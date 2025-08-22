Giá đỗ là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng đang lo lắng trước tình trạng giá đỗ được “vỗ béo” bằng hóa chất kích thích tăng trưởng để trông bắt mắt hơn. Theo các chuyên gia, nếu quan sát kỹ, người tiêu dùng hoàn toàn có thể phân biệt được giá đỗ sạch và giá đỗ ngậm hóa chất bằng những đặc điểm hình dạng, màu sắc và mùi vị.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết giá đỗ được ủ theo phương pháp truyền thống thường có hình dáng nhỏ, sợi giá dài 3-7 cm, thân hơi cong, màu vàng nhạt và đặc biệt là có nhiều rễ. Những cọng giá này không bóng bẩy nhưng chắc, giòn tự nhiên và có vị ngọt thanh.

Ngược lại, giá đỗ sử dụng hóa chất thường phát triển nhanh chóng chỉ sau 1-2 ngày, thân to tròn, bóng mướt, mập mạp bất thường và ít rễ, thậm chí không có rễ. Khi ăn, loại giá này thường có cảm giác xốp, khô, không thơm, vị nhạt và dễ gãy vụn.

“Một số người thấy giá đỗ mập, trắng đẹp thì cho là tốt, nhưng thực chất đó có thể là biểu hiện của việc dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Loại giá này lớn nhanh nhưng không đạt giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn tiềm ẩn rủi ro với sức khỏe” , ông Thịnh cảnh báo.

Giá đỗ là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. (Ảnh minh hoạ)

Giá đỗ chứa nhiều protein, vitamin và chất chống oxy hóa – những dưỡng chất có lợi cho tim mạch, tiêu hóa và hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, việc sử dụng mầm đậu giúp tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất so với đậu chưa nảy mầm.

Tuy nhiên, môi trường sản xuất giá đỗ – thường ở nhiệt độ từ 30-35 độ C – là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Trong khi đó, nhiều người có thói quen ăn giá sống, đặc biệt khi ăn phở, bún, hay gỏi, mà không rửa kỹ. Điều này làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn hoặc hóa chất tồn dư trong quá trình ủ.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn giá sống. Tốt nhất nên chần giá qua nước sôi hoặc chế biến kỹ trước khi dùng. Trước khi ăn, cần rửa sạch và có thể ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút để loại bỏ phần nào vi sinh vật hoặc hóa chất còn sót lại.

Để nhận biết giá đỗ sạch, người tiêu dùng nên ưu tiên các tiêu chí sau:

Hình dáng: Giá sạch thường nhỏ, thân không đều nhau, có nhiều rễ. Trong khi giá ngâm hóa chất thường mập đều, bóng loáng và ít rễ.

Màu sắc: Giá sạch màu vàng nhạt tự nhiên. Giá ngậm hóa chất có màu trắng sáng, nhìn bắt mắt nhưng thiếu tự nhiên.

Mùi vị: Giá sạch khi ăn có vị ngọt nhẹ, nhiều nước, trong khi giá ngậm hóa chất thường nhạt và xốp.

Nếu có thể, người tiêu dùng nên tự làm giá đỗ tại nhà bằng các vật dụng đơn giản như lọ thủy tinh, khăn vải và đậu xanh, vừa an toàn vừa đảm bảo dinh dưỡng.

Giá đỗ là thực phẩm lành mạnh nếu được sản xuất đúng cách. Tuy nhiên, sự phổ biến của các loại giá đỗ ngậm hóa chất vì lợi nhuận đã khiến người tiêu dùng đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nhận biết đúng, chọn mua kỹ và sử dụng an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.