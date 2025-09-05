Bức ảnh nhắc tới được tài khoản Quân Anh chia sẻ trên một diễn đàn chuyên về giao thông và ngay lập tức gây chú ý. Bức ảnh chụp gốc cây trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) và điểm đặc biệt là trên gốc cây có treo ngay ngắn ít nhất 5 biển số ô tô.

Thông tin trên VietNamNet, anh Quân Anh (trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) - người đăng bức ảnh cho biết ngày 3/9, số lượng biển treo trên cây là hơn 40 cái. Đến ngày 4/9, số biển vơi đi đáng kể. Nhiều chủ xe làm rơi biển xe đã quay lại tìm và lấy về.

Bức ảnh gây chú ý trên mạng xã hội. (Nguồn: Quân Anh)

Như đã biết thì vào cuối tháng 8 vừa qua tại Hà Nội đã xảy ra mưa lớn diện rộng gây ngập úng cục bộ. Đặc biệt, trong sáng 26/8, nhiều nơi mưa phổ biến từ 70 - 130mm, một số nơi lớn hơn như Thạch Thất 191mm, An Khánh 177mm, Chúc Sơn 184mm, Thường Tín 194mm, Quốc Oai 210mm.

Nhiều nơi mưa trên 200mm như Yên Sơn 270mm, Hai Bà Trưng 267mm, Yên Nghĩa 257mm, Tây Mỗ 230mm, Mễ Trì 214mm, Linh Đàm, Thanh Liệt, Mộ Lao 205-215mm...

Cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng như đường Võ Chí Công, đường Cổ Linh, đường Đàm Quang Trung; khu vực ngã ba đại lộ Thăng Long - Thiên đường Bảo Sơn, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm... Các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường trên gặp rất nhiều khó khăn: Chết máy phải dắt bộ, hàng loạt ô tô bị rơi biển số do nước cuốn trôi...

Ngay sau khi nước rút, nhiều người dân đã nhặt được biển số xe rơi dọc đường Võ Chí Công. Thay vì mang về nhà, họ tập hợp lại, treo công khai để chủ xe dễ nhận diện. Chia sẻ trên VietNamNet, anh Quân Anh biết hành động này tuy nhỏ nhưng giúp ích cho rất nhiều người, bởi mất biển số đồng nghĩa với hàng loạt thủ tục hành chính sau đó.