Ngày 17/11, tờ Sohu đưa tin Trương Bá Chi vừa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc). Những khoảnh khắc camera lia cận gương mặt nữ diễn viên sinh năm 1980 nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến đông đảo cư dân mạng xứ Trung phải xuýt xoa.

Dưới ống kính máy quay ở khoảng cách gần, nữ diễn viên gây ấn tượng với làn da căng bóng, mịn màng, sáng khỏe và không có quá nhiều dấu hiệu lão hóa. Đặc biệt, đôi mắt có hồn, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng vẫn mềm mại giúp cô giữ được vẻ đẹp vừa kiều diễm vừa sang trọng. Ngay cả khi không có filter làm đẹp hỗ trợ, nhan sắc của mỹ nhân họ Trương vẫn vô cùng nổi bật. Nhiều người nhận xét nếu chỉ nhìn những khung hình cam thường cận mặt, khó có thể tin Trương Bá Chi đã bước sang tuổi 46.

Nhan sắc cam thường của Trương Bá Chi. Ảnh: Weibo.

Trương Bá Chi vừa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc). Những khoảnh khắc camera lia cận gương mặt nữ diễn viên sinh năm 1980 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến đông đảo cư dân mạng xứ Trung không khỏi xuýt xoa.

Dưới ống kính máy quay ở khoảng cách gần và không qua chỉnh sửa, nữ diễn viên gây ấn tượng với làn da căng bóng, đường nét gương mặt sắc sảo và thanh tú. Ảnh: Xiaohongshu.

Trên các diễn đàn, Cnet dành lời khen có cánh cho nhan sắc của nữ diễn viên. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Trương Bá Chi ở ngưỡng U50 vẫn đẹp xuất sắc, gương mặt gần như không có góc chết, càng nhìn kỹ càng thấy cuốn hút. Một số ý kiến còn nhận xét cô thuộc kiểu mỹ nhân càng trưởng thành càng mặn mà, không cần tạo hình quá cầu kỳ vẫn đủ sức chiếm trọn ánh nhìn.

Vẻ đẹp điện ảnh đậm chất mỹ nữ Hong Kong (Trung Quốc) của Trương Bá Chi không chỉ chinh phục nhiều thế hệ khán giả mà còn được các đồng nghiệp trong giới công nhận. Năm 18 tuổi, cô lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì khi ông tìm kiếm diễn viên nữ chính trong Vua Hài Kịch. Ở tuổi 19, Trương Bá Chi trở thành minh tinh hạng A nhờ thành công của phim. Sau đó, cô được Châu Tinh Trì dốc lòng nâng đỡ, tiếp tục tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm của ông như Đội Bóng Thiếu Lâm (vai khách mời Ngọc Diện Song Phi Long), Tuyệt đỉnh Kungfu (vai cô gái câm), Tân Vua Hài Kịch (lồng tiếng Quảng Đông).

Tháng 7 vừa qua, cái tên Trương Bá Chi tiếp tục thu hút sự chú ý khi truyền thông Trung Quốc cho biết cô có tên trong di chúc của Châu Tinh Trì. Theo tờ Sina, đầu tháng 5/2024, Châu Tinh Trì đã lập di chúc, phân chia rõ ràng khối tài sản 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) của ông. Do không có vợ con, phần lớn tài sản của đạo diễn Vua Hài Kịch được để lại cho người thân trong gia đình. Ngoài ra, Châu Tinh Trì còn chia tài sản cho 1 vài đồng nghiệp thân thiết của ông trong showbiz, bao gồm Trương Bá Chi và nữ diễn viên trẻ Từ Kiều - con nuôi của nam đạo diễn. Nguồn tin cho biết phần tài sản được chia không nhất thiết là tiền mặt mà có thể là cổ phần doanh nghiệp hoặc các khoản đầu tư sinh lời cao của Châu Tinh Trì. Việc Trương Bá Chi có tên trong danh sách thừa kế tài sản cho thấy địa vị và sự quan trọng của cô trong lòng "vua hài Cbiz".

Minh tinh Cbiz có tên trong danh sách những người thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ đồng của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sohu.

Sinh năm 1980 và mang trong mình hai dòng máu Trung - Anh, Trương Bá Chi sở hữu những đường nét gương mặt lai Tây sắc sảo nhưng vẫn giữ trọn nét mềm mại, thanh tú của mỹ nhân Á Đông. Theo trang Sina, cô luôn vững vàng trong top những đại mỹ nhân có kết cấu xương mặt (cốt tướng) hoàn mỹ bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, nhiều khán giả không ngần ngại khẳng định những hình ảnh được vẽ bằng công nghệ AI cũng khó lòng sánh kịp vẻ đẹp dịu dàng, thoát tục ngoài đời thực của nữ diễn viên.

Nhan sắc thời xuân sắc của Trương Bá Chi từng được ví như "ánh trăng sáng" thuần khiết, trở thành hình mẫu "mối tình đầu" khắc sâu vào trái tim hàng triệu người hâm mộ suốt nhiều thập kỷ. Dành những mỹ từ có cánh cho vẻ đẹp trời ban của mỹ nhân Vua Hài Kịch, tờ Sina từng ca ngợi: "Gương mặt của cô ấy như được Chúa ưu ái hôn lên", hay "Trương Bá Chi thực sự xứng danh quốc bảo nhan sắc của Cbiz".

Gương mặt đẹp không góc chết ở mọi khung hình của Trương Bá Chi. Thời xuân sắc, minh tinh đốn tim khán giả với đôi mắt sáng trong veo, hàng chân mày thanh tú, sống mũi cao vút cùng khuôn miệng chúm chím kiều diễm. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Weibo