Vừa qua, sự việc một nhóm học sinh đăng tải bài tố shipper tự ý tiêu hủy 33 ly trà sữa giá 1,7 triệu đã gây xôn xao MXH. Sau khoảng 2 ngày xảy ra ồn ào, mới đây, tài khoản Threads nhận là tài xế P. đã có những cập nhật về vụ việc.

Theo đó, tài xế P. cho biết cả hai bên đã trực tiếp trao đổi, làm rõ các vấn đề. Nam tài xế cũng bày tỏ rằng cả hai phía đều có những thiếu sót và nhận lời xin lỗi chân thành từ đối phương. Chính vì vậy, tài xế P. cũng như nhóm học sinh cùng thống nhất sẽ khép lại sự việc tại đây.

Shipper P. trong vụ việc đăng tải thông tin mới nhất

Ngoài ra, nam shipper cũng bày tỏ rằng bản thân và các bạn học sinh đều còn rất trẻ, cần tập trung vào việc học và công việc. Do đó, P. mong muốn câu chuyện không bị đẩy đi xa hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mỗi người.

Hiện tại, bài đăng phản hồi thông tin bị nhóm học sinh tố của P. cũng đã được gỡ bỏ trên tài khoản Threads này.

Nguyên văn nội dung bài đăng của P.:

“Chào mọi người, Mình là P - một trong hai tài xế trong sự việc liên quan đến đơn hàng 33 cốc trà sữa vừa qua. Sau khi hai bên đã trực tiếp trao đổi, làm rõ vấn đề, chúng mình đã hiểu được nguyên nhân xuất phát từ những hiểu lầm không đáng có. Cả hai phía đều nhìn nhận lại thiếu sót của mình và đã nhận được lời xin lỗi chân thành từ nhau. Vì vậy, chúng mình thống nhất khép lại sự việc tại đây, không tiếp tục tranh cãi hay lan truyền thêm. Cả hai bên đều còn đang trong độ tuổi đi học, cần tập trung vào việc học tập và tương lai phía trước, nên không mong sự việc này bị đẩy đi xa hơn. Mình rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và lắng nghe trong suốt thời gian qua. Mong mọi người thông cảm và không suy diễn thêm để sự việc được khép lại một cách nhẹ nhàng. Xin chân thành cảm ơn!”.

Trước đó, vào khuya 9/4 (lúc khoảng 23h hơn), trên mạng xã hội Threads xôn xao bài đăng xin lỗi từ tài khoản "thoughtu..." - đây cũng là tài khoản đăng bài bóc phốt shipper.

Tài khoản này nhận là bạn học sinh đã đăng bài về hai shipper giao đơn hàng chứ không phải là C. như các thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. C. (một người trong nhóm bạn đặt trà sữa) đang bị leak tên, số điện thoại ra ngoài và đang bị tấn công. Bên cạnh đó, chủ tài khoản cũng gửi lời xin lỗi đến shipper trong vụ việc và những người liên quan vì cách hành xử của mình.

Bài đăng xin lỗi từ tài khoản Threads bóc phốt shipper

Dù vậy, sự việc hiện vẫn để lại nhiều tranh cãi, bàn luận trên MXH.

Có ý kiến cho rằng "các bạn còn nhỏ, biết sai và xin lỗi thì bỏ qua". Song, nhiều bình luận cho rằng đây là bài học trong ứng xử, lời nói trên MXH. Việc đăng công khai hình ảnh, tên, thậm chí là biển số xe của hai shipper lên mạng xã hội, đã khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn, gây ảnh hưởng đến người không liên quan.

Ngoài ra, một số bình luận khác cũng bày tỏ phía shipper dù làm đúng quy trình nhưng cũng nên có cách xử lý tinh tế, khéo léo hơn, tránh để xảy ra những hiểu lầm không đáng có.