Tối muộn 10/7, Sở GD&ĐT Phú Thọ thông báo, đã hoàn thành báo cáo Bộ GD&ĐT về việc rà soát kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phản ánh tiêu cực thi cử trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 492 điểm 10. Trong đó, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là môn lịch sử với 237 em, phân bổ ở hơn 60 điểm thi, trung bình 0,166 điểm 10/phòng thi.

Tiếp đến là môn toán có 194 thí sinh đạt điểm 10, phân bổ ở hơn 40 điểm thi, trung bình 0,096 điểm 10/phòng thi.

Kết quả rà soát, phòng thi có nhiều điểm 10 nhất thuộc Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, với 6 điểm 10 - Ảnh: Sở GD&ĐT Phú Thọ

Một số điểm thi có nhiều điểm 10 môn toán nhất gồm THPT chuyên Vĩnh Phúc (36), THPT chuyên Hùng Vương (27), THPT Yên Lạc (12), THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (11), và THPT Lê Xoay (10).

Kết quả rà soát, xác minh cho thấy không có dải số báo danh nào, không có phòng thi nào có nhiều điểm cao bất thường.

Phòng thi có nhiều điểm 10 nhất là phòng thi số 00315 tại điểm thi Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc với 6 điểm 10 môn toán.

Qua kiểm tra, cả 6 học sinh đạt điểm 10 đều là học sinh các lớp chuyên toán, chuyên vật lý, chuyên tin học. Các em có kết quả học tập tốt, kết quả thi phù hợp với kết quả các đợt khảo sát do sở tổ chức.

Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết qua rà soát, phân tích kết quả thi, không phát hiện phòng thi có số lượng điểm cao bất thường.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội Threads chia sẻ thông tin cho rằng có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Theo đăng tải, sự việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Cao Phong. "Lý do mà mình và mọi người biết nghe khá buồn cười chính là từ miệng của người chép khoe mọi người ạ. Sau khi ra khỏi phòng thi thì khoe là chép được, làm được và điểm rất cao" , tài khoản viết.

Kèm thông tin, tài khoản trên còn chia sẻ dữ liệu về điểm thi của 2 thí sinh, đang theo học lớp 12 tại Trường THPT Cao Phong.

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Dữ liệu cho thấy điểm thi thử của 2 thí sinh dao động 3,6 - 6,5 điểm, nhưng điểm thi chính thức thì cao hơn nhiều. Trong đó, môn toán cả hai được 9 điểm, môn vật lý lần lượt 9,5 và 8,25 điểm, môn hóa lần lượt 7,5 và 9,5 điểm, môn ngữ văn lần lượt 4,75 và 4 điểm.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo sở GD&ĐT cho hay, kết quả thi thử của 2 thí sinh đúng là thấp hơn so với thi thật. Song, qua kiểm tra học bạ của cả hai thì xác định điểm trung bình môn của các em từ 7,1 - 7,2, đều xếp loại khá.

Bên cạnh đó, có một tình trạng thường gặp là khi thi thử, học sinh biết đây chỉ là khảo sát, không phải chính thức, nên không cố gắng hết sức, dù Sở đã quán triệt đến các trường cần chú trọng khâu này để làm cơ sở nắm bắt, quản lý, chỉ đạo. Do đó, không thể chỉ căn cứ vào kết quả thi thử để đánh giá năng lực học sinh.

Vị này cũng cho biết thêm, cơ quan chức năng đã chỉ đạo trưởng điểm thi cùng 2 giáo viên tại điểm thi có 2 thí sinh dự thi rà soát toàn bộ các văn bản, quy trình, phản ánh liên quan. "Họ cam kết không có việc đó", lãnh đạo sở thông tin.

Một căn cứ khác được vị này nêu, rằng 2 thí sinh thuộc nhóm học khá trong lớp. Khi thi xong, giáo viên chủ nhiệm có hỏi thăm thì cả hai đều tự tin, khẳng định có thể đạt 8 điểm trở lên. "Kết quả này là thực chất của các em", vị lãnh đạo khẳng định.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều ngày 10/7, chủ tài khoản Threads nói trên đã chủ động gỡ bài và đăng bài xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô cũng như bạn học. Người này thừa nhận thông tin mình đăng tải là sai sự thật, hoàn toàn do tâm lý chủ quan và phỏng đoán cá nhân.

Hiện Công an đã làm việc với đối tượng tung tin thất thiệt trên Threads