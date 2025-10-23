Cách chi tiêu khó chê của vợ chồng thu nhập 35 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 nửa

Thu nhập 35 triệu/tháng ở Hà Nội với gia đình gồm 2 vợ chồng, 1 con nhỏ 6 tuổi, có thể không phải là mức ngân sách quá thấp, nhưng đương nhiên cũng không thể gọi là cao đến mức “tiêu pha chẳng cần nghĩ”.

Vấn đề quan trọng vẫn là: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Với 35 triệu/tháng, cô vợ trong câu chuyện dưới đây không chỉ chi tiêu vừa đủ để đảm bảo chất lượng cuộc sống, mà mỗi tháng còn dư tận 18,3 triệu đồng - tương đương khoảng 52% thu nhập, một tỷ lệ khá lý tưởng.

Bảng chi tiêu do cô chia sẻ

“Vợ chồng mình tổng thu nhập 35 triệu, mới có 1 bé chuẩn bị vào lớp 1. Chi tiêu hàng tháng của nhà mình như vậy, mình muốn điều chỉnh nhưng cũng không biết cắt giảm khoản nào. Mong cả nhà góp ý giúp mình với” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình cách chi tiêu hiện tại đã khá hợp lý, không nên cắt giảm. Vấn đề chỉ là khoản “dự phòng tiền ăn” có thể cân nhắc gửi tiết kiệm cùng 6 triệu hàng tháng, nghĩa là mỗi tháng gửi tiết kiệm 8 triệu, còn lại hơn 12 triệu thì để đầu tư sinh lời.

“Lần đầu tiên thấy có người dự phòng tiền ăn như mom, không rõ là gia đình hay tụ tập bạn bè hoặc sao chứ 6 triệu tiền ăn là ổn rồi, không nhất thiết phải dự phòng tiền ăn, dự phòng lúc phát sinh hiếu hỷ hoặc đồ đạc hỏng hóc cần thay thì hợp lý hơn” - Một người thắc mắc.

“Gửi tiết kiệm 6 triệu, còn dư 12,3 triệu kia thì làm gì không thấy mom này nói nhỉ? Chứ cầm tiền mặt là dễ tiêu lẹm vào lắm, không biết đầu tư thì thôi cứ gửi tiết kiệm tất cho yên tâm” - Một người khuyên.

“Chi tiêu vậy ổn rồi, muốn tiết kiệm thêm vì giờ chỉ có cố tăng thu thôi chứ giảm chi thì cuộc sống cũng hơi bí bách” - Một người bày tỏ.

Chi tiêu rất hợp lý rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc kiểm soát chi tiêu nữa, mà là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại. Nếu cũng đang trong tình trạng chẳng biết phải cắt gọt chỗ nào trong bảng chi tiêu, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây, biết đâu sẽ tìm được "lối ra".

1 - Tự hỏi chính mình: Tiết kiệm để làm gì?

Lời khuyên này nghe có vẻ hơi văn mẫu quá, nhưng đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn nâng tỷ lệ tiết kiệm một cách bền vững. Khi không có mục tiêu rõ ràng, tiền để dành rất dễ bị tái sử dụng cho những việc không cần thiết, chẳng hạn như bù chi phí cho một chuyến đi bất ngờ hoặc nâng cấp điện thoại dù cái cũ vẫn dùng tốt.

Ảnh minh họa

Nếu bạn biết rõ mình cần 200 triệu để khởi nghiệp, hay muốn có 50 triệu để học kỹ năng mới trong năm nay, bạn sẽ tự khắt khe hơn trong việc giữ lại từng đồng. Mục tiêu càng rõ, tiết kiệm càng dễ thành thói quen chứ không chỉ là một nỗ lực nhất thời.

2 - Tăng thu nhập từ chính công việc hiện tại

Ngoài công việc chính, không phải ai cũng có thời gian để làm freelance hay buôn bán online vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi chỉ làm một công việc toàn thời gian, bạn vẫn có cách để tăng thu nhập. Có thể đó là đề xuất tăng lương hợp lý, chuyển nội bộ sang vị trí có đãi ngộ cao hơn, hoặc học thêm kỹ năng để nhận nhiều việc hơn, từ đó lương cũng cao hơn.

Khi chi tiêu không còn dư địa để cắt giảm, thì chỉ có tăng thu mới giúp bạn nâng tỷ lệ tiết kiệm. Và việc tăng thu từ nền tảng công việc bạn đang có sẽ ít rủi ro, ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy thêm 1-2 công việc ngoài giờ.

3 - Phân bổ lại danh mục tiết kiệm

Nếu đã có quỹ tiết kiệm, hãy cân nhắc phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư hợp lý với mức độ hiểu biết của mình: Chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, cổ phiếu cơ bản, vàng,...

Không nên để tiền nằm yên trong két sắt, cũng không nên dồn hết tiền vào khoản tiết kiệm gửi ngân hàng. Nếu đầu tư cần đa dạng hóa danh mục thì tiết kiệm cũng thế. Bạn có thể phân bổ tiền tiết kiệm thành 3 khoản: Tiền gửi ngân hàng, tiền mua vàng, tiền đầu tư với tỷ lệ tùy theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điều: Hãy đầu tư với tư duy của người tiết kiệm có kế hoạch, không được ham giàu nhanh, không chạy theo đám đông và chỉ đầu tư vào những thứ bản thân hiểu rõ, hoặc chí ít là cũng không mù mờ!