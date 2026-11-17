Cận cảnh 15 thửa đất ven hồ như khu nghỉ dưỡng của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ
15 thửa đất rộng gần 4,4ha quanh hồ Sông Ray (TP Đồng Nai) đứng tên người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ xuất hiện một số công trình, hiện địa phương đã vào cuộc kiểm tra.
Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo, hoàn thành năm 2011, có diện tích lưu vực mặt hồ hơn 2.500ha, nằm giáp ranh giữa TP Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, diện tích mặt nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP.HCM.
Hồ có dung tích chứa hơn 215 triệu m³, diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m². Với cảnh quan thiên nhiên và mặt nước rộng lớn, khu vực hồ Sông Ray được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn hai địa phương.