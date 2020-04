Cán bộ xã ở Thái Bình đau đầu vì sự chây ì của Đường “Nhuệ” khi trúng đấu giá đất

Người của Đường "Nhuệ" va chạm với người trúng đấu giá ngay tại UBND xã



Công ty TNHH Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương (vợ của Nguyễn Xuân Đường - tức Đường 'Nhuệ') nhiều năm trở lại đây đã "thâu tóm" nhiều dự án đất có vị trí đẹp, nằm ở trung tâm thành phố và các huyện trên toàn địa bàn tỉnh Thái Bình.



Sau khi trúng đấu giá những suất đất, vợ chồng Đường "Nhuệ" sẽ bán lại cho người khác với giá chênh lệch để kiếm lời. Nhưng cũng có một số lô sau khi trúng đấu giá bị "ế", cặp vợ chồng này đã có những chiêu trò "chây ì" khiến chính quyền các cấp địa phương cũng phải "ngậm đắng, nuốt cay".

Ông Lương Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, vào ngày 27/8/2018, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cùng cơ quan liên quan thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã tiến hành mở phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư xã Song An, tại hội trường UBND xã.

Theo vị lãnh đạo, phiên đấu giá này được tổ chức công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Lực lượng làm công tác bảo vệ hôm đó gồm công an huyện, công an xã.

Đến 12h30 cùng ngày, phiên đấu giá kết thúc với 41/44 lô đất ở 3 khu vực được đấu giá thành công, diện tích mỗi lô khoảng gần 100 mét, trị giá khoảng 300 triệu đồng/lô. Trong phiên đấu giá này, vợ chồng Đường "Nhuệ" trúng 7/44 lô. Toàn bộ 7 lô đất này đều nằm trên địa bàn thôn Kiều Thần.

Trước đó, vợ chồng Đường "Nhuệ" nộp hồ sơ qua Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

"Đây là lần đầu tiên vợ chồng Đường "Nhuệ" tham gia đấu giá đất tại xã và cũng là lần cuối cùng, chúng tôi không bao giờ dám đấu giá kiểu này nữa", ông Đình quả quyết.

Ông cho biết thêm, tại buổi đấu giá hôm đó, những ai tham gia đều được phát một thẻ, còn những ai không trực tiếp tham gia sẽ ở bên ngoài.

Ông Lương Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Song An. Ảnh: Hoàng An.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá vào lúc 12h40 ngày 27/8/2018 thì xảy ra va chạm giữa vợ chồng ông Nguyễn Hữu V. (cựu cán bộ công an - trú phường Bá Kỳ, thành phố Thái Bình) với một số đối tượng là người của Đường "Nhuệ" ngay trước cổng UBND xã.

Ban công an xã và công an huyện Vũ Thư đã kịp thời can thiệp, hai bên sau đó bắt tay giảng hòa và vợ chồng ông V. ra về bình thường. Một số người khác tham gia và trúng đấu giá hôm đó phải đợi tại Trụ sở UBND xã, đến đầu giờ chiều mới được công an tháp tùng ra về.

Qua nắm bắt dư luận, lãnh đạo UBND xã Song An và công an xã biết được có một số đối tượng đã ép người dân trúng đấu giá phải đưa tiền cho chúng, việc làm này gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trúng thầu nhưng chây ì không thanh toán

Cũng theo lãnh đạo xã Song An, sau khi vợ chồng Đường "Nhuệ" trúng đấu giá 7 lô đất trên địa bàn đến nay có một số lô chưa hoàn thành nhiệm vụ tài chính.

"Chúng tôi có gọi nhắc nhiều lần, kể cả gọi điện cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để họ cùng đôn đốc Đường "Nhuệ" hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng họ bảo, khi nào bán được đất sẽ trả tiền, không bán được thì thôi", ông Đình nói.

Còn ông Nguyễn Mạnh Đoan, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư cho biết, vợ chồng Đường "Nhuệ" có mua 7 lô đất đấu giá trên địa bàn xã Song An nhưng hiện còn 4 lô chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Theo ông Đoan, bắt đầu từ năm 2019, UBND tỉnh Thái Bình mới ban hành quyết định 06, nếu trường hợp nào đấu giá sau 30 ngày không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ bị hủy kết quả, số tiền đặt cọc trước đó sẽ bị sung công quỹ ngân sách nhà nước.

Khi PV đề cập đến vấn đề Đường ‘Nhuệ’ tham gia đấu giá đất tại Song An nhưng không chịu hoàn thành nghĩa vụ tài chính, huyện và cơ quan chức năng sao không xử lý? Ông Đoan cho rằng, thời điểm Đường "Nhuệ" đấu giá đất ở Song An, UBND tỉnh Thái Bình chưa ban hành Quyết định 06 về quy chế đấu giá.

"Đối với chỗ Đường ‘Nhuệ’ còn 4 lô, huyện đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất đôn đốc nhiều lần nhưng họ bảo chưa nộp được, nay mai mà xử lý thì họ sẽ chịu", ông Đoan nói.

Nhắc đến việc Đường "Nhuệ" có hành vi "thao túng" trong việc đấu gia đất, ông Đoan thông tin, vào năm 2017, bà Nguyễn Thị Dương (vợ Đường ‘Nhuệ’) có đến gây sự, chửi bới ông một lần với lý do không mua được hồ sơ đấu giá đất trên địa bàn, trong khi thời hạn bán hồ sơ đã hết.