Cách ly nhiều người tiếp xúc gần người đàn ông tử vong sau khi nhập cảnh trái phép

Ngày 11-8, ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho biết đã có kết quả xác minh chính thức về trường hợp bệnh nhân tên Trần Văn Việt (SN 1956) tử vong sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về và có điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại TP Châu Đốc.

Một phần báo cáo của Sở Y tế An Giang về trường hợp bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại TP Châu Đốc

Theo đó, ông Việt có tiền sử bị lao phổi và tai biến mạch máu não. Khoảng một năm nay, bệnh nhân này thường xuyên có triệu chứng nóng sốt nên người nhà mua thuốc uống hoặc đi bác sĩ điều trị thì giảm. Thế nhưng, cứ sau khoảng tuần lễ thì sốt trở lại và tình trạng này kéo dài trong suốt thời gian qua.



Đến ngày 3-8, ông Việt cùng với vợ và cháu trốn từ khu vực Vũng Sa Năng (Campuchia) về Việt Nam qua đường mòn, lối mở thuộc xã Khánh An rồi sau đó di chuyển về xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) trong tình trạng suy kiệt nhưng không nóng sốt hay ho mà chỉ có ăn uống kém.

Đến chiều 6-8, người nhà định đưa ông Việt vào nhập viện tại Bệnh viện Nhật Tân nhưng do thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân quá yếu nên chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại TP Châu Đốc để điều trị.

Tại đây, do bệnh tình chuyển biến quá nhanh nên ông Việt đã tử vong vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng hôm sau với chẩn đoán bị choáng nhiễm trùng, viêm phổi nặng do lao phổi tái phát và suy kiệt.

Vào chiều 8-8, Sở Y tế tiếp nhận báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Đa Phước về những thông tin có liên quan đến trường hợp tử vong của bệnh nhân này. Qua đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện An Phú phối hợp với chính quyền địa phương đến gia đình để hướng dẫn mai táng theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, theo sát quá trình cách ly tập trung của vợ, cháu ông Việt và tiến hành lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang xét nghiệm xác định tình trạng nhiễm Covid-19.

Đến sáng 9-8, lãnh đạo Sở Y tế cùng với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến làm việc với Ban Giám đốc và ê-kíp trực Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, quá trình bệnh lý của bệnh nhân, các đơn vị chức năng xác định ông Việt tử vong là do choáng nhiễm trùng, lao phổi bội nhiễm và suy kiệt nặng; không nghĩ tới covid-19 do các triệu chứng và diễn biến không phù hợp với bệnh cảnh của loại dịch này.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang, cho dù không liên quan đến covid-19 nhưng do bệnh nhân nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam nên vợ và cháu của bệnh nhân đã được Ban Chỉ đạo phòng chống covid-19 huyện An Phú cho cách ly tập trung tại địa phương.

Riêng đối với bác sĩ, điều dưỡng có tiếp xúc gần với bệnh nhân thì Sở Y tế đã cho cách ly tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tất cả các đối tượng này. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh yêu cầu Khoa ICU lập danh sách các bệnh nhân nằm cùng phòng để truy vết nhanh khi cần thiết.

Hiện tại, người nhà của bệnh nhân và các bác sĩ, điều dưỡng có tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.