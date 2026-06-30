Những ngày gần đây, thông tin "từ 1/7 không được mở nhạc nếu chưa trả phí bản quyền" vẫn đang trở thành chủ đề được nhiều chủ quán cà phê, nhà hàng quan tâm. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quán cà phê và nhà hàng phải trả tiền bản quyền khi sử dụng các tác phẩm cho mục đích kinh doanh và thương mại. Song từ ngày 1/7/2026 sẽ áp dụng công thức tính mức phí rõ ràng, gắn với mức lương cơ sở mới.

Cụ thể, theo Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 17/2023/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 33 Nghị định 134/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026, tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại được tính theo công thức:

Tiền bản quyền/năm = Mức lương cơ sở x Hệ số điều chỉnh.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP là 2.530.000 đồng/tháng, tăng từ mức 2.340.000 đồng trước đó - nghĩa là mức phí cũng tự động tăng theo.

Đối với loại hình kinh doanh quán cà phê - giải khát, hệ số điều chỉnh diện tích được xác lập theo nguyên tắc lũy tiến từng phần dựa trên tổng quy mô diện tích sử dụng thực tế trong năm.

Phân khúc đến 15m² áp dụng hệ số cố định ở mức 0,35 cho cả khối diện tích này trên một năm. Đối với phân khúc trên 15m² đến 50m², mỗi m² diện tích tăng thêm ngoài 15m² đầu tiên sẽ tính bổ sung hệ số 0,04 cho một m² trên một năm. Với phân khúc trên 50m², mỗi m² diện tích tăng thêm ngoài 50m² sẽ tính bổ sung hệ số 0,02 cho một m² trên một năm.

Luật cũng đưa ra mức phí tối đa không vượt quá 8 lần lương cơ sở, tương đương 20.240.000 đồng/năm, áp dụng cho cả quán cà phê lẫn nhà hàng.

Để bảo đảm tính tương thích với năng lực tài chính và điều kiện kinh tế của từng vùng miền, Điều 33 Nghị định 134/2026/NĐ-CP quy định chi tiết tỷ lệ áp dụng khung giá chuẩn theo phân loại đô thị nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở hoạt động.

Tại địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở phải áp dụng 100% khung giá chuẩn, tương đương mức thu thực tế đối với một quán có quy mô tiêu chuẩn 40m² là 3.415.500 đồng một năm.

Tại các đô thị loại I bao gồm các thành phố như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, mức áp dụng bằng 80% khung giá chuẩn, quy đổi thực tế cho quán 40m² là 2.732.400 đồng một năm.

Đối với địa bàn thuộc đô thị loại II, luật quy định áp dụng 50% khung giá chuẩn, khiến mức thu thực tế của quán 40m² giảm xuống còn 1.707.750 đồng một năm.

Tại các khu vực đô thị loại III, tỷ lệ áp dụng chỉ còn 20% khung giá chuẩn, đồng nghĩa với việc quán 40m² chỉ phải chi trả 683.100 đồng một năm.

Mức thấp nhất thuộc về khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi chỉ áp dụng 10% khung giá chuẩn, tương đương số tiền thu thực tế đối với quán 40m² là 341.550 đồng một năm.

Có nghĩa, cùng một quy mô diện tích mặt bằng là 40m², tương đương tổng hệ số diện tích lũy tiến là 1,35, nhưng giá trị dòng tiền bản quyền thực tế giữa các khu vực có sự chênh lệch lớn, từ mức hơn 340.000 đồng ở vùng sâu, vùng xa lên tới hơn 3,4 triệu đồng tại các đô thị đặc biệt.

Ví dụ cách tính với một quán cà phê rộng 40m2, tại Hà Nội. Bước 1: Tính hệ số điều chỉnh theo diện tích Vì quán có diện tích trên 15m² đến 50m², nên áp dụng công thức: Hệ số = 0,35 + 0,04 × (Diện tích - 15) = 0,35 + 0,04 × (40 - 15) = 0,35 + 1,00 = 1,35 Bước 2: Áp dụng công thức tính phí bản quyền Phí bản quyền/năm = Lương cơ sở × Hệ số điều chỉnh 2.530.000 × 1,35 = 3.415.500 đồng/năm. Bước 3: Điều chỉnh theo phân loại đô thị Vì quán ở Hà Nội, hệ số đô thị là 100%. Do đó, mức chi phí phải nộp: 2.530.000 × 1,35 x 100% = 3.415.500 đồng/năm.

Các cơ sở kinh doanh phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính này trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ thời điểm phát sinh hành vi sử dụng âm nhạc. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ cơ sở không đóng phí nhưng vẫn tiếp tục phát nhạc sẽ bị xác định là hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Mức phạt hành chính theo quy định hiện hành là từ 10 đến 15 triệu đồng với cá nhân, và gấp đôi đối với tổ chức. Ngoài tiền phạt, bên vi phạm vẫn phải hoàn trả đầy đủ số tiền bản quyền truy thu theo đúng diện tích và địa bàn.