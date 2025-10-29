Nửa đêm ngày 29/10, Tiên Nguyễn – con gái út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên – bất ngờ đăng tải video hậu trường bộ ảnh cưới sang trọng giữa lòng London (Anh).

Khoảnh khắc cô dâu diện váy cưới trắng tinh khôi, khoác lên mình thần thái tự tin và kiêu kỳ bên cạnh hôn phu ngoại quốc đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Trong phần story, Tiên Nguyễn dẫn đường link tới bài viết độc quyền trên tạp chí ELLE, hé lộ hậu trường buổi chụp hình đậm phong cách hoàng gia châu Âu.

Một số hình ảnh về đám cưới được tiết lộ

Theo bài đăng của ELLE, hôn phu của Tiên Nguyễn tên là Justin, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Dù không phải người nổi tiếng, Justin được khen ngợi là có gu thời trang tinh tế và phong thái lịch lãm – tương đồng với phong cách của ái nữ nhà tỷ phú.

Tiên Nguyễn xinh đẹp, hạnh phúc bên cạnh vị hôn phu

Cặp đôi được cho là quen biết trong một dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực sáng tạo – truyền thông. Mối quan hệ giữa hai người phát triển trong kín đáo, cho đến khi cả hai xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện thời trang và chuyến du lịch châu Âu gần đây.

Không chỉ được biết đến với danh xưng “con gái út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn”, Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên) đã khẳng định chỗ đứng riêng trong làng thời trang quốc tế. Cô thường xuyên xuất hiện tại các Tuần lễ Thời trang Paris, Milan, London – những sàn diễn danh giá nhất thế giới – với tư cách fashionista và influencer được các thương hiệu xa xỉ hàng đầu ưu ái.

Với phong cách tinh tế, sang trọng và không ngại thử nghiệm, Tiên Nguyễn được nhiều tạp chí thời trang trong và ngoài nước ví như “biểu tượng phong cách thế hệ mới của giới thượng lưu Việt Nam”. Ngoài công việc trong lĩnh vực thời trang, cô cũng tham gia quản lý một số hoạt động thuộc IPP Group – tập đoàn phân phối hàng hiệu hàng đầu Việt Nam do gia đình điều hành.

Dù chưa tiết lộ ngày cưới chính thức, động thái công khai bộ ảnh cưới tại London khiến nhiều người dự đoán đám cưới của Tiên Nguyễn và Justin sẽ diễn ra trong thời gian rất gần. Không ít người ví đây sẽ là “đám cưới hào môn của năm”, nối tiếp những sự kiện đình đám trong giới doanh nhân Việt Nam thời gian qua.

Theo Elle, Instagram