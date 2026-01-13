Cầm 30 triệu thưởng Tết, tiêu thế này mới gọi là đỉnh!

Thưởng Tết 30 triệu, với nhiều người đi làm văn phòng 5-7 năm, thực ra không phải 1 con số quá lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức ăn 1 bữa là hết, shopping 1 lần là “xong”. Thế nên với thưởng Tết - dù ít hay nhiều, vấn đề quan trọng nhất là tiêu sao cho khéo?

Khéo ở đây không phải là cứ giữ khư khư, không dám tiêu, mà là tiêu xong thấy mình có lãi! Vậy mới đỉnh.

1. Mua 1 chỉ vàng

30 triệu thừa sức mua 1 chỉ vàng, nhưng cũng không nên dồn tất cả thưởng Tết để mua vàng, như vậy cũng không hẳn là tối ưu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vàng phù hợp để giữ giá trị tiền theo thời gian, nhưng lại không linh hoạt nếu bạn cần tiền mặt cho các nhu cầu ngắn hạn sau Tết. Cách hợp lý hơn là mua 1 chỉ vàng, xem như “khóa” lại một phần thành quả của cả năm làm việc.

Khi tiền đã chuyển thành vàng, bạn sẽ ít có xu hướng tiêu xài bốc đồng, vì mỗi lần muốn bán ra đều phải cân nhắc. Về mặt tâm lý, đây là một hình thức tích sản khá hiệu quả cho người không giỏi đầu tư. Ngoài ra, mua vàng từ tiền thưởng Tết cũng giúp bạn tách bạch rõ ràng giữa tiền lương dùng để sống và khoản tích lũy dài hạn, tránh tình trạng tiêu hết thưởng rồi mới giật mình nhận ra chẳng để dành được gì.

2. Trích một phần để xây dựng quỹ dự phòng

Rất nhiều người chỉ nhận ra tầm quan trọng của quỹ dự phòng khi sự cố đã xảy ra. Một đợt ốm đau, xe hỏng, thu nhập giảm đột ngột hay chi phí gia đình phát sinh có thể thổi bay cả tháng lương.

Thưởng Tết chính là thời điểm rất phù hợp để bồi thêm cho quỹ dự phòng, vì đây là khoản tiền “ngoài lương”, ít tạo cảm giác bị hụt chi tiêu hằng tháng. Không cần phải cho toàn bộ 30 triệu vào quỹ dự phòng, nhưng sau khi mua 1 chỉ vàng, trích ra khoảng 7-8 triệu để tạo lớp đệm tài chính là một quyết định khôn ngoan.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi đã nỗ lực duy trì quỹ dự phòng, bạn sẽ nhận ra một điều: tâm lý đi làm cũng khác. Bạn bớt áp lực hơn, ít sợ hãi hơn trước những biến động, và có thêm quyền lựa chọn nếu công việc hiện tại không còn phù hợp. Nói cách khác, phần tiền này không tạo ra niềm vui tức thì, nhưng nó giúp bạn yên tâm.

3. Còn dư bao nhiêu, “thưởng” bản thân bấy nhiêu

Sau khi mua 1 chỉ vàng và trích 1 phần để xây dựng quỹ dự phòng, còn lại bao nhiêu, hãy dùng để tự thưởng bản thân. Tự thưởng không nhất thiết phải là mua sắm thật nhiều đồ đắt tiền.

Đó có thể là một chuyến đi ngắn để nghỉ ngơi sau một năm làm việc, một khóa học nâng cao kỹ năng, hoặc một món đồ bạn đã cân nhắc từ lâu nhưng chưa dám mua bằng tiền lương. Khi tiêu tiền theo cách này, bạn không có cảm giác tội lỗi, vì bạn biết rõ mình đang đổi tiền lấy giá trị gì: sức khỏe tinh thần, trải nghiệm, hay năng lực bản thân. Khoản chi này giúp bạn bước sang năm mới với tâm thế tích cực hơn, vì suy cho cùng, có làm có chơi, có mua sắm chứ không phải lúc nào cũng cần “tằn tiện”.