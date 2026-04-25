Từng là mỹ nhân hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc), Địch Oanh giờ đây trở thành biểu tượng cho sự thất bại đau đớn trong giáo dục con cái. Ở tuổi 64, bà đối mặt với cảnh hôn nhân đổ vỡ, tài sản tiêu tán và một cậu con trai "tội đồ" với tâm trí bất ổn.

Từ hào quang "Sư muội Triển Chiêu" đến đỉnh cao danh vọng

Sinh năm 1962, Địch Oanh (gốc Chiết Giang) từng là một trong những gương mặt đình đám nhất màn ảnh Đài Loan thập niên 90. Khán giả Việt Nam chắc hẳn không quên vẻ đẹp sắc sảo của bà qua các phần phim Bao Thanh Thiên (1993), Tân Bao Thanh Thiên (1995) hay vai diễn sư muội Triển Chiêu đầy ấn tượng.

Sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc không thiếu, Địch Oanh từng có tất cả. Nhưng bi kịch bắt đầu nhen nhóm từ chính cách bà "tôn thờ" đứa con trai duy nhất – Tôn An Tá.

Địch Oanh từng là nữ diễn viên, MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Cách nuôi dạy "dị biệt": Khi tình mẫu tử trở thành liều thuốc độc

Tôn An Tá chào đời năm 2000, là kết tinh của một hành trình tìm con đầy gian nan với 3 lần thụ tinh nhân tạo thất bại. Chính vì có con muộn ở tuổi 37, Địch Oanh đã thiết lập một chế độ chăm sóc cực đoan khiến dư luận không khỏi rùng mình. Bà nuôi dưỡng con trai như một món bảo vật trong lồng kính, duy trì việc cho con bú sữa mẹ đến tận năm 12 tuổi và chấp nhận ngủ chung giường đến năm 15 tuổi, thậm chí dung túng cho thói quen phải chạm vào ngực mẹ mới có thể vào giấc của con.

Sự kiểm soát của bà nghẹt thở đến mức "từng nhịp thở" khi không cho phép con tự ý ra đường cho đến năm 18 tuổi. Thậm chí, mỗi bữa ăn của Tôn An Tá có khi kéo dài tới 7 tiếng đồng hồ dưới sự giám sát gắt gao của mẹ để ép cậu ăn hết lượng thực phẩm của một người trưởng thành, bởi bà tin rằng con mình mang chân mệnh "làm đại sự". Không dừng lại ở đó, sự bao che mù quáng của Địch Oanh còn thể hiện rõ qua cách bà đối diện với những bê bối của con; khi Tôn An Tá vướng scandal khiến bạn gái mang bầu rồi chối bỏ trách nhiệm, bà vẫn thản nhiên bênh vực rằng đó chỉ là cái giá của việc con trai mình... quá đẹp trai nên mới bị kẻ xấu chú ý.

Địch Oanh yêu thương con thái quá, có phương pháp nuôi con kỳ quặc

Chuỗi ngày "vào tù ra tội" và sự trượt dài của một "nghịch tử"

Hậu quả từ sự chiều chuộng thái quá đã bộc phát ngay khi Tôn An Tá rời khỏi vòng tay mẹ để đi du học Mỹ năm 18 tuổi. Năm 2018, cả showbiz chấn động khi cậu bị bắt tại Mỹ vì đe dọa xả súng vào trường học, với kho vũ khí quân sự và hơn 1.600 viên đạn bị cảnh sát thu giữ; khi đó, giới chức trách Mỹ đã phải thốt lên rằng đây là một đối tượng "nguy hiểm và có tư tưởng phản xã hội".

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi đến năm 2024, Tôn An Tá tiếp tục bị bắt giữ 3 lần tại Thái Lan vì liên quan đến ma túy và những hành vi điên rồ như khỏa thân đột nhập nhà dân, vác ghế sofa lên lau mặt trong trạng thái thần trí hỗn loạn, dẫn đến việc phải điều trị tại viện tâm thần.

Bước sang giai đoạn 2025-2026, khi trở về Đài Loan, cậu vẫn không hề tỉnh ngộ mà tiếp tục gây náo loạn khi mang theo súng lửa vào hộp đêm tại khu Tín Nghĩa. Trong những lần đối diện với pháp luật, Tôn An Tá không ngần ngại tuyên bố những hành động ngông cuồng này là cách cậu muốn chứng minh mình "không phải phế vật nấp sau lưng mẹ", một lời khẳng định đầy chua chát cho sự thất bại trong cách giáo dục của gia đình.

Địch Oanh chiều hư con một cách mù quáng

Hôn nhân tan vỡ: Khi người chồng cũng phải "buông tay"

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tháng 6/2024, Địch Oanh chính thức tuyên bố ly hôn tài tử Tôn Bằng lần thứ hai. Nguồn tin thân cận cho biết, Tôn Bằng đã hoàn toàn "thức tỉnh" và mệt mỏi với việc cứu vãn một đứa con chỉ biết phá hoại. Ông từ chối sang Thái Lan cứu con, mặc kệ Địch Oanh ra sức van nài.

Địch Oanh không những không hối cải về cách dạy con mà còn quay sang chỉ trích chồng và nhà chồng là "vô lương tâm", "bỏ rơi con cái". Sự cố chấp này đã đẩy bà vào cảnh cô độc hoàn toàn.

Cái kết đắng: Tóc bạc, đầu hói và nỗi lo "trả nợ đời"

Tính đến đầu năm 2026, ở tuổi 64, hình ảnh Địch Oanh xuất hiện với mái đầu thưa thớt, rụng tóc vì lo âu khiến nhiều người xót xa. Con trai bà, sau khi đổi tên thành Tôn Kiện Hào để "giải hạn" vẫn là một thanh niên 30 tuổi không nghề nghiệp, không dám yêu đương và tuyên bố sẽ "ăn bám cha mẹ cả đời".

Vợ chồng Địch Oanh được cho là đã tiêu tốn hơn 30 triệu Tân Đài tệ (hơn 22 tỷ đồng) chỉ để "chạy án" cho con, nhưng số tiền đó không mua lại được tương lai cho Tôn An Tá, cũng không cứu vãn được danh tiếng đã mất sạch của người mẹ.

Câu chuyện của Địch Oanh là bài học đắt giá cho bất kỳ bậc phụ huynh nào. Tình yêu thương nếu không đi kèm với sự giáo dục đúng đắn và khả năng buông tay đúng lúc, sẽ không khác gì một ngọn lửa, thiêu rụi cả cuộc đời của đứa trẻ và hạnh phúc của cả một gia đình.