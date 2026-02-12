Ngày 11/2/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiêu hủy vật chứng của vụ án “Buôn bán hàng cấm”, vật chứng của vụ án là 615 thùng bìa catong, chứa 10.890,6 kg pháo hoa nổ.

Các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra niêm phong

Trước đó, ngày 1/8/2025, Tòa án nhân dân khu vực 2- Bắc Ninh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, xảy ra ngày 17, 18/12/2024 tại thôn Bình Minh, xã Minh Đức, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh), đối với Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1974, cùng đồng phạm.

Vật chứng kèm theo của vụ án, gồm 615 thùng màu đỏ có hình quả táo, và chữ Trung Quốc, bên trong mỗi thùng có chứa 12 khối hình hộp, loại 36 ống hình trụ là số pháo hoa nổ, thu giữ trong vụ án hình sự.

Quá trình thực hiện tiêu hủy

Toàn bộ số pháo hoa nổ trên, được Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tổ chức tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước để mất tính năng, tác dụng của pháo hoa nổ và đào hố chôn lấp tại khu vực (Đội sản xuất Bắc Lý, Phòng HC-KT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thôn Tân Hợp, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh).

Toàn bộ số pháo hoa nổ là tang vật của vụ án được tiến hành tiêu hủy ngày 11/02/2026

Quá trình tiêu hủy tang vật vụ án hình sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng theo quy trình, quy định thủ tục của pháp luật và có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh.