Việc ông bà hỗ trợ chăm sóc và đưa đón cháu nhỏ là điểm tựa vững chắc cho các gia đình trẻ bận rộn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nhận thấy dù đã thiết lập các quy tắc rõ ràng, trẻ vẫn dễ phát sinh những nết xấu như hay ỉ ôi, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu khả năng chịu đựng áp lực và luôn ỷ lại vào người lớn.

Các chuyên gia giáo dục chỉ ra rằng, nguyên nhân chính của tình trạng này xuất phát từ ba thói quen ứng xử vô cùng phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua ở người lớn tuổi.

Xu hướng kích động "tâm lý nạn nhân" ở trẻ nhỏ

Thói quen đầu tiên là việc người lớn tuổi thường xuyên tra hỏi trẻ về những bất công hay va chạm tại trường học ngay khi đón về. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt học đường vốn có thể tự hòa giải lại vô tình bị trầm trọng hóa qua sự suy diễn tiêu cực từ phía người lớn.

Theo các nghiên cứu tâm lý học trẻ em, nhận thức cảm xúc ở lứa tuổi mầm non và tiểu học phụ thuộc lớn vào sự dẫn dắt của người xung quanh. Việc liên tục gieo vào đầu trẻ suy nghĩ rằng thế giới bên ngoài luôn đầy ắp sự bất công sẽ khiến trẻ hình thành phản ứng tự vệ thụ động, luôn cảm thấy bản thân bị tổn thương thay vì chủ động tìm giải pháp giải quyết vấn đề.

Sự can thiệp làm đảo lộn quy tắc giáo dục gia đình

Thói quen thứ hai là việc ông bà thường xuyên can thiệp trực tiếp vào phương pháp kỷ luật của cha mẹ, công khai phá bỏ các quy định đã được đồng thuận. Dữ liệu theo dõi từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc cho thấy, trẻ em do ông bà trực tiếp nuôi dưỡng có năng lực tự lập thấp hơn 23% và độ chủ động trong giao tiếp xã hội thấp hơn 18% so với nhóm được cha mẹ trực tiếp chăm sóc.

Giai đoạn từ 3 đến 10 tuổi là thời điểm vàng để định hình nhận thức kỷ luật. Việc tồn tại hai hệ thống tiêu chuẩn song song trong một mái nhà khiến trẻ nhanh chóng học cách lách luật, tìm kiếm sự bao che từ ông bà mỗi khi cha mẹ nghiêm khắc, từ đó dần coi thường kỷ cương gia đình lẫn quy định tại nhà trường.

Thói quen bao bọc triệt tiêu năng lực tự lập và ý thức trách nhiệm

Thói quen thứ ba là sự làm thay toàn bộ công việc cá nhân của trẻ do tâm lý xót cháu. Giai đoạn từ 3 đến 7 tuổi đòi hỏi trẻ phải rèn luyện các kỹ năng tự phục vụ cơ bản, nhưng việc ông bà đút ăn, mặc đồ, đeo cặp hay buộc dây giày hộ đã vô tình tước đi cơ hội phát triển này.

Thực trạng nhiều học sinh tiểu học không thể tự bóc trứng, không biết quét nhà hay thậm chí khi lên đại học vẫn không biết giặt đồ cá nhân là hệ quả trực tiếp từ lối chăm sóc bao bọc. Sự phụ thuộc quá mức trong thời gian dài sẽ khiến trẻ phát triển tâm lý né tránh trách nhiệm và thiếu khả năng tự chủ khi bước vào đời.

Giải pháp dung hòa mâu thuẫn thế hệ trong giáo dục trẻ

Sự bất đồng về quan điểm nuôi dạy con giữa các thế hệ thường xuyên gây ra căng thẳng trong đời sống gia đình. Người lớn tuổi dễ tổn thương khi bị góp ý, trong khi các cặp vợ chồng trẻ lại chịu áp lực lớn khi phải cân bằng giữa công việc và việc dung hòa mối quan hệ hai bên.

Để giải quyết bài toán này, cha mẹ cần chủ động trao đổi khéo léo, viện dẫn các định hướng từ nhà trường hoặc chuyên gia thay vì trực tiếp phủ nhận công sức của người đi trước. Việc thiết lập góc nhìn chung về phương pháp giáo dục không chỉ giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Thanh Hương (Nguồn: QQ)