhiễu động và có tổng cộng 10 người bị thương, gồm 6 thành viên tổ bay và 4 hành khách. Trong số này có 2 công dân Úc.

Người phát ngôn hãng hàng không cho biết: “6 tiếp viên và 4 hành khách bị thương nhẹ, trong đó 8 người đã được đưa tới bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị”.

Đại diện hãng cũng cho biết nhân viên y tế đã lên máy bay ngay sau khi hạ cánh để kiểm tra tình trạng của một số hành khách và thành viên phi hành đoàn cảm thấy không khỏe.

Trong khi đó, đại diện Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong cho biết đơn vị đã nhận được thông báo về vụ việc vào khoảng 6h sáng.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi lập tức yêu cầu lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương túc trực sẵn sàng”, người phát ngôn nói.

Theo giới chuyên gia hàng không, đây nhiều khả năng là hiện tượng “nhiễu động không khí trong lành” (clear-air turbulence) – dạng nhiễu động rất khó phát hiện vì thường không xuất hiện trên radar thời tiết của máy bay.

Nguồn: The Sun