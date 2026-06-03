Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã Dianka Zakhidova đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi cùng nhau xuất hiện tại lễ tổng kết năm học của cậu con trai Danil. Đây là một cột mốc đặc biệt đối với cặp đôi, đánh dấu lần đầu tiên cả hai được trải nghiệm cảm giác của những bậc cha mẹ thực thụ trong ngày bế giảng của con. Trên trang cá nhân, nam thủ môn hào hứng chia sẻ: "Lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Chúc mừng con trai đã hoàn thành một năm học đầu tiên".

Vợ chồng Tiến Dũng lần đầu đi tổng kết năm học cho con

Xuất hiện tại sự kiện trường học, nàng mẫu Tây Dianka nhanh chóng trở thành tâm điểm ánh nhìn nhờ sắc vóc điểm mười. Dù chỉ qua những bức ảnh chụp bằng camera thường tại sảnh trường, nhan sắc của bà mẹ một con vẫn vô cùng cuốn hút và rạng rỡ. Cô khéo léo chọn chiếc đầm đen ôm sát basic vừa thanh lịch, lịch sự khi xuất hiện tại môi trường học đường, vừa tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp trứ danh. Gương mặt lai Tây sắc sảo cùng nụ cười tươi tắn của Dianka giúp cô dễ dàng "chấp" luôn cả ống kính chân thực nhất.

Nhan sắc rạng rỡ của nàng mẫu tây Dianka

Bên cạnh vẻ ngoài thu hút của vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ lịch lãm, phong độ trong chiếc áo sơ mi đen đồng điệu với bà xã. Nam cầu thủ lộ rõ vẻ hạnh phúc, đóng vai trò là "phó nháy" tận tâm khi liên tục dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con.

Chiếm trọn spotlight của buổi lễ không ai khác chính là nhân vật chính – bé Danil. Cậu nhóc tên thật là Bùi Tiến Đan chào đời vào tháng 11/2022, kết quả ngọt ngào sau đám cưới lãng mạn của Bùi Tiến Dũng và Dianka vào tháng 5/2022. Thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp lai từ bố mẹ với làn da trắng, đôi mắt to tròn và mái tóc sáng màu, cậu nhóc hơn 3 tuổi trông vô cùng bảnh bao và nổi bật trong bộ trang phục biểu diễn năng động với chiếc áo ghi-lê kim sa màu xanh nước biển.

Dianka nổi bật với đôi chân dài

Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc

Suốt buổi lễ, Danil tỏ ra vô cùng dạn dĩ, lém lỉnh và không hề sợ sệt trước đám đông, liên tục giơ tay tạo dáng ngộ nghĩnh khi đứng trong vòng tay mẹ. Được biết, dù còn nhỏ tuổi và liên tiếp phải thay đổi môi trường học tập do đặc thù công việc của bố nhưng cậu nhóc đã thích nghi rất nhanh với môi trường học đường quốc tế, nhận được sự yêu thương lớn từ thầy cô và bạn bè.

Dù lịch trình công việc và thi đấu dày đặc, vợ chồng Bùi Tiến Dũng vẫn luôn ưu tiên thời gian để đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng đầu đời. Khoảnh khắc gia đình ba người hạnh phúc, rạng rỡ bên nhau giữa không gian ngập tràn bóng bay của buổi lễ tổng kết đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và những lời chúc mừng từ người hâm mộ. Kể từ khi đầu quân cho CLB Đà Nẵng, Tiến Dũng đã đưa cả gia đình cùng đến đây sinh sống. Sự ủng hộ từ gia đình là nguồn động lực rất lớn để Tiến Dũng vượt qua giai đoạn khó khó trong sự nghiệp. Hiện tại, Tiến Dũng vẫn chưa thể quay trở lại thi đấu do đang tích cực phục hồi sau chấn thương.







Ảnh: FBNV