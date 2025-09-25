Một vụ tranh chấp gia đình ở Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ đã trở nên bạo lực khi một người phụ nữ bị cáo buộc cắn đứt tai chồng mình trong một cuộc cãi vã tại nhà riêng vào ngày 22/9. Cảnh sát cho biết người đàn ông, được xác định là Amit Sonkar, đã bị thương nghiêm trọng sau khi vợ anh ta là Sarika tấn công.

Tai của Amit Sonkar bị vợ cắn đứt.

Amit Sonkar, người sau đó được nhìn thấy với một bên tai được băng bó, cáo buộc rằng vợ đã đánh anh ta trước rồi cắn đứt tai phải trong cuộc cãi vã. Anh cũng tuyên bố rằng bị vợ tấn công bằng một vũ khí sắc nhọn.

Theo Amit Sonkar, anh đang ngủ trên ghế sofa thì Sarika bắt đầu cãi nhau và sau đó hành hung anh.

"Cô ấy không muốn sống với tôi. Sarika đang gây áp lực buộc tôi phải rời xa sau khi cô ấy có tiền và nhà", anh cáo buộc trong đơn khiếu nại.

Cặp đôi kết hôn 8 năm trước và hiện đang trong quá trình ly hôn. Sau vụ việc, Amit Sonkar đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, tuyên bố anh không còn muốn sống chung với vợ. Sarika, ngược lại, đã đệ đơn phản tố chồng mình, cáo buộc anh ta bạo hành cô.

Cảnh sát đã lập hồ sơ khởi tố cả hai bên và đang điều tra vụ việc.