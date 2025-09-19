Camera an ninh đã ghi lại một phần diễn biến trong vụ việc gây chấn động dư luận vào chiều ngày 18/9 tại nhà nghỉ T.Q. trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Theo hình ảnh từ camera có thể thấy vào khoảng 12h trưa cùng ngày, đôi nam nữ có xảy ra cãi vã, dẫn tới xô xát.

Hai người này sau đó tiếp tục giằng co, ngã ra khu vực lối đi chung của nhà nghỉ. Người đàn ông kéo người phụ nữ trở lại phòng.

2 bên xảy ra cãi vã, người phụ nữ rời khỏi phòng thì người đàn ông chạy đuổi theo. (Ảnh cắt từ clip)

2 bên giăng co ở lối đi chung của nhà nghỉ. Người đàn ông kéo người phụ nữ quay trở lại phòng. (Ảnh cắt từ clip)

Nghe thấy tiếng kêu gào, quản lý đến can thiệp thì bị người đàn ông đe dọa nên phải bỏ chạy. Lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, quản lý đã trình báo công an việc có người đang cầm dao cố thủ trong phòng số 2 cùng một phụ nữ. Hai người này cùng đến thuê phòng nghỉ vào sáng 18/9. Khi đến hiện trường, cảnh sát xác định hai người thuê phòng nghỉ trên đã tử vong, xung quanh có nhiều vết máu.

Danh tính hai người tử vong được xác định là anh HTĐ (27 tuổi) và chị TTN (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau).

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên.