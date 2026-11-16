Cách đau nhất để trừng phạt 1 đứa trẻ là gì: Trải nghiệm của nữ sinh Việt này khiến nhiều người khó thở!

Mới đây, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng Việt đặt ra câu hỏi: Cách đau nhất để trừng phạt một đứa trẻ là gì? Không ít người cho rằng điều khiến trẻ tổn thương sâu sắc không hẳn là bị phạt nhịn ăn, cấm đi học hay không được vui chơi, mà là cảm giác bị đối xử bất công, bị tước đi những điều mình yêu thích hoặc không được đáp ứng cả những nhu cầu rất chính đáng.

Một nữ sinh chia sẻ câu chuyện từ khi còn học lớp 2. Khi ấy, trong giờ học thủ công, em được sử dụng đất sét để nặn đồ vật. Em gái kém 4 tuổi cũng rất thích món đồ chơi này, nhưng vì lo em nhỏ sẽ nghịch và bôi bẩn khắp nhà nên người chị không cho chơi. Cô bé khóc, còn người chị bị bố mẹ trách mắng.

Chiều hôm đó, người bố đưa em gái đi mua đồ chơi. Món quà mang về là một hộp búp bê rất lớn, đẹp mắt, đúng kiểu đồ chơi mà cô bé chị từng ao ước nhưng chưa bao giờ có được. Điều khiến em buồn hơn cả là thái độ của bố: ông không chỉ mua cho em gái mà còn cấm chị chạm tay vào món đồ ấy.

Từ ngày đó cho đến khi búp bê hỏng, cô bé chỉ dám lén chạm vào nó một lần khi bố mẹ vắng nhà. Những lần khác, em chỉ có thể ngồi nhìn em gái chơi. Nhiều năm sau, khi trưởng thành và được bạn tặng búp bê, cô vẫn dành cho món đồ chơi ấy sự chăm chút đặc biệt. Cô tự làm nhiều thứ cho búp bê, dù đôi khi bị người khác nhận xét là trẻ con. Cô cũng không muốn em gái chạm vào món đồ thuộc về mình.

Hộp búp bê bạn tặng vẫn được cô gái nâng niu dù nay đã lớn

Một ký ức tưởng đã qua từ thời thơ ấu hóa ra vẫn để lại dấu vết trong cách một người đối xử với món đồ mình yêu thích khi đã lớn. Có lẽ, cách trừng phạt đau lòng nhất đối với một đứa trẻ đôi khi không phải là đòn roi hay những quy định hà khắc, mà là khiến con cảm thấy mình không được đối xử công bằng, không có quyền được yêu thích và sở hữu những điều thuộc về mình.

Những tổn thương âm thầm theo con đến tận khi trưởng thành

Một câu chuyện khác cũng nhận được nhiều sự đồng cảm là trải nghiệm của một cô gái trong giai đoạn dậy thì. Khi ấy, cô chỉ có hai chiếc áo lót cũ được người chị họ cho lại. Áo đã giãn sau nhiều lần giặt, bản thân cô còn chưa biết cách mặc đúng chiều. Trong một lần có hàng xóm đến chơi, cô tranh thủ ngỏ ý xin mẹ mua cho hai chiếc áo mới. Đáp lại mong muốn rất bình thường ấy là một cái tát.

Ngày hôm sau, khi người hàng xóm hỏi về chuyện chiếc áo khiến mẹ tức giận đến mức đánh con, cô gái đã nói số tiền mua áo lên tới 100.000 đồng. Thực tế, cô cố tình nói mức giá cao hơn để người nghe nghĩ rằng mình đang đòi hỏi một món đồ đắt đỏ, vượt quá khả năng của gia đình.

Sau lần đó, cô bắt đầu tự tiết kiệm tiền để mua đồ lót. Khi trưởng thành, cô có thể chủ động mua sắm và thay mới những món đồ cá nhân cần thiết. Nhưng điều khiến người phụ nữ này buồn là đứa trẻ năm nào đã không có được một chiếc áo mới cho riêng mình, ngay cả khi đó là nhu cầu thiết yếu ở tuổi dậy thì.

Một người khác lại nhớ mãi cảnh bố mẹ xé đôi những cuốn truyện tranh ngay trước mặt mình chỉ vì thói quen vừa ăn vừa đọc truyện hoặc mang truyện vào nhà vệ sinh để đọc cho đỡ buồn chán. Khi ấy, cô bé mới khoảng 8-9 tuổi. Nhìn những trang truyện Doraemon bị xé nham nhở thành hai nửa, em chỉ biết rơm rớm nước mắt, tự lấy băng keo dán lại từng trang với hy vọng vẫn có thể tiếp tục đọc.

Sau đó một thời gian, người bố đã đưa con đi mua lại đúng cuốn truyện từng bị mình xé, với mong muốn bù đắp và giúp bộ truyện yêu thích của con được nguyên vẹn. Thế nhưng, dù đã 10 năm trôi qua, khi những cuốn truyện cũ không còn được đọc đến, cô gái vẫn giữ lại những cuốn bị xé rách năm nào. Với cô, những cuốn truyện mới có thể thay thế về mặt hình thức, nhưng không thể xóa đi ký ức về món đồ từng bị phá hỏng và cảm giác tổn thương của đứa trẻ ngày ấy.

Những câu chuyện khác nhau, nhưng đều gợi lên một điều: trẻ em có thể không nhớ chính xác từng lời người lớn nói, song cảm giác bị đối xử bất công, bị xem nhẹ hoặc xấu hổ vì một nhu cầu chính đáng có thể ở lại rất lâu trong ký ức. Có những hình phạt kết thúc ngay khi người lớn nguôi giận, nhưng cảm giác bị bỏ rơi, bị coi nhẹ hay không được yêu thương có thể theo trẻ suốt nhiều năm.

Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ có quyền đặt ra những nguyên tắc, nhắc nhở khi trẻ mắc lỗi và từ chối những yêu cầu không phù hợp. Nhưng kỷ luật không đồng nghĩa với việc người lớn có thể tùy ý làm tổn thương, hạ thấp hay tước đi những điều trẻ yêu quý để buộc con nghe lời.

Suy cho cùng, mục đích của việc dạy con không phải là khiến trẻ sợ hãi để không dám mắc lỗi, mà là giúp con hiểu điều đúng sai và học cách chịu trách nhiệm. Một hình phạt có thể khiến trẻ im lặng ngay lúc đó, nhưng không phải lúc nào cũng giúp trẻ trưởng thành tốt hơn. Điều cha mẹ cần giữ gìn sau mỗi lần con mắc lỗi chính là cảm giác rằng, dù chưa hoàn hảo, con vẫn được yêu thương và tôn trọng.