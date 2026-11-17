Tuy nhiên, việc xây dựng công trình trên đất thuộc quy hoạch này phải có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cấp phép theo quy định. Đến nay, các chủ sử dụng đất tại khu vực chưa có phương án kinh doanh thương mại, dịch vụ được phê duyệt. Do đó, địa phương không cho phép xây dựng công trình trên các khu đất quanh lòng hồ Sông Ray khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý.