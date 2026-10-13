"Cái Linh ở lớp cứ nói xấu con" - "Lơ nó đi, tập trung mà học" - Kiểu đáp chuyện của bố mẹ khiến con hết hứng tâm sự!

Đi học về, vừa buông chiếc cặp sách xuống ghế, đứa trẻ ngập ngừng lại gần mẹ, giọng còn nguyên vẻ ấm ức: "Mẹ ơi, cái Linh ở lớp dạo này cứ nói xấu con với các bạn". Người mẹ tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau, mắt không ngẩng lên, buông gọn một câu: "Mặc xác nó, cứ lơ đi là được. Không chơi với nó nữa, tập trung mà học!".

Đứa trẻ im bặt, lẳng lặng quay về phòng đóng cửa lại. Cuộc trò chuyện kết thúc trong chưa đầy 30 giây. Người mẹ tin rằng mình vừa cho con một bài học thực tế về cách "tránh rắc rối", nhưng chị không nhận ra rằng, một cánh cửa kết nối vừa bị khép sầm lại.

Khi lời khuyên vô tình trở thành "gáo nước lạnh"

Trong mắt người lớn bận rộn với cơm áo gạo tiền, những xích mích tuổi học trò thường bị xếp vào nhóm "chuyện vặt vãnh", "trẻ con chấp nhặt". Phản xạ quen thuộc của nhiều bậc phụ huynh là lập tức đưa ra lời giải quyết mang tính dập tắt: “Kệ nó”, “Lơ đi”, “Nó nói thì tai nó gần miệng nó nghe trước”.

Thế nhưng, thế giới của một đứa trẻ gói gọn trong trường học và bạn bè. Một lời xì xào, một ánh mắt cô lập hay một tin đồn thất thiệt trong lớp học có thể là "cơn địa chấn" đối với tâm lý non nớt của con. Khi con chủ động mở lời kể cho cha mẹ nghe, hành động ấy mang hai ý nghĩa quan trọng:

- Con đang tìm kiếm nơi giải tỏa cảm xúc: Con cảm thấy bị tổn thương, tức giận, bất an và cần được lắng nghe.

- Con trao niềm tin cho bố mẹ: Trong số hàng chục người xung quanh, con chọn về nhà nói với mẹ vì tin đây là nơi an toàn nhất.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Khi người lớn vội vã buông lời "mặc xác nó", đứa trẻ sẽ tiếp nhận thông điệp ngầm hoàn toàn khác: "Cảm xúc của con không quan trọng", "Bố mẹ nghĩ chuyện này chẳng đáng để bận tâm", thậm chí là "Bố mẹ thấy phiền khi nghe mình nói". Cảm giác ấm ức ban đầu chưa tan biến, con lại gánh thêm cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Lời khuyên "lơ đi" - Dễ nói nhưng khó làm

Xét về mặt thực tế, giải pháp "mặc kệ" hay "không chơi nữa" thường mang tính lý thuyết suông hơn là có thể áp dụng hiệu quả trong môi trường học đường.

Học sinh học chung một phòng, ngồi gần bàn, phân chia nhóm học tập, cùng sinh hoạt tập thể mỗi ngày. Làm sao một đứa trẻ có thể "lơ đi" khi những lời xì xào diễn ra ngay sau lưng, hay khi các bạn khác bắt đầu nhìn con bằng ánh mắt dò xét?

Khuyên con né tránh mà không trang bị cho con kỹ năng đối diện vô tình đẩy đứa trẻ vào thế bị động: chịu đựng trong im lặng hoặc tự cô lập bản thân để "tránh phiền phức". Tệ hơn, nếu sự việc không chỉ dừng ở nói xấu vặt mà đang biến tướng thành hành vi bắt nạt học đường hay tẩy chay tập thể, sự thờ ơ của cha mẹ sẽ tước đi cơ hội can thiệp kịp thời để bảo vệ con.

Hậu quả nguy hiểm nhất: Sự im lặng ở những lần sau

Trẻ em học rất nhanh từ phản ứng của người lớn. Khi 2-3 lần liên tiếp mở lời và đều nhận về những câu gạt đi đại loại như: "Có thế cũng để bụng", "Kệ nó đi", "Chắc con phải thế nào nó mới nói xấu", đứa trẻ sẽ rút ra một kết luận dứt khoát: Nói với bố mẹ cũng vô ích.

Cánh cửa giao tiếp giữa cha mẹ và con cái không bao giờ đóng sầm lại sau một biến cố lớn, mà nó khép lại từ từ sau từng câu trả lời hời hợt mỗi ngày.

Đến khi bước vào tuổi dậy thì, nếu con đối mặt với những vấn đề thực sự nghiêm trọng: khủng hoảng tâm lý, bạo lực mạng, bị tống tiền, hay quấy rối học đường, bố mẹ sẽ là người cuối cùng được biết. Lúc đó, phụ huynh thường thốt lên: "Sao chuyện lớn thế này mà con không nói một lời nào với bố mẹ?", nhưng họ đã quên mất mình từng từ chối lắng nghe những "chuyện nhỏ" của con như thế nào.

Chuyển từ "dập tắt" sang "đồng hành": Bố mẹ nên nói gì?

Thay vì vội vã đưa ra phán quyết hay giải pháp, việc đồng hành cùng con chỉ cần bắt đầu bằng sự hiện diện trọn vẹn:

Bước 1: Ghi nhận và hợp thức hóa cảm xúc của con

Tạm dừng việc đang làm, nhìn vào mắt con và nói:

"Thế à? Nghe bạn nói xấu mình chắc con khó chịu và buồn lắm đúng không?"

(Câu nói này giúp hạ nhiệt cơn ấm ức ngay lập tức, vì con thấy mình được hiểu).

Bước 2: Tìm hiểu ngữ cảnh mà không phán xét

"Bạn Linh nói những gì về con thế? Con nghe trực tiếp hay bạn khác kể lại?"

"Chuyện này mới xảy ra hôm nay hay đã từ mấy hôm trước rồi?"

(Giúp phân định rõ mức độ: hiểu lầm giữa bạn bè, va chạm cảm xúc nhất thời hay mầm mống bắt nạt).

Bước 3: Dạy con cách giải quyết vấn đề

"Lúc đó con phản ứng thế nào?"

"Theo con thì tại sao bạn lại làm vậy? Bây giờ con muốn xử lý chuyện này ra sao, mẹ có thể hỗ trợ con điều gì không?"

Một đứa trẻ biết rằng mình luôn có điểm tựa vững chắc ở nhà sẽ không bao giờ sợ hãi những lời đàm tiếu ngoài xã hội. Bớt đi một câu "kệ nó", dành thêm 5 phút lắng nghe, đó là cách đơn giản nhất để giữ cho cánh cửa bước vào thế giới của con luôn rộng mở.