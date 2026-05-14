Cambridge xác nhận lộ đề thi Toán quốc tế ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam: Hủy kết quả, toàn bộ thí sinh phải thi lại

Một sự cố chưa từng có tiền lệ đang khiến hàng nghìn học sinh theo chương trình Cambridge tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải thi lại môn Toán AS Level sau khi đề thi bị phát tán trên mạng trước giờ làm bài.

Theo thông báo chính thức từ Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (Cambridge International Education - CAIE), đề thi môn Mathematics AS Level Paper 12 (mã 9709/12), tổ chức ngày 29/4 tại các khu vực hành chính số 3 và 4, đã bị chia sẻ trái phép trước thời điểm thi.

Các nơi bị ảnh hưởng bao gồm Việt Nam cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Cambridge cho biết mức độ lan truyền của đề thi quá lớn nên không thể sử dụng bài thi này để xét kết quả cuối cùng. Vì vậy, toàn bộ thí sinh thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải làm một đề thay thế vào ngày 9/6 mà không mất thêm chi phí. Ngày công bố kết quả vẫn được giữ nguyên là 11/8.

Trong thư gửi tới các trường, Cambridge thừa nhận đây là một sự việc nghiêm trọng và gây ảnh hưởng lớn tới học sinh, phụ huynh cũng như các cơ sở giáo dục.

“Bản chất và mức độ của hành vi đánh cắp đề thi trong mùa thi lần này là chưa từng có”, đại diện Cambridge nhấn mạnh.

Tổ chức này cho biết họ thường xuyên nhận được các báo cáo về việc “rò rỉ đề thi”, song phần lớn đều là giả mạo nhằm lừa đảo học sinh mua đề. Tuy nhiên, ở vụ việc lần này, sau quá trình xác minh, Cambridge xác nhận đề thi thực sự đã bị phát tán trái phép trước giờ thi.

Cambridge cũng cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đối tác liên quan để điều tra những cá nhân đứng sau vụ việc. Những người vi phạm có thể đối mặt với các hình thức xử lý nghiêm khắc, bao gồm cấm tham gia vĩnh viễn các kỳ thi và hoạt động thuộc hệ thống Cambridge.

Đáng chú ý, không chỉ đề thi ngày 29/4 gặp sự cố. Tối 13/5, một số trường giảng dạy chương trình Cambridge tại Việt Nam tiếp tục nhận được thông báo về việc đề thi môn Toán AS Level khác cũng bị phát tán trước giờ làm bài.

Cụ thể, Cambridge xác nhận đề thi Mathematics Paper 52 (9709) tổ chức ngày 12/5 đã bị chia sẻ trái phép trên mạng xã hội trước kỳ thi. Nhiều học sinh cho biết đề thi họ nhận được gần như trùng khớp với bản “đề giải sẵn” xuất hiện trên mạng từ một ngày trước đó.

Trước tình hình này, Cambridge đã quyết định hoãn thêm một bài thi Toán AS Level khác dự kiến diễn ra ngày 15/5 tại Pakistan để thay bằng đề mới nhằm đảm bảo an toàn và tính công bằng của kỳ thi.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo học sinh không bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận có chủ đích của một số cá nhân”, Cambridge nhấn mạnh.

Đại diện Cambridge tại Pakistan, bà Uzma Yousuf cho biết các quyết định đều được đưa ra bởi đội ngũ chuyên gia khảo thí cấp cao sau khi xem xét đầy đủ dữ liệu và mức độ ảnh hưởng của vụ việc. Theo bà, mục tiêu lớn nhất là đảm bảo kết quả cuối cùng vẫn đủ độ tin cậy để các trường đại học trên thế giới tiếp tục công nhận.

Cambridge hiện vận hành hệ thống khảo thí tại hơn 160 quốc gia với khoảng 10.000 trường học tham gia. Riêng tại Việt Nam, có gần 100 cơ sở đào tạo chương trình Cambridge.

Được biết, AS Level Mathematics là môn Toán thuộc hệ phổ thông Anh dành cho học sinh từ 16-19 tuổi, thường được sử dụng để xét tuyển đại học tại Anh, Mỹ, Australia cùng nhiều quốc gia khác. Bài thi gồm các nội dung toán học thuần túy, cơ học, xác suất và thống kê, với thời gian làm bài gần hai tiếng.

Sự cố lần này đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh các chứng chỉ quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xét tuyển đại học toàn cầu. Trong thông báo gửi tới học sinh và các trường, Cambridge cũng kêu gọi mọi người chỉ theo dõi các cập nhật từ nguồn chính thức, tránh lan truyền thông tin chưa được xác thực gây hoang mang trong mùa thi.