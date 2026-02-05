Bảng tiêu Tết càng nhìn càng choáng: Có nhà 10 triệu đã đủ, có nhà 44 triệu mới "hòm hòm"

Qua Rằm tháng Chạp rồi, Tết đã gần chúng ta hơn bao giờ hết. Tuy nhiên với không ít gia đình, câu chuyện tiêu Tết bao nhiêu vẫn là một “dấu hỏi chấm” gây đau đầu. Muốn tiết kiệm là 1 lẽ, nhưng nhìn đâu cũng thấy đó là khoản “nên chi”, thành ra càng khó nghĩ.

Những ngày gần đây trên MXH Threads và các cộng đồng tâm sự chuyện chi tiêu - quản lý tài chính, không ít người đã chia sẻ kế hoạch tiêu Tết. Có người chỉ 10 triệu là đã thấy đủ, có người tổng chi lên tới 44 triệu dù đã cố tiết kiệm…

Một người chia sẻ kế hoạch tiêu Tết gói gọn trong 9,5 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Còn đây lại là 44 triệu tổng chi dịp Tết của một người khác

Người này viết: “Với tổng chi phí chi tiêu Tết lên tới 44 triệu như này, có bạn nào sợ Tết như mình không… Mình vừa gạch ra các khoản mục CẦN phải chi ra mà thấy ngợp quá… Nhà mọi người thường dành ngân sách nhiều nhất cho khoản nào? Biếu bố mẹ, mua sắm hay lì xì? Chia sẻ để mình xem lại với chứ không thì viêm màng túi mất”.

Hay như gia đình này thì lại đang băn khoăn 2 vợ chồng với 1 con nhỏ, làm sao tiêu Tết dưới 10 triệu…

Nguyên văn bài đăng xin ý kiến của cô (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, đa số mọi người đều đồng tình: Tết tiêu bao nhiêu cũng là thiếu nếu không có kế hoạch! Kế hoạch ở đây không chỉ là liệt kê các khoản cần chi, mà còn phải cân nhắc xem khoản nào nên giữ, khoản nào nên bớt và khoản nào nên cắt hẳn.

Một người thẳng thắn: “Bỏ hết làm đẹp, mua sắm quần áo thì đã tiết kiệm khối rồi. Những khoản buộc phải chi thì giữ lại, với mình thì đó là tiền biếu bố mẹ, tiền đi lại về quê, tiền mua thực phẩm mà mua cũng vừa vừa phai phải thôi. Còn lì xì năm nay mình bỏ phong bao 5k, 10k hết chẳng có gì phải ngại”.

Một người đồng tình: “Nếu cứ giữ suy nghĩ Tết là dịp đặc biệt thì khó tiết kiệm lắm, nó đặc biệt về mặt tinh thần, sum vầy, nghỉ ngơi thôi chứ không phải dịp chi tiêu. Mình lấy chồng được 3 năm rồi, mỗi năm khoản lớn nhất vẫn là biếu bố mẹ 2 bên tổng 10 triệu, còn lại gói gọn trong 5 triệu, cứ thế mà làm chưa năm nào tăng cũng chưa năm nào giảm”.

Một người khác lại khuyên: “Tiêu Tết trong khả năng thôi, mỗi nhà 1 thu nhập, 1 hoàn cảnh nên cũng khó nói. Miễn sao đừng tiêu quá để ra tết hết tiền là được”.

Lên kế hoạch tiêu Tết thế nào cho tối ưu?

1 - Xác định rõ ngân sách tiêu Tết trước khi sắm Tết

Muốn tiêu Tết tối ưu, việc đầu tiên cần làm là biết chính xác mình có thể chi bao nhiêu. Ngân sách Tết không nên được hiểu mơ hồ là “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, mà cần được tính toán dựa trên thu nhập thực nhận, các khoản chi cố định vẫn phải trả trong tháng và một phần dự phòng sau Tết. Khi có con số cụ thể, bạn sẽ tự động biết giới hạn của mình ở đâu, từ đó tránh được tâm lý chi quá tay vì không kiểm soát được tổng thể.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngân sách rõ ràng cũng giúp bạn phân biệt được đâu là khoản cần thiết như biếu Tết, ăn uống, đi lại, và đâu là khoản có thể cắt giảm hoặc linh hoạt.

2 - Đừng sắm Tết chỉ vì “hình thức”

Một sai lầm phổ biến khi tiêu Tết là dồn tiền cho những thứ mang tính hình thức, chỉ dùng trong vài ngày rồi bỏ không. Để tối ưu, hãy đặt câu hỏi: khoản chi này mang lại giá trị gì, dùng được bao lâu, có thực sự cần không.

Chi tiêu theo hướng này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn giảm áp lực tâm lý, vì bạn không phải cố “phô bày” một cái Tết hoành tráng. Tết tối ưu không nằm ở việc tiêu nhiều, mà ở việc tiêu đúng thứ khiến mình và gia đình thấy dễ chịu.

3 - Nhớ chừa tiền tiêu sau Tết

Nhiều người lên kế hoạch Tết nhưng lại quên mất giai đoạn sau Tết mới là lúc tài chính dễ căng thẳng nhất. Lương chưa về, chi phí sinh hoạt vẫn phải trả, trong khi tiền đã dồn gần hết cho mấy ngày Tết. Vì vậy, tiêu Tết tối ưu là tiêu trong giới hạn có tính đến thời điểm sau kỳ nghỉ.

Khi lập kế hoạch, hãy chủ động giữ lại một khoản đủ để trang trải ít nhất một tháng sau Tết, coi đó là phần không được động vào. Cách nghĩ này giúp bạn bớt áp lực khi Tết qua đi, không rơi vào cảnh “ăn Tết xong là lo ngay chuyện tiền”. Một cái Tết trọn vẹn không chỉ là vui trong vài ngày, mà còn là cảm giác yên tâm khi quay lại nhịp sống thường ngày.