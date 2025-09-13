Theo đó, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để thực hiện phương án điều chỉnh, tổ chức giao thông trong đó có dựng hàng rào sắt và giá long môn (cột biển báo hình chữ U ngược để treo biển báo giao thông) phía trên, từ cuối tuần này đến 30/9/2025, Sở Xây dựng thực hiện cấm toàn bộ xe qua cầu Nhật Tân trong thời gian từ 0h đến 4h sáng hàng ngày; với thời gian từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau cấm xe ở phạm vi 1/3 mặt cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội đang thực hiện lắp đặt hạ tầng để tổ chức giao thông Nhật Tân Hà Nội. Ảnh: A.Trọng

Cụ thể, đối với hạng mục thi công hố móng giá long môn, vào thời gian từ 22h-5h, rào chắn 1/3 mặt đường hướng Đông Anh đi Tây Hồ và ngược lại, chiều dài rào 30m tại 2 đầu cầu Nhật Tân, các phương tiện xe máy di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại tại 2 vị trí thi công hố móng giá long môn.

Với việc lắp đặt giá long môn , trong quá trình thi công lắp đặt phía trên, từ 0h đến 4h rào chắn, cấm toàn bộ xe lên cầu ở cả hai phía đường dẫn nội thành và Đông Anh.

Trong thời gian cấm cầu, phương tiện di chuyển xuống đường dẫn 2 đầu cầu để chuyển hướng đi cầu Thăng Long hoặc các cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy...

Đối với hạng mục thi công rào chắn phân làn trên cầu, thực hiện vào ban đêm từ 22h-5h, rào chắn 1/3 mặt cầu sát từ làn xe máy, chiều dài rào mỗi đoạn khoảng 300m. Các phương tiện xe máy di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại.

Vào ban ngày (từ sau 5h đến 22h) các phương tiện lưu thông bình thường trên cầu Nhật Tân như hiện trạng tổ chức giao thông hiện nay.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua Sở Xây dựng đã có phương án thực hiện việc phân luồng, cấm xe trên cầu Nhật Tân để lắp đặt giá long môn và hàng rào phân làn xe. Tuy nhiên, sau đó công việc này phải dừng lại để phục vụ các sự kiện của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.