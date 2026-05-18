Cách dạy con của tỷ phú Elon Musk

Những ngày vừa qua, cậu bé 6 tuổi X Æ A-Xii (tên thân mật là X, SN 2020) - con trai của tỷ phú Elon Musk liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên MXH khi xuất hiện cùng cha trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Sự hiện diện của “người thừa kế” nhỏ tuổi cùng hình ảnh nắm chặt tay bố khi tiến vào Đại lễ đường Nhân dân trong chuyến công tác tại Hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh được netizen chia sẻ rầm rộ vì quá đáng yêu.

Song, là con của tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới nên X Æ A-Xii hay cả những người anh em cùng cha khác mẹ của mình đều có những bộ quy tắc và kỳ vọng riêng.

Quý tử X Æ A-Xii của tỷ phú Elon Musk gây sốt những ngày vừa qua (Ảnh: Sohu)

Elon Musk từng chia sẻ quan điểm về việc nuôi dạy con: "Tôi nhận ra rằng nuôi dạy một đứa trẻ trong hành trình 18 năm là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi cha mẹ giống như những kỹ sư của tâm hồn. Cha mẹ phải thực hiện từng bước gây dựng một cách kỳ công, phải làm việc không ngừng nghỉ trong suốt quãng thời gian 18 năm ấy".

Trong năm 2024, khi được một cư dân mạng hỏi xin lời khuyên về điều cần chú ý hàng đầu khi nuôi con nhỏ trong giai đoạn hiện nay, vị tỷ phú giàu nhất thế giới nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tư duy giáo dục.

Ông Musk cho rằng các phụ huynh nên cẩn thận với cách mình đang giáo dục con cái. Nhất là khi hiện nay, có nhiều kiến thức được tiếp cận một cách dễ dàng và miễn phí thì vấn đề không còn chỉ dừng ở việc học hỏi đơn thuần. Theo ông Musk, trường học về cơ bản nên là nơi tạo ra niềm vui và là môi trường để trẻ chứng tỏ được thực lực, thế mạnh của mình, nhưng đó chưa phải toàn bộ nguồn kiến thức cho trẻ.

“Trẻ có thể tiếp xúc với đa dạng kiến thức từ nhiều nguồn, đặc biệt từ nguồn internet. Bằng cấp chỉ cho thấy sự hoàn tất của một quá trình học tập, nhưng không thể phản ánh toàn bộ sự hiểu biết của một con người", Elon Musk từng chia sẻ quan điểm.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: CNN

Ngoài ra, vị tỷ phú cũng cho rằng, giáo dục hiện tại giống như một “dây chuyền lắp ráp” và trẻ em nên được học những gì chúng thích: “Một số người thích tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Có trẻ thích toán học trong khi số khác lại yêu âm nhạc. Chính vì vậy, việc giáo dục phù hợp với tài năng và khả năng rất có ý nghĩa”.

Đó cũng là lý do mà Elon Musk tự mở một ngôi trường để con mình có thể phát triển toàn diện. Ngôi trường này không có website, không phân cấp, không đồng phục, không chấm điểm, lại càng không cần thủ tục đăng kí cho những người con của mình.

Bên cạnh đó, vị CEO nổi tiếng cũng rất thoải mái trong việc để con tự do tiếp xúc với internet từ sớm. Thậm chí, ông còn cho phép các con chơi điện tử vừa để giải trí, vừa để phát triển trí thông minh. Tuy nhiên, cậu ấm cô chiêu nhà Musk không được chơi một cách cuồng nhiệt, thả ga mà Elon Musk lại đặt ra bộ quy tắc rất nghiêm ngặt về thời gian chơi.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà văn, nhà báo công nghệ kỳ cựu Ashlee Vance về tiểu sử của mình, tỷ phú 7X chia sẻ rằng: "Những đứa trẻ phải dành gấp đôi thời gian đọc sách so với việc chơi điện tử. Điều này nhằm ngăn chặn chúng bị nghiện game và phát triển các kỹ năng hữu ích sau này”.

Dù là người giàu có nhất thế giới nhưng Elon Musk tin rằng con cái của mình cần phải trải qua một số loại khó khăn để chúng phát triển toàn diện và có trí thông minh vượt bậc để tiến tới thành công sau này.

Elon Musk nhìn nhận X Æ A-Xii như là người thừa kế tiềm năng nhất trong số các con của mình (Ảnh: Getty Images)

Khi được hỏi: "Làm thế nào mà gia đình ông có thể có nhiều doanh nhân đến thế?" Musk đã trả lời rằng: "Tôi lớn lên trong điều kiện cực kỳ tồi tệ, trưởng thành với biết bao nghịch cảnh. Điều duy nhất khiến tôi lo sợ, đó là con của mình không đối diện với những khó khăn ấy để đủ trưởng thành".

Chính vì vậy Musk luôn hướng các con mình đến một môi trường giáo dục "không chiều chuộng". Ông muốn các con mình phải đối mặt với những áp lực và khó khăn ngay từ khi còn bé để chúng tự mình đi lên, tự mình trưởng thành.

Elon Musk có tất cả 14 người con, trong đó, X Æ A-Xii là con trai đầu lòng của Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes (tên thật: Claire Elise Boucher, SN 1988). Hiện tại, tỷ phú Elon Musk thường xuyên xuất hiện bên cạnh quý tử này. Theo nữ ca sĩ Grimes, Musk nhìn nhận X Æ A-Xii như là người thừa kế tiềm năng nhất trong số các con của mình. Vì vậy, vị tỷ phú trực tiếp nuôi dưỡng, thường xuyên cho con trai đồng hành trong công việc và đi dự các sự kiện, để X Æ A-Xii sớm có những trải nghiệm thực tế mà Musk cho là hữu ích.