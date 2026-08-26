Nguyễn Hương Liên (sinh năm 2002) là một trong những mỹ nhân nổi bật. Cô từng được ví von là “Kim Tae Hee Việt Nam” nhờ gương mặt thanh tú và những đường nét được nhận xét có nét tương đồng với nữ diễn viên Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, dù ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật, người đẹp vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung, thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Vợ chồng Hương Liên (Ảnh: FBNV)

Và một trong những không gian xuất hiện nhiều nhất trên kênh của Hương Liên lại là căn bếp. Tại đây, cô chia sẻ đủ hoạt động quen thuộc trong nhịp sống gia đình như nấu ăn, cắm hoa, bày biện mâm cỗ cúng.

Mới đây, Hương Liên đăng clip chuẩn bị mâm cỗ rằm tháng 7. Người đẹp tự tay làm một số món như nem rán, chè bưởi, đồng thời cắm hoa sen để bày biện. Những công việc diễn ra trong căn bếp cũng khiến không gian này tiếp tục thu hút sự chú ý.

Hương Liên chuẩn bị mâm cỗ rằm tháng 7 (Ảnh cắt từ clip)

Căn bếp của Hương Liên được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với gam màu kem và vàng nhạt làm chủ đạo. Hệ tủ bếp có các chi tiết phào chỉ, trưng bày các bộ đồ gốm sứ và ấm chén.

Khu vực nấu nướng có mặt bếp đá sáng màu, trang bị bếp từ. Điểm dễ nhận ra nhất là mảng kính cường lực màu vàng chanh phía sau bếp, tạo sự khác biệt giữa tổng thể tông màu trung tính của căn phòng.

Bên cạnh đó là bàn đảo bếp rộng, cũng sử dụng mặt đá sáng màu. Đây là nơi Hương Liên thường sơ chế thực phẩm, cắm hoa hoặc bày các mâm lễ, hoa quả mỗi khi chuẩn bị cỗ cúng.

Hương Liên dành nhiều thời gian vào bếp (Ảnh cắt từ clip)

Thành quả trong một lần nấu ăn của Hương Liên (Ảnh cắt từ clip)

Mỹ nhân cũng thường đăng clip cắm hoa trong căn bếp này (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi kết hôn, Hương Liên và chồng sống trong một căn biệt thự gần nhà bố mẹ chồng. Trước đó, nhiều người từng nghĩ căn biệt thự rộng lớn mà cô thường chia sẻ là nơi đại gia đình cùng sinh sống. Tuy nhiên, người đẹp cho biết hiện vợ chồng cô sống riêng, chỉ ở gần nên thỉnh thoảng sang thăm bố mẹ chồng để trò chuyện, sum họp.

Hương Liên (tên đầy đủ là Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002) có xuất phát điểm là gái xinh trên TikTok với nickname "mỹ nhân nụ cười", “Kim Tae Hee Việt Nam” rồi trở thành người mẫu ảnh. Năm 2023, Hương Liên tham gia The Face, về team Vũ Thu Phương và càng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Ngoài công việc người mẫu, Hương Liên từng thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong một bộ phim phát sóng trên VTV.

Tháng 11/2025, Hương Liên kết hôn với Lê Minh Trung - con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Từ đó đến nay, cuộc sống hôn nhân của cô nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện tại, Hương Liên vừa làm vợ, làm dâu, vừa tiếp tục việc học và thực hiện dự án kinh doanh riêng. Cô cho biết mọi quyết định trong công việc và cuộc sống của mình đều nhận được sự đồng hành và ủng hộ hết mình từ chồng.

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