Ngày 16-8, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với nghi phạm trong vụ án mạng khiến nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong.

Nạn nhân là ông L.H.P. (47 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu cũ). Nghi phạm là một thanh niên 18 tuổi, quê ở tỉnh Bình Phước cũ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một đoạn camera an ninh tại hiện trường cũng đã ghi lại toàn cảnh vụ việc cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo dõi đoạn camera an ninh của căn nhà ở đầu hẻm 314 cho thấy, thời điểm nạn nhân P. chở nghi phạm vào hẻm lúc 22h18. Bất ngờ, nam tài xế quay đầu xe, rẽ vào một hẻm khác.

Vài giây sau, một tiếng hét lớn vang lên, nghi phạm cầm dao chạy ra khỏi hẻm, còn nạn nhân đuổi theo sau được vài mét thì bỏ cuộc, quay lại chỗ xe máy.

Trước đó, theo chia sẻ của người dân trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, vào khoảng 22 giờ ngày 15/8, họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh. "Tôi chạy ra thì thấy anh tài xế giằng co với một thanh niên. Dù bị tấn công vào cổ, anh ấy vẫn cố gắng đuổi theo ra tận đường lớn" - một nhân chứng bàng hoàng kể lại.

Theo nhân chứng, sau khi truy đuổi được một đoạn, nạn nhân quay lại hẻm, dựa lưng vào tường rồi gục xuống. Tại hiện trường, chiếc xe Future và túi xách của nạn nhân vẫn còn nguyên, không bị mất tài sản.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Ghi nhận con hẻm nhỏ nơi xảy ra vụ việc khá nhỏ, vào buổi tối nơi này không có ánh sáng đèn và vắng người qua lại.

Chia sẻ thêm với báo Dân trí, ông L.T.H., em ruột của nạn nhân cho biết, ông P. có một đời vợ, đã ly hôn từ lâu. Ba anh em ông P. thuê phòng trọ ở xã Tân Nhựt, TPHCM (huyện Bình Chánh cũ). Công việc hằng ngày của ông P. là chạy xe ôm công nghệ.

Khoảng 18h ngày 15/8, ông P. lái xe máy rời khỏi phòng trọ để hành nghề, mưu sinh. Đến khuya, người em trai nhận được tin dữ.