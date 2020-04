Mở rộng điều tra án liên quan Đường 'Nhuệ': Không vùng cấm!

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo ông, vụ Đường “Nhuệ” có nên đưa vào diện giám sát đặc biệt của Trung ương, hay chuyển hồ sơ, để Bộ Công an trực tiếp điều tra cho đảm bảo khách quan?



Vụ Đường “Nhuệ” hiện do Công an tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý điều tra thì nên để địa phương thực hiện, không cần chuyển lên cấp trên. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tân Giám đốc Công an Thái Bình, tôi tin vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm.

Vụ án này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cũng đã lên tiếng, nên vụ việc sẽ sớm muộn được làm sáng tỏ. Song để đảm bảo khách quan, Bộ Công an có thể tiếp sức, tăng cường lực lượng cho Công an tỉnh Thái Bình. Như vậy vừa phục vụ tốt hơn trong việc điều tra, cũng vừa để giám sát chặt chẽ, đảm bảo vụ việc được làm công tâm, khách quan.

Có việc bảo kê, bao che của cán bộ quan chức cho vợ chồng Đường- Dương hay không, cũng đang là vấn đề được dư luận quan tâm, thưa ông?

Đúng vậy. Trong vụ Đường “Nhuệ”, người dân và dư luận đặt vấn đề, trước đây đã xảy ra nhiều vụ việc mà Công an thành phố Thái Bình không làm. Vậy có sự “bao che, bảo kê, chống lưng” cho vợ chồng Đường- Dương hay không? Chính vì vậy, cơ quan điều tra cần phải làm đến cùng, phanh phui từng vụ việc mà trước đó “được” bỏ qua. Thậm chí phải phục hồi điều tra lại những vụ việc trước đây người dân phản ánh nhưng bị chìm xuồng.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, nếu phát hiện những tình tiết mới, vụ việc mới thì phải tiếp tục làm, mở rộng điều tra vụ án. Cần phải xem, ngoài đối tượng Đường “Nhuệ” còn liên quan đến ai nữa? Ai bảo kê, chống lưng cho Đường “Nhuệ” lộng hành trong một thời gian dài như vậy? Tất cả cần phải được điều tra, làm rõ.

Công an TP Thái Bình vừa phục hồi điều tra vụ Đường “Nhuệ” đánh người ngay tại đồn công an. Theo ông, điều gì cần phải được làm rõ trong vụ việc này?

Có rất nhiều câu hỏi liên quan cần phải được giải đáp thấu đáo trong vụ này. Vì sao thời điểm đó lại tạm đình chỉ vụ án? Vì sao Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT kiêm Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình lại ký cả quyết định khởi tố và tạm đình chỉ điều tra? Người bị hại đi kiện suốt bao nhiêu năm qua, vì sao không được xử lý? Thậm chí, cần phải làm rõ tại sao VKSND thành phố Thái Bình lại đồng ý cho tạm đình chỉ điều tra vụ án?

Phải làm rõ Công an thành phố Thái Bình thời điểm đó có bao che, bỏ lọt tội phạm hay không? Đánh người ngay tại trụ sở công an phường là không thể chấp nhận được. Vụ việc xảy ra như thế nào? Tại sao thời điểm đó lại không làm rõ được? Trụ sở công an chứ đâu phải nơi đồng không mông quạnh. Nếu không xử lý hình sự, ít nhất cũng phải xử lý vi phạm hành chính, tội gây rối trật tự nơi công cộng. Nhưng đằng này lại êm ru, không vấn đề gì hết ?!

Ông thấy sao khi ở một số tỉnh, gần đây nhất là Thái Bình, Đồng Nai lại phanh phui ra nhiều vụ án lớn chỉ sau khi những địa phương này có tân giám đốc công an được điều động, luân chuyển về?

Trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lực lượng công an, quân đội, tôi rất tâm đắc và ủng hộ việc điều động, luân chuyển người đứng đầu không phải người địa phương về làm lãnh đạo. Lẽ thường, việc bao che, chống lưng cho người địa phương trong tỉnh rất dễ xảy ra. Thấy rõ nhất là sự việc của Đồng Nai và hiện nay là Thái Bình.

Trong một số ngành nhạy cảm, trong đó có ngành công an, người đứng đầu không phải người địa phương sẽ rất phù hợp. Bởi như vậy, người ta sẽ khách quan, công tâm, vô tư hơn trong xử lý vụ việc. Điều này cũng hạn chế tối đa tình trạng lợi ích nhóm, sân sau. Đặc biệt, trong bối cảnh chúng ta đang đề cao việc phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, việc bố trí cán bộ không phải người địa phương càng cần thiết hơn.

Cảm ơn ông!